Бывший замглавы МЭР назначен председателем правления Росэксимбанка

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Бывший заместитель министра экономического развития РФ Азер Муталим оглы Талыбов назначен председателем правления Росэксимбанка, входящего в группу РЭЦ (Российский экспортный центр). Об этом говорится в сообщении РЭЦ.

"На должность председателя правления "Росэксимбанка" назначен Талыбов Азер Муталим оглы", - отмечается в сообщении.

Талыбов (родился в 1979 году) с 2002 года работал в министерстве экономического развития РФ, с 2008 по 2012 года занимал должность помощника министра экономического развития РФ, в 2012-2013 году был руководителем аппарата помощника президента РФ, в 2013-2017 годах - руководителем секретариата председателя Банка России. С 2017 по 2020 год Талыбов занимал должность заместителя министра экономического развития Российской Федерации.

Российский экспортный центр является государственным институтом поддержки несырьевого экспорта из РФ, который призван предоставлять российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. РЭЦ создан в структуре государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. В группу РЭЦ входят Росэксимбанк и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций.

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) был создан в 1994 году. Уставный капитал банка на 1 января 2020 года составляет 20,751 млрд руб. Целью банка является обеспечение доступа к финансовым ресурсам для российских компаний-экспортеров и содействие росту российского несырьевого экспорта.