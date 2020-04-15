Инфляция в России с 7 по 13 апреля замедлилась до 0,2%

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Потребительские цены в России в период с 7 по 13 апреля 2020 года выросли на 0,2% против 0,3% неделей ранее, свидетельствуют данные Росстата.

С начала апреля инфляция набрала 0,5%, с начала года - 1,8%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 13 апреля, согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты, сложилась на уровне более 2,9%.

По данным Росстата, за отчетный период в категории продовольственных товаров наиболее всего подорожала гречка - на 2,8%. Рост цен был зафиксирован в 80 субъектах РФ. Цены также возросли на куриные яйца - на 2,5%, сахар-песок - на 2,1%, рис шлифованный - на 1,4%, куриное мясо - на 0,9%, пшеничную муку - на 0,8%, макаронные изделия и вермишель - на 0,7%, говядину, консервы мясные и хлеб ржаной - на 0,3%. При этом стоимость вареной колбасы снизилась на 0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1%, в том числе на лук репчатый - 13,1%, морковь - 4%, капусту белокочанную - 3,6%, картофель - 3,5%, яблоки - 2,1%. В то же время огурцы стали дешевле на 8,7%, помидоры - на 5,3%.

В статистическом ведомстве также отметили, что в группе наблюдаемых медикаментов подорожали поливитамины с макро- и микроэлементами - на 2,7%, троксерутин - на 2,1%, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 1,9%, офтан катахром - на 1,5%, линекс - на 1,2%, флуоцинолона ацетонид - на 1,1%, валокордин - на 0,8%, ренни - на 0,5%, алмагель - на 0,4%, бромгексин - на 0,1%.

Увеличение цен также за прошедшую неделю также наблюдалось среди таких товаров первой необходимости, как стиральный порошок (на 0,7%), мыло хозяйственное и туалетную бумагу (на 0,5%), зубную пасту (на 0,4%), детские подгузники (на 0,3%).

При этом цены на бензин автомобильный и дизельное топливо снизились на 0,1%, добавили в Росстате.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что по итогам марта инфляция в РФ составила 2,54% в годовом выражении после 2,31% в феврале, ключевыми проинфляционными факторами стали ослабление рубля (на 15,9% в номинальном эффективном выражении к февралю) и повышенный спрос в отдельных сегментах потребительского рынка.