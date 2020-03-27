Карантинный саммит ЕС. Компромисс о поддержке экономики не найден

Главы государств и правительств ЕС в ходе экстренной видеоконференции в четверг вечером не смогли договориться о практических мерах поддержки своей экономики для преодоления неизбежного спада в результате пандемии вызванного коронавирусом заболевания. Подготовленный Еврокомиссией (ЕК) проект о первой в истории ЕС общеевропейской эмиссии бондов социальной стабильности (так называемых коронабондов) с целью привлечения кредитов на равных условиях и под общие гарантии для финансирования программ госпомощи экономикам стран Евросоюза был отклонен. Причем против него высказались не только потенциальные доноры данного проекта, такие как Германия и Нидерланды, но и его главный получатель - Италия.

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В результате лидеры ЕС поручили Еврогруппе и Еврокомиссии разработать в течение 14 дней финансовый план восстановления экономики Евросоюза, о чем сообщил на итоговой пресс-конференции глава Евросовета Шарль Мишель. С высокой вероятностью теперь ЕС ждет новый экстренный саммит в апреле. Скорее всего, он пройдет также в формате видеоконференции, поскольку пик пандемии в Европе еще не пройден. А это означает предстоящее продление карантинных мер, которые не согласованы на европейском уровне, а вводятся каждой из стран сообщества самостоятельно, в связи с чем режимы различаются как по срокам, так и по жесткости ограничений. Смягчение евронорм Участники саммита смогли согласовать итоговое заявление, однако оно лишь суммирует шаги, уже предпринятые Брюсселем и национальными правительствами. Там вновь говорится о приостановке действия Пакта стабильности и роста. Это решение отменяет лимит бюджетного дефицита для стран сообщества в 3% ВВП и предел госдолга в 60% ВВП, позволяя правительствам без ограничений набирать кредиты для предоставления помощи бизнесу, повышая дефицит бюджетов. Такая мера фактически означает отказ от политики бюджетной дисциплины. Участники саммита также подтвердили объявленное ранее ЕК максимальное смягчение правил предоставления государственной помощи предприятиям, пострадавшим из-за коронавируса. Правительства стран ЕС не могут по собственному усмотрению оказать помощь той или иной компании, они обязаны получать на каждый случай отдельное разрешение Еврокомиссии. Государственная помощь компаниям одной страны может поставить их в более выгодное положение относительно конкурентов из других стран ЕС, поэтому в нормальных условиях предоставление госпомощи в Евросоюзе очень жестко регламентируется. Стратегическая защита Лидеры стран ЕС также подтвердили необходимость защитить европейские стратегические активы и технологии от иностранных инвестиций и поглощений.

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25 марта ЕК приняла стратегию по защите европейских компаний, которые ослабели из-за распространения нового коронавируса. Как пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, это касается в первую очередь ключевых секторов для безопасности ЕС: здравоохранение, медицинские исследования и стратегическая инфраструктура. Она подчеркнула, что ЕС должен знать, кто именно инвестирует из-за рубежа и с какой целью, чтобы защищать важные активы и технологии. Однако глава ЕК подчеркнула, что ЕС по-прежнему открыт для прямых иностранных инвестиций. Экономика в спячке Последние оценки Еврокомиссии прогнозируют в ЕС спад на уровне 1% ВВП в 2020 году, однако, по данным источников СМИ в институтах ЕС, ЕК также разрабатывает пессимистичный сценарий с беспрецедентным спадом в размере 2,5% ВВП. Основной ущерб экономике нанесла не сама пандемия, а жесткие карантинные меры, принятые для ее сдерживания. Целые отрасли серьезно замедлили свою работу, а некоторые сектора, такие как туризм или пассажирские авиаперевозки, оказались на грани системного банкротства. Уход работников в удаленный режим парализовал многие производства, а закрытие границ сильно осложнило транспортные перевозки, поставив под угрозу производственные цепочки внутри глубоко интегрированного европейского единого рынка. Глава Еврокомиссии сравнила это торможение экономики с зимней спячкой, подчеркнув, что институты ЕС предпринимают активные меры для поддержания функционирования экономики в этом замедленном состоянии, что должно позволить начать восстановление сразу после отмены карантинных мер. Бонды раздора Но для восстановления потребуется ликвидность, инвестиции, которые перекроют ущерб, понесенный компаниями. Точно объем необходимых средств подсчитать сейчас невозможно, ведь пандемия еще продолжается. Однако уже сейчас ясно, что счет пойдет на сотни миллиардов или, возможно, на триллионы евро. В качестве инструмента, который позволил бы странам ЕС привлекать подобные деньги, Еврокомиссия разработала проект так называемых общеевропейских бондов социальной стабильности, уже прозванных в Брюсселе коронабондами. Их принципиально новым аспектом станет тот факт, что гарантировать эти займы должны будут все без исключения страны Евросоюза, то есть условия для получения займов будут одинаковыми, например, для Германии и Италии. Сейчас на рынке заемного капитала стабильная Германия может заимствовать деньги под значительно более низкие проценты. Сроки погашения этих ценных бумаг будут составлять от пяти до 10 лет, предусмотрены льготные условия их обслуживания. Объем кредитной линии для каждой из стран сообщества может достигать 2% национального ВВП. Неприятный стабфонд Предполагается, что эмиссией бондов будет заниматься стабфонд зоны евро - Европейский стабилизационный механизм (ESM). Он был создан в ходе кризиса суверенной задолженности зоны евро в 2010-2014 годах и использовался для привлечения кредитных средств в финансовые системы Греции, Кипра, Испании, Португалии и Ирландии для предотвращения их дефолтов. Участие в ESM и получение стабилизационного финансирования обуславливалось целым набором очень жестких требований, прозванных политикой бюджетной дисциплины.

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