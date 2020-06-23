Эксперты: налогообложение состоятельных россиян нужно повышать и дальше, но постепенно

"Когда несколько месяцев назад Путин объявил о повышении налога на доход по вкладам, он фактически уже задал вектор увеличения нагрузки на состоятельных граждан, и сегодняшнее заявление для меня не является неожиданным. Более того, наверное, это промежуточный шаг, некий пробный шаг для того, чтобы в дальнейшем продолжать перераспределять нагрузку. Те суммы, которые государство рассчитывает получить, они пока не очень большие", - считает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.

Директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович указывает, что в перспективе можно сделать следующие шаги в этом направлении, например освободить от уплаты подоходного налога тех граждан, чьи доходы ниже МРОТ. "У нас ведь задача не сделать богатых беднее, а сделать бедных богаче. Если мы увеличим прогрессивную шкалу, то давайте снимем подоходный налог с тех, кто получает меньше МРОТ, тех, кто живет за чертой бедности. Это же можно компенсировать, если мы увеличим налог для населения с более высоким доходом. В целом, это достаточно эффективное решение для того, чтобы пополнить бюджет и выполнить социальные обязательства", - сказал он.

Разумная аккуратная мера

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал объявленную главой государства корректировку НДФЛ аккуратной, но для стабильности и доверия важно, чтобы в дальнейшем ставка не менялась.

"Конец плоской шкале подоходного налога. Вводили ее для легализации зарплат в стране. В нулевых это сильно помогло. Президент предложил аккуратную корректировку - 15% с доходов выше 5 млн руб. в год. Выгода бюджета в 60 млрд руб. в результате изменения НДФЛ сама по себе невелика в масштабах страны. Важно, что впервые в масштабах страны предлагается селективный налог, который идет на конкретную цель (в 90-х были целевые налоги, но несовершенные). Непопулярность повышения налога компенсируется небольшим повышением ставки. Такая корректировка допустима, если этот налог больше не будет изменен, это важно для доверия и стабильности", - написал Кудрин в своем Twitter.

Опрошенные ТАСС эксперты, в свою очередь, считают, что властям следует рассмотреть дальнейшее увеличение ставок налогообложения доходов богатых россиян, как это принято в экономически развитых странах мира. "Повышение ставки с 13% до 15% - это абсолютно разумный маневр. Причем отсечение в 5 млн рублей - тоже достаточно высокая и разумная цифра. Но все же я считаю, что это паллиативная мера. Если мы фактически заявляем о переходе на прогрессивную шкалу налогообложения, то сказав "А", надо говорить и "Б", и "В". Раз мы перешли на эту шкалу, то нужно поднимать дальше. Надо положить людям, которые получают больше 50 млн руб., не 15%, а 20% или 25%. А тем, кто получает больше 100 млн, а такие есть, положить 30-35%. Это, в принципе, - во всех цивилизованных, экономически-развитых странах. Нужно повышать дальше", - сказал Остапкович.

Доцент кафедры экономики и финансов РАНХиГС Алисен Алисенов, в свою очередь, предупреждает, что если и повышать в дальнейшем ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом, то делать это необходимо постепенно. "В принципе, подобная инициатива обсуждается давно, и в экспертных кругах не раз звучали предложения поднять ставку НДФЛ и сделать прогрессивную шкалу, как во всех экономически и промышленно развитых странах мира. Конечно, в переходный период эти меры надо использовать постепенно. Если мы будем исходить из международной практики, то в среднем ставка НДФЛ достигает 35-40%. Резкий переход с 13% до 40-45% будет чрезмерным, и это может способствовать уходу в тень доходов граждан", - сказал Алисенов.

"Риска перехода зарплат в серую зону я не жду, потому что ФНС понимает, что человек много лет получал определенный уровень дохода. И очень трудно будет объяснить налоговой, почему в какой-то организации человек согласился на более низкую белую зарплату", - считает Вайсберг.

Прорывной маневр для IT

Для поддержки IT-компаний глава государства предложил снизить ставку страховых взносов для отрасли и ставку налога на прибыль. "В качестве первого шага предлагаю провести в IT-отрасли так называемый налоговый маневр и прежде всего существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда. А это, отмечу, основная статья расходов для высокотехнологичных компаний", - сказал президент.