Nord Stream 2 знает о письме сенаторов США оператору порта Мукран

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Nord Stream 2 AG - оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" - осведомлен о письме сенаторов США в адрес компании Fahrhafen Sassnitz GmbH, которая управляет немецким портом Мукран, где в настоящее время хранятся трубы для строительства газопровода.

"Нам известно о письме трех сенаторов США в адрес компании F hrhafen Sassnitz GmbH", - сообщили ТАСС в пресс-службе Nord Stream 2.

Сенаторы США Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон написали письмо руководству компании Faehrhafen Sassnitz и пригрозили "финансовым разрушением" в случае какого бы то ни было участия в продолжении работ над проектом, написала ранее газета Handelsblatt.