Эксперты: российской экономике может потребоваться до 5 трлн руб. поддержки

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Ряд мер антикризисной поддержки российской экономики, общий объем которой оценивается больше чем в 2 трлн руб., начинает действовать с 1 мая. Эксперты, опрошенные ТАСС, отмечают, что для предотвращения спада в экономике требуются более масштабные действия.

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Пока поддержка российской экономики запланирована в виде отдельных пакетов мер. В настоящее время одобрены и внедряются два первых пакета, а также проводится обсуждение третьего и четвертого. Первый пакет направлен на кредитную поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. Во второй пакет также входят меры, которые направлены на поддержку системообразующих предприятий и авиакомпаний, стабилизацию региональных бюджетов. Объем средств, которые планируется выделить на поддержку экономики в рамках первого пакета мер, составляет 1,4 трлн руб. Объем средств, направляемых на антикризисную поддержку экономики РФ в рамках второго пакета, составляет более 600 млрд руб. Бизнес может поддержать снижение НДС и прямые выплаты Эксперты, опрошенные ТАСС, отмечают, что антикризисные меры, предпринимаемые правительством РФ, имеют правильный вектор, однако их объем нужно увеличить. По их мнению, на эти цели необходимо минимум вдвое больше средств - около 5 трлн руб. Самыми эффективными мерами поддержки МСП эксперты называют снижение НДС и прямые выплаты, которые позволили бы сохранить численность сотрудников. По словам директора Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгия Остапковича, для того, чтобы приостановить спад в экономике, необходимо выделить средства в объеме, равном 5-6% ВВП, или 5 трлн руб. "Оценки, которые звучат сейчас, находятся в районе 2,5-3% ВВП. Такой объем в текущей ситуации недостаточен", - отметил Остапкович. Доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов пояснил, что необходимо предоставление налоговых каникул и переход к заявительной системе оказания помощи, увеличив ее реальный размер до 8% ВВП. По его словам, наиболее эффективной мерой поддержки бизнеса было бы снижение НДС и налога на прибыль.

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