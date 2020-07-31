NYT: Microsoft может купить у ByteDance долю в TikTok

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Американская корпорация Microsoft может приобрести у китайской компании ByteDance долю в разработанной последней социальной сети TikTok. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times.

По словам ее источников, Microsoft проводит консультации относительно возможности приобретения TikTok.

Президент США Дональд Трамп ранее в пятницу заявил, что рассматривает возможность введения запрета на TikTok на территории США, а также другие меры.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Трамп намерен вынудить ByteDance отказаться от доли в TikTok, чтобы она не могла контролировать работу соцсети в США. Агентство отмечало, что администрация США может объявить о данном решении в течение суток.

По сведениям Bloomberg, в отношении TikTok с 2019 года проводит проверку межведомственный Комитет по иностранным инвестициям США. Он рассматривает сделки, которые могут привести к передаче под контроль иностранцев важных с точки зрения американской национальной безопасности активов, объектов инфраструктуры.

Критика TikTok в США

Ранее в этом месяце госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США не исключают возможность блокировки на территории страны TikTok в связи с утверждениями о том, что руководство соцсети якобы занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

Представители соцсети подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности. Американские регулирующие органы в 2019 году начали расследование в отношении TikTok.

Согласно последним оценкам, число пользователей TikTok превышает 800 млн человек. Соцсеть применяют примерно в 150 странах.

20 июля Палата представителей Конгресса США одобрила внесение поправки в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) о запрете использования TikTok в госорганах. Как считают американские власти, эта программа собирает данные, которые могут быть использованы для осуществления кибератак на Соединенные Штаты.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил 21 июля, что информация о вредоносности TikTok, распространяемая США, не соответствует действительности.