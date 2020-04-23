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Польский оператор "Дружбы" не комментирует договоренности с Минском о поставках нефти

Ранее в Белоруссии сообщили об установлении тарифов по транспортировке нефти из Польши

ВАРШАВА, 23 апреля. /ТАСС/. Компания - оператор польского участка нефтепровода "Дружба" PERN не комментирует сообщения белорусской стороны о поставках нефти из Польши в Белоруссию. Об этом корреспонденту ТАСС заявила в четверг представительница пресс-службы компании Катажина Красиньская.

"Мы не комментируем наши коммерческие отношения посредством СМИ", - сказала она.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии ранее сообщило об установлении тарифов по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба", расположенным на территории республики по маршрутному направлению из Польши на Мозырский НПЗ (Гомельская область) в размере 8,58 белорусского рубля (около 259,25 российского рубля) за одну тонну нетто без НДС, а источник в нефтяной сфере Белоруссии информировал корреспондента ТАСС в Минске о том, что белорусская сторона готова к прокачке нефти по трубопроводу из Польши на Мозырский НПЗ.

Ситуация в Белоруссии

С 1 января 2020 года Белоруссия не имеет долгосрочных контрактов с крупными российскими компаниями на поставку нефти по трубопроводу "Дружба" из-за спора вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти. Поставки нефти из России на белорусские НПЗ с начала года осуществляла только НК группы "Сафмар", поэтому страна начала искать альтернативные поставки, в частности, покупать танкерную нефть у поставщиков через Литву и Украину. В конце марта Москва и Минск достигли договоренности о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний.

Ранее Белоруссия заявляла о заинтересованности в реверсных поставках нефти с Польшей на фоне разногласий с российской стороной по поставкам сырья. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что импорт нефти из России планируется снизить, а также что Минск прорабатывает с Польшей варианты поставки, в том числе американской и саудовской нефти через порт в Гданьске и далее трубопроводным транспортом в республику, что потребует запуска в реверс одной из веток нефтепровода "Дружба".

Возможность реверса

В январе, когда Белоруссия заявила, что ведет переговоры с Польшей о поставках нефти путем реверса на участке польской части "Дружбы", в PERN информировали, что такие поставки нефти в восточном направлении по этому участку невозможны при сохранении поставок клиентам на Западе. На данный момент возможность реверсной работы существует только в северном трубопроводе, соединяющем Гданьск с Плоцком.

В конце февраля PERN решил, что восточная часть нефтепровода "Дружба" получит возможность реверса нефти, то есть прокачки сырья из Плоцка в Адамово. Компания тогда информировала, что уже начала поиск подрядчика для этого проекта.

Как быстро удастся реализовать эти планы и каким способом, в PERN пока не сообщают.

Нефтепровод

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Ежегодно компания PERN, которая осуществляет функции оператора польского участка трубопровода, перекачивает в национальную систему около 50 млн тонн нефти из России, управляя сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км, а также располагает хранилищами объемом 3,5 млн кубометров и нефтяным портом в Гданьске мощностью 40 млн тонн нефти в год. PERN осуществляет поставки на два НПЗ в Польше - в Плоцке ("Орлен") и Гданьске ("Лотос"), а также на два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.

Теги
БелоруссияПольша
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