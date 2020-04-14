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Лукашенко заявил, что в условиях пандемии цена на газ должна быть более гибкой

Президент Белоруссии отметил, что такая негибкость негативно влияет на всю цепочку формирования добавленной стоимости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Михаил Метцель/ТАСС

МИНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что пока страны ЕАЭС не вышли на общие энергетические рынки и в складывающейся кризисной ситуации, в том числе с пандемией, цена на природный газ должна быть более гибкой. Об этом он заявил во вторник на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.

"В первую очередь это касается цен и расчетов за газ. Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов - подъемным для потребителей", - подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Он отметил, что страны вошли в кризис с нерешенным базовым для устойчивой работы экономики вопросом. "Это энергетика, цены на ресурсы и расчеты за них. Такая негибкость негативно влияет на всю цепочку формирования добавленной стоимости. А значит, подрывает устойчивость функционирования союза", - заявил глава государства.

Борьба с пандемией

Лукашенко также призвал страны ЕАЭС к сплоченности в условиях пандемии коронавируса нового типа.

"Мы все серьезно отнеслись к проблеме, которая складывается в результате объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии. Каждая страна вырабатывает свои решения, формы реагирования. Но вместе мы можем сделать больше", - заявил президент Белоруссии.

Лукашенко отметил, что в Белоруссии принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения любых инфекций. "Хочу вас заверить, что в Республике Беларусь принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения всяких инфекций. Они полностью соответствуют требованиям и нормам ВОЗ", - подчеркнул президент.

Он добавил, что несмотря на то, что Белоруссия не закрыла границу, в отношении всех въезжающих проводятся мероприятия санитарно-карантинного характера. Ситуация с коронавирусом в республике постоянно отслеживается и доводится до общественности, подчеркнул Лукашенко.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПандемия коронавируса нового типа
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