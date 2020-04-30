Эксперты: российской экономике может потребоваться до 5 трлн руб. поддержки

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Ряд мер антикризисной поддержки российской экономики, общий объем которой оценивается больше чем в 2 трлн руб., начинает действовать с 1 мая. Эксперты, опрошенные ТАСС, отмечают, что для предотвращения спада в экономике требуются более масштабные действия.
Пока поддержка российской экономики запланирована в виде отдельных пакетов мер. В настоящее время одобрены и внедряются два первых пакета, а также проводится обсуждение третьего и четвертого. Первый пакет направлен на кредитную поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. Во второй пакет также входят меры, которые направлены на поддержку системообразующих предприятий и авиакомпаний, стабилизацию региональных бюджетов.
Объем средств, которые планируется выделить на поддержку экономики в рамках первого пакета мер, составляет 1,4 трлн руб. Объем средств, направляемых на антикризисную поддержку экономики РФ в рамках второго пакета, составляет более 600 млрд руб.
Бизнес может поддержать снижение НДС и прямые выплаты
Эксперты, опрошенные ТАСС, отмечают, что антикризисные меры, предпринимаемые правительством РФ, имеют правильный вектор, однако их объем нужно увеличить. По их мнению, на эти цели необходимо минимум вдвое больше средств - около 5 трлн руб. Самыми эффективными мерами поддержки МСП эксперты называют снижение НДС и прямые выплаты, которые позволили бы сохранить численность сотрудников.
По словам директора Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгия Остапковича, для того, чтобы приостановить спад в экономике, необходимо выделить средства в объеме, равном 5-6% ВВП, или 5 трлн руб. "Оценки, которые звучат сейчас, находятся в районе 2,5-3% ВВП. Такой объем в текущей ситуации недостаточен", - отметил Остапкович.
Доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов пояснил, что необходимо предоставление налоговых каникул и переход к заявительной системе оказания помощи, увеличив ее реальный размер до 8% ВВП. По его словам, наиболее эффективной мерой поддержки бизнеса было бы снижение НДС и налога на прибыль.
Директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова также отметила необходимость увеличения объема помощи бизнесу. "Чаще бизнес отмечает необходимость субсидий на выплату заработных плат в полном размере и отмену налогов (включая НДС) на ближайшие 6 месяцев (причем данные меры необходимы и тем индустриям, поддержка на которых еще не распространяется)", - сказала она.
Накорякова также указала, что бизнесу для сохранения численности сотрудников может потребоваться предоставление прямой помощи от государства. "Предоставление прямой безвозмездной помощи предприятиям на выплату заработных плат - одна из самых востребованных бизнесом мер государственной поддержки (как показывают результаты мониторинга ЦСР)", - говорит она.
Основные риски при текущих мерах
Основными проблемами, с которыми может столкнуться российская экономика в период выхода из ограничительных мер, Остапкович считает всплеск безработицы и снижение реальных располагаемых доходов населения. По его словам, эти индикаторы гораздо важнее показателя падения ВВП, которое может быть компенсировано через 1-3 года.
"Главная проблема - это не то, как упадет ВВП, а 4 основных индикатора: безработица, реальные располагаемые доходы, уровень благосостояния и неравенство доходов населения. Главное - держать эти индикаторы", - сказал он.
Алисен Алисенов из РАНХиГС также согласен с тем, что из-за карантина уровень безработицы в России может существенно возрасти. "Общее количество безработных будет расти по мере продления карантинных мер и может составить от 4 млн до 7 млн человек, если ограничения будут действовать до 1 июня 2020 года. Уровень безработицы может подскочить с нынешних 4,6% до 10%", - отметил он.
По его словам, может возникнуть потребность в дополнительных средствах, которые надо будет направить на выплату пособий по безработице. "Существенно возрастет потребность на выплату пособий по безработице, так как запланированы средства на эти цели были из расчета в 2,5 млн человек", - сказал Алисенов.
Майские меры для крупного и малого бизнеса
В конце апреля - начале мая должен быть запущен механизм поддержки системообразующих предприятий, анонсировал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Потенциал этой программы оценивается в 1 трлн рублей. Помимо этого, 25 системообразующих компаний смогут претендовать на реструктуризацию кредитов на 200 млрд руб.
Также в мае будет запущена программа по субсидированию процентных ставок кредитов застройщиков. По словам Белоусова, ее объем может составить 12 млрд рублей. Помимо этого предполагается, что в начале мая будет докапитализирован на 30 млрд руб. Фонд защиты прав дольщиков, а "ДОМ.РФ" получит госгарантии в объеме 50 млрд руб.
Также президент РФ Владимир Путин поручил до 1 мая обеспечить выдачу банковских кредитов организациям строительной отрасли, которые сохраняют численность занятых работников и предоставили обязательства по завершению строительства многоквартирных домов.
1 мая ФНС планирует запустить специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в 1 МРОТ на каждого сотрудника, а также подключить банки к платформе по льготному кредитованию.
Компаниям малого и среднего бизнеса будет оказана безвозмездная помощь от государства в объеме 12 130 руб. на сотрудника. Также предлагается предоставлять краткосрочные целевые кредиты и займы МСБ на льготных условиях для выплаты заработной платы и других неотложных нужд под гарантии ВЭБ.РФ. Предлагаемый объем поддержки на эти цели составит 150 млрд рублей.
Кроме того, президент поручил в ближайшее время подготовить новый пакет неотложных мер по поддержке экономики и граждан. Минэкономразвития поручено до 5 мая обобщить все предложения и внести их в правительство.
Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минфину и Минтруда совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 25 мая разработать и представить в правительство общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов и роста экономики. "Реализация плана должна обеспечить возобновление деловой жизни в стране, оживление рынка труда, а также возврат экономики на траекторию роста через долгосрочные структурные изменения", - добавил премьер.