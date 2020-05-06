Эксперты объяснили рост цен нефти до $30 за баррель активностью спекулянтов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Восстановление цены нефти Brent более чем на $10 за последнюю неделю вряд ли будет иметь столь же динамичное продолжение, считают опрошенные ТАСС эксперты. Они объясняют рост котировок активностью спекулянтов в ожидании облегчения карантинных режимов. Однако реальные признаки восстановления спроса эксперты ожидают к концу этого года. Тогда и цена нефти может подтянуться к $40 за баррель, говорят они. Апрель окажется самым черным месяцем для рынка нефти в истории, предсказывал три недели назад глава МЭА Фатих Бирол. В подтверждение его слов котировки эталона Brent в апреле пробили отметку $20 за баррель впервые с 2001 года, а североамериканская смесь WTI и вовсе подешевела до отрицательных значений. Однако с 26 апреля Brent отыграла падение более чем на $10 и к 6 мая подорожала выше $30 за баррель. ТАСС спросил экспертов, является ли рост котировок признаком восстановления спроса на нефть.

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"Спекулянты восстанавливают свои позиции после предыдущего падения цен. Это больше их игра, чем реальное восстановление рынка", - считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. С ним соглашается аналитик "Финама" Алексей Калачев: "Фундаментально навес предложения над спросом никуда не делся". Оптимизм инвесторов подогревается постепенным ослаблением карантина в Китае и некоторых странах Европы, а также вступлением 1 мая сделки ОПЕК+ о сокращении добычи почти на 10 млн б/с, объясняют эксперты. Однако к вероятности дальнейшего роста цен они относятся скептически. "С одной стороны снятие карантина окажет позитивное влияние на цены, но с учетом соотношения спроса и предложения, я бы не ожидал их быстрого восстановления. То есть цена приподнялась, скорее всего, на уровне $30 за баррель и будет колебаться дальше. Не вижу пока оснований расти к $40 за баррель", - считает Калачев. По словам Тануркова, в ближайшие недели котировки нефти еще могут вернуться к снижению. "Возможны резкие колебания в любую сторону, так как ликвидность на рынке сократилась, осталось мало игроков. В какие-то дни нефть может и сразу на 10% дешеветь или расти", - подчеркнул он. "Для мая даже $30 за баррель это очень оптимистичный сценарий, потому что еще сохраняется огромный избыток предложения даже с учетом всех сокращений добычи", - резюмирует он. Калачев согласен с тем, что рост цен на нефть еще не закрепился. "И Россия, и Саудовская Аравия в апреле нарастили добычу до максимума, выше 11,5 млн б/с. Еще вопрос, смогут ли они сократить от этих высоких уровней до 8,5 млн б/с. Если нет, то рынок отреагирует на это", - полагает он. Хьюстон, у вас проблемы Крупнейший по объемам нефтедобыче штат с США, Техас, не будет сокращать добычу регулируемым образом, на что надеялись в ОПЕК+. И Россия, и Саудовская Аравия рассчитывали на то, что США, Канада, Бразилия и Норвегия присоединятся к усилиям альянса и коллективно им удастся убрать с рынка до 20 млн б/с. Ожидания ОПЕК+ оправдала в итоге только Норвегия, которая объявила о контролируемом снижении добычи нефти в стране.

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