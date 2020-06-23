Эксперты: налогообложение состоятельных россиян нужно повышать и дальше, но постепенно

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Корректировка ставки НДФЛ для богатых россиян - разумная мера, которая может стать первым шагом к дальнейшему перераспределению налоговой нагрузки, считают опрошенные ТАСС эксперты.
"Когда несколько месяцев назад Путин объявил о повышении налога на доход по вкладам, он фактически уже задал вектор увеличения нагрузки на состоятельных граждан, и сегодняшнее заявление для меня не является неожиданным. Более того, наверное, это промежуточный шаг, некий пробный шаг для того, чтобы в дальнейшем продолжать перераспределять нагрузку. Те суммы, которые государство рассчитывает получить, они пока не очень большие", - считает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.
Директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович указывает, что в перспективе можно сделать следующие шаги в этом направлении, например освободить от уплаты подоходного налога тех граждан, чьи доходы ниже МРОТ. "У нас ведь задача не сделать богатых беднее, а сделать бедных богаче. Если мы увеличим прогрессивную шкалу, то давайте снимем подоходный налог с тех, кто получает меньше МРОТ, тех, кто живет за чертой бедности. Это же можно компенсировать, если мы увеличим налог для населения с более высоким доходом. В целом, это достаточно эффективное решение для того, чтобы пополнить бюджет и выполнить социальные обязательства", - сказал он.
Разумная аккуратная мера
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал объявленную главой государства корректировку НДФЛ аккуратной, но для стабильности и доверия важно, чтобы в дальнейшем ставка не менялась.
"Конец плоской шкале подоходного налога. Вводили ее для легализации зарплат в стране. В нулевых это сильно помогло. Президент предложил аккуратную корректировку - 15% с доходов выше 5 млн руб. в год. Выгода бюджета в 60 млрд руб. в результате изменения НДФЛ сама по себе невелика в масштабах страны. Важно, что впервые в масштабах страны предлагается селективный налог, который идет на конкретную цель (в 90-х были целевые налоги, но несовершенные). Непопулярность повышения налога компенсируется небольшим повышением ставки. Такая корректировка допустима, если этот налог больше не будет изменен, это важно для доверия и стабильности", - написал Кудрин в своем Twitter.
Опрошенные ТАСС эксперты, в свою очередь, считают, что властям следует рассмотреть дальнейшее увеличение ставок налогообложения доходов богатых россиян, как это принято в экономически развитых странах мира. "Повышение ставки с 13% до 15% - это абсолютно разумный маневр. Причем отсечение в 5 млн рублей - тоже достаточно высокая и разумная цифра. Но все же я считаю, что это паллиативная мера. Если мы фактически заявляем о переходе на прогрессивную шкалу налогообложения, то сказав "А", надо говорить и "Б", и "В". Раз мы перешли на эту шкалу, то нужно поднимать дальше. Надо положить людям, которые получают больше 50 млн руб., не 15%, а 20% или 25%. А тем, кто получает больше 100 млн, а такие есть, положить 30-35%. Это, в принципе, - во всех цивилизованных, экономически-развитых странах. Нужно повышать дальше", - сказал Остапкович.
Доцент кафедры экономики и финансов РАНХиГС Алисен Алисенов, в свою очередь, предупреждает, что если и повышать в дальнейшем ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом, то делать это необходимо постепенно. "В принципе, подобная инициатива обсуждается давно, и в экспертных кругах не раз звучали предложения поднять ставку НДФЛ и сделать прогрессивную шкалу, как во всех экономически и промышленно развитых странах мира. Конечно, в переходный период эти меры надо использовать постепенно. Если мы будем исходить из международной практики, то в среднем ставка НДФЛ достигает 35-40%. Резкий переход с 13% до 40-45% будет чрезмерным, и это может способствовать уходу в тень доходов граждан", - сказал Алисенов.
"Риска перехода зарплат в серую зону я не жду, потому что ФНС понимает, что человек много лет получал определенный уровень дохода. И очень трудно будет объяснить налоговой, почему в какой-то организации человек согласился на более низкую белую зарплату", - считает Вайсберг.
Прорывной маневр для IT
Для поддержки IT-компаний глава государства предложил снизить ставку страховых взносов для отрасли и ставку налога на прибыль. "В качестве первого шага предлагаю провести в IT-отрасли так называемый налоговый маневр и прежде всего существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда. А это, отмечу, основная статья расходов для высокотехнологичных компаний", - сказал президент.
"Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. Предлагаю снизить ее до 7,6%. Причем не временно, а бессрочно. Кроме того, будет правильно существенно, на порядок, уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний, также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20% до 3%", - добавил он, подчеркнув, что подобные условия в России теперь "лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская". "Фактически, это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире", - добавил он.
Кудрин назвал предложенные президентом меры для отрасли прорывными, но отметил важность деталей, например критерии попадания в категорию IT-компаний. "Снижение налогов для IT-компаний по страховым взносам до 7,6% и налога на прибыль до 3% - вполне прорывные меры. Важны детали: как попасть в категорию IT-компаний и как будет регулироваться этот вид предприятий. Интересный вызов", - написал Кудрин в своем Twitter.
Управляющий партнер Ernst & Young по странам СНГ Александр Ивлев считает, что решение о налоговом маневре в IT-отрасли окажет существенное позитивное влияние на развитие бизнеса в этой сфере. "Я с удовольствием перехожу в IT-отрасль", - пошутил Ивлев в ответ на просьбу прокомментировать слова президента о налоговом маневре. "Это очень хорошее решение. Это один из факторов, которые могут стимулировать дальнейшее развитие IT-индустрии в России", - добавил он.
Что касается мер стимулирования деятельности контролируемых иностранных компаний (президент предложил взимать с них фиксированную сумму в 5 млн рублей в год в качестве налога на доход от деятельности), Ивлев отметил, что эта объявленная президентом инициатива потребует дополнительного анализа. "Большое количество разных взглядов на проблему. Есть люди, которые считают, что эта мера действительно полезна, кто-то считает, что здесь возникнуть может ряд определенных сложностей. Наверное, эту тему надо смотреть глубже и изучать после того, как пройдет какое-то время", - считает он.