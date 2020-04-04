FT: Канада обсуждает с США введение пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии

ЛОНДОН, 4 апреля. /ТАСС/. Канада обсуждает с США возможность введения новых таможенных пошлин на нефть, импортируемую из РФ и Саудовской Аравии. Об этом сообщила в субботу газета Financial Times .

"ОПЕК+ вызвала этот кризис, и она же должна положить ему конец", - сказал изданию премьер-министр провинции Альберта и экс-министр национальной обороны Канады (2015) Джейсон Кенни, добавив, что обсуждал с Вашингтоном "потенциальные пошлины на импорт нефти в Северную Америку". Издание отмечает, что получило подтверждение данной информации от неназванных официальных лиц в США, однако Белый дом отказался давать комментарии FT.

По словам Кенни, Альберта готова рассмотреть возможность сокращения объемов добычи нефти, если на такой шаг пойдет ОПЕК. Он также добавил, что в министерской встрече ОПЕК+ намерена участвовать министр энергетики Альберты. Канадские провинции имеют право самостоятельно определять свою политику в сфере нефтедобычи, однако, как отмечает FT, решение о введении тарифов будет приниматься Оттавой.

В пятницу на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует вводить дополнительные таможенные пошлины в отношении Саудовской Аравии или России, но не исключает возможность их применения, если Москва и Эр-Рияд не сделают шаги в направлении нормализации ситуации на нефтяном рынке.

Глава правительства Канады Джастин Трюдо заявил в пятницу, что Канада обсуждает с США варианты совместных действий, которые могли бы изменить ситуацию вокруг обвала мировых цен на нефть. Премьер-министр подчеркнул, что решения ОПЕК последних недель привели к "катастрофическому падению цен на нефть", что серьезно повлияло и на канадский нефтедобывающий сектор.

Для обсуждения возможных решений по рынку нефти по инициативе Саудовской Аравии в ближайшие дни должна быть созвана встреча ОПЕК+ в формате видеоконференции. Проводом для этого стали переговоры на высшем уровне между Эр-Риядом и Вашингтоном. Россия также поддержала идею совместных действий по сокращению добычи нефти для стабилизации рынка. Первоначально предполагалось, что встреча состоится 6 апреля, однако затем она была перенесена на 9 апреля.