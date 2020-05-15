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Польша будет следить за делом "Северного потока - 2" после решения регулятора ФРГ

PGNiG SA и PGNiG Supply & Trading будут следить за дальнейшим ходом дела, включая возможные апелляции, инициированные Nord Stream 2 AG

ВАРШАВА, 15 мая. /ТАСС/. Польская энергетическая компания PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво") выразила удовлетворение в связи с решением германского регулятора не освобождать "Северный поток - 2" от требований обновленной Газовой директивы ЕС, заявив о намерении проанализировать обоснование к нему и следить за дальнейшими действиями Nord Stream 2 AG. Соответствующее заявление компания распространила в пятницу.

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"PGNiG SA и PGNiG Supply & Trading подробно проанализируют содержание решения и его обоснование. Компании будут следить за дальнейшим ходом дела, включая возможные апелляции, инициированные Nord Stream 2 AG", - указано в сообщении.

"Польская нефтегазовая компания приветствовала решение немецкого регулятора. Это подтверждает силу наших аргументов против исключения "Северного потока - 2" из сферы применения положений Третьего энергетического пакета Европейского Союза. С самого начала мы верили, что "Северный поток - 2" не может быть привилегированным. Как и правительство Польши, мы по-прежнему придерживаемся мнения, что проект "Северный поток - 2" имеет негативные последствия для безопасности поставок и конкуренции на рынке газа в Центральной и Восточной Европе", - отметил председатель правления PGNiG Ежи Квечиньский.

"Энергетическая безопасность поляков является одним из приоритетов правительства. Мы решительно выступаем против всех монополистических практик иностранных компаний и попыток разделить европейских клиентов на лучших и худших. Сегодняшнее решение немецкого регулятора, который отклонил запрос Nord Stream 2 о предоставлении привилегированного режима, является доказательством эффективности нашей энергетической политики", - сказал вице-премьер и министр государственных активов Польши Яцек Сасин.

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Ранее в пятницу Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило об отказе Nord Stream 2 AG в выведении проекта "Северного потока - 2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС. В агентстве отмечают, что необходимым условием для выведения трубопровода из-под правил обновленной Газовой директивы была его реализация до 23 мая 2019 года.

Nord Stream 2 AG при этом указывала на то, что понятие "завершение проекта" следует рассматривать шире, нежели просто с точки зрения строительно-технических процессов. Как считают в компании, следует учитывать то обстоятельство, что к моменту вступления в силу новых правил уже были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.

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