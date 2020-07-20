Путин подписал закон о маркетплейсе для финансовых услуг

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об электронной платформе по предоставлению банковских и страховых услуг, а также услуг на рынке ценных бумаг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон определяет правовые основы деятельности операторов электронной платформы, а также регулирует отношения по заключению сделок с финансовыми организациями с использованием информационных технологий. К ним будут относиться сделки, направленные на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, сделки с финансовыми инструментами, договоры доверительного управления имуществом, а также сделки, направленные на предоставление иных услуг финансового характера.

Оператор электронной платформы дает возможность сторонам сделки провести расчеты по ней с использованием специального счета оператора платформы либо сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России. Специальный счет может быть открыт оператору электронной платформы в кредитной организации, являющейся оператором национально значимой платежной системы, либо в кредитной организации, которой присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного ЦБ РФ. Законом устанавливается круг операций, которые могут совершаться по указанию владельца специального счета.

Помимо этого, законом предусмотрено создание единого реестра финансовых транзакций, в котором будет аккумулироваться информация об обязательствах финансовой организации перед потребителем финансовых услуг по договорам банковского вклада, заключенным с использованием электронной платформы. Создание такого реестра направлено на повышение удобства и прозрачности информации о сделках на финансовом рынке в целях развития конкуренции и повышения финансовой доступности. Информация о сделках, заключаемых с использованием электронной платформы, доступ к которой предоставляется регистратором финансовых транзакций, считается достоверной, пока в судебном порядке не доказано иное.

Закон определяет и особенности совершения операций с использованием финансовой платформы. Например, устанавливается, что не может быть заключен договор в пользу третьего лица за исключением договоров страхования. Он также устанавливает порядок возврата оператором финансовой платформы принадлежащих потребителю финансовых услуг денежных средств со специального счета. В частности, оператор будет обязан предоставлять регистратору финансовых транзакций информацию о размещенных таким образом банковских вкладах и операциях с денежными средствами по ним, а также информацию о совершении иных финансовых сделок и операциях по ним.

Возмещение по вкладам

Глава государства также подписал сопутствующий закон, который прописывает специальный порядок выплаты возмещения при наступлении страхового случая по вкладам, открытым с использованием электронной платформы.

В частности, предусматривается, что при наступлении страхового случая регистратор финансовых транзакций предоставляет Агентству по страхованию вкладов (АСВ) реестр обязательств банка по вкладам, открытым с использованием электронной платформы. На основе сведений в реестре АСВ осуществляет выплату возмещения на специальный счет оператора электронной платформы. Выплата такого возмещения осуществляется без дополнительного предоставления вкладчиками заявления и документов, удостоверяющих личность.

При наличии у вкладчика в банке вкладов, открытых как с использованием электронной платформы, так и без использования, в первую очередь выплачивается возмещение по вкладам, открытым с использованием такой платформы. Если размер встречных требований банка к вкладчику превышает размер обязательств банка перед ним по вкладам, открытым без использования электронной платформы, размер возмещения по вкладам, открытым с использованием платформы, рассчитывается исходя из разницы между суммой обязательств банка по вкладам, открытым без использования платформы, и величиной превышения встречных требований банка.