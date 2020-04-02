"Уральские авиалинии" получили разрешение на вывоз россиян из Индии

В среду Росавиация сообщила о том, что авиакомпании "Уральские авиалинии" было предложено выполнить ряд чартерных рейсов в города Тривандрум, Ченнаи, Гоа и Калькутта для вывоза российских туристов, которые не смогли вернуться в страну из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" совершит четыре чартерных рейса в Индию для вывоза россиян в период с 4 по 8 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе компании в четверг.

Вместе с коллегами из Росавиации авиакомпания провела совместную работу с МИД России и посольством РФ в Дели для получения разрешений на полеты. Пассажиры из списка консульства, имеющие билеты на регулярные рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии" и билеты авиакомпании "Аэрофлот" из Индии в Россию будут переоформлены на вывозные рейсы, остальные граждане РФ могут купить билеты по специальной стоимости 100 евро (8600 рублей) за билет", - сообщили в компании.

По данным пресс-службы, 4 апреля будет совершен рейс Тривандрум - Екатеринбург, 5 апреля - Ченнай - Екатеринбург. Рейс из Гоа в Екатеринбург запланирован на 6 апреля, а 8 апреля в Екатеринбург будут доставлены россияне, находящиеся в Калькутте. "Все рейсы из Индии будут выполнены на самолетах Airbus A321neo", - добавили в компании.

Ранее в компании заявили о приостановке рейсов из России в города Австрии, Венгрии, Казахстана, Кипра, Нидерландов, Чехии, Узбекистана, Германии, Испании, Италии, Индии, Израиля, Китая, Таиланда, Франции и Японии, а также Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Армении и Черногории. При этом порядка 10 тыс. россиян уже были вывезены из зарубежных стран.