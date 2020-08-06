Правительство ФРГ приняло к сведению письмо сенаторов США оператору порта Мукран

БЕРЛИН, 6 августа. /ТАСС/. Правительство ФРГ приняло к сведению послание сенаторов США оператору порта Мукран, где хранятся трубы для завершения газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил в четверг ТАСС представитель кабинета министров ФРГ. По его словам, Берлин отвергает односторонние американские санкции против европейских и германских компаний, участвующих в проекте.

"Федеральное правительство принимает к сведению письмо сенаторов США компании Faehrhafen Sassnitz GmbH. Правительство всегда ясно давало понять, что оно отвергает односторонние, направленные против германских и европейских компаний экстерриториальные санкции, такие, которые были введены США", - отметили в кабмине.