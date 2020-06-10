РБК: Минтруд отказался от особых правил увольнений и простоя во время пандемии

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Минтруд изменил проект регулирования трудовых отношений, убрав из него, в частности, положение о запрете увольнений по инициативе работодателя во время пандемии коронавируса. Об этом в среду сообщает издание РБК со ссылкой на документ.

"С момента представления прошлой редакции значительная часть ограничительных мер была снята и отдельные положения проекта постановления утратили актуальность. В измененную версию вошли те нормы, которые требуют оперативного принятия с учетом сложившейся ситуации на рынке труда и поддержаны всеми сторонами социального партнерства", - пояснили в Минтруде.

По данным издания, министерство направило проект постановления "Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году" на повторное рассмотрение Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

РБК уточняет, что профсоюзы и работодатели выступили против обновленного проекта, но их мнение немного расходится. Профсоюзы не поддерживают инициативу по сокращению срока уведомления работника об изменении условий трудового договора и по переводу сотрудников на не обусловленную трудовым договором работу сроком на три месяца. Однако, как следует из письма заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нины Кузьминой, профсоюзы были готовы поддержать первую версию проекта. В свою очередь сторона работодателей в РТК была против первоначальной версии. Управляющий директор управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина добавила, что сторона работодателей поддержит обновленную версию, если будут сохранены некоторые поправки.

Как сообщает РБК, в обновленной версии от предыдущей осталась информация о том, что россияне, работающие в районах Крайнего Севера и приравненные к ним, могут воспользоваться правом на оплату проезда и провоза багажа за счет средств работодателя к месту проведения отпуска в пределах России в 2021 году, если право не было использовано в 2020 году из-за карантинных мероприятий, а также информация о том, что работодатели должны уведомить каждого работника об изменениях законодательства, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде и праве работника сделать выбор между бумажной или цифровой трудовой книжкой до 31 октября 2020 года.

Первоначальная версия проекта была рассмотрена на заседании РТК 29 мая.