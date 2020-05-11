ОАЭ в июне дополнительно сократит добычу нефти на 100 тыс. б/с

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вслед за Саудовской Аравией и Кувейтом в июне сократят добычу нефти дополнительно к своей квоте еще на 100 тыс. б/с. Таким образом, общее снижение добычи в ОАЭ составит уже 822 тыс. б/с, до 2,346 млн б/с, говорится в распространенном в понедельник сообщении Минэнерго страны.

Как уточнил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль Мазруи, в апреле национальная добыча превышала 4 млн б/с. По словам аль-Мазруи, это решение принято властями страны "в поддержку усилий Саудовской Аравии по восстановлению баланса на мировом рынке нефти".

Ранее в понедельник Саудовская Аравия объявила о планах дополнительно в июне сократить добычу ещё на 1 млн б/с к своей квоте. Таким образом, ее добыча в июне снизится до 7,5 млн б/с, а не 8,5 млн б/с, как указано в соглашении. Кувейт также объявил, что добровольное дополнительное сокращение добычи в июне составит 80 тыс. б/с, т.е. квота по сокращению вырастет до 721 тыс. б/с, а добыча снизится до 2,09 млн б/с.

Таким образом, за счет действий трех стран общее сокращение добычи нефти в ОПЕК+ в июне может достигнуть 10,88 млн б/с, при условии, что все остальные страны будут полностью выполнять принятые обязательства.