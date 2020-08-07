Эксперты уверены в снижении спроса на внутренний туризм после снятия ограничений

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Россия смогла воспользоваться тем, что внутренний туризм безопаснее в условиях пандемии - граждане пока предпочитают отдыхать внутри страны. Однако, чтобы конкурировать с другими странами после снятия ограничений, потребуется развитие инфраструктуры и создание благоприятных условий для предприятий отрасли, считают опрошенные ТАСС представители бизнес-объединений.
Отрасль использовала временное преимущество
Некоторые эксперты считают, что Россия может конкурировать с Турцией в сфере туризма только пока действуют ограничительные меры и присутствует угроза распространения коронавируса. Президент "Деловой России" Павел Титов в комментарии ТАСС отметил, что себестоимость предоставления туристических услуг в России достаточно высокая и соперничать по цене довольно сложно.
"Ключевое наше преимущество сейчас - уверенность в возможности свободно передвигаться внутри страны, уверенность в том, что людей нигде не закроют, и им не придется экстренно уезжать. То есть сейчас внутренний туризм намного спокойнее и более предсказуемый, это главное преимущество. И мы им пользуемся, что следует из данных по загрузке", - пояснил он.
Президент "Деловой России" прогнозирует, что, если второй волны коронавируса не случится, к следующему туристическому сезону Россия подобного спроса может уже не увидеть. Развитию туризма внутри страны мешает в основном ограниченная инфраструктура (подъездных путей, дорог, транспортных и коммунальных систем), говорит он.
"Чтобы увеличить спрос вне катаклизмов, подобных нынешнему, необходимо как можно скорее принять адекватный национальный проект по туризму и сделать все возможное для того, чтобы бизнес был заинтересован в инвестициях в туристическую инфраструктуру внутри страны", - резюмировал он, добавив, что некоторые эксперты предлагают также восстанавливать сферу делового туризма (объединить деловые поездки с отдыхом), так как многие регионы от него экономически зависимы.
Аналогичное мнение высказал и вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников. Он также выделяет то, что российская туристическая отрасль смогла воспользоваться данными ей обстоятельствами.
"Цены на поездки в Турцию так же выросли, как и курс покупки валюты. В России сейчас можно найти предложения, рассчитанные на каждый кошелек, и на морских курортах, и просто в регионах нашей страны. Большой глубины продаж в Турцию сейчас нет, да и скоро детям уже идти в школу. Краснодарский край и Крым сейчас хорошо забронированы нашими туристами на август", - пояснил он.
Время развивать отрасль
Вице-президент "Опоры России" считает, что пока России сложно конкурировать с зарубежными курортами, потому что они занимаются развитием этой отрасли "давно и целенаправленно" и уже обладают построенной инфраструктурой сервиса и гостеприимства. К тому же у прямых конкурентов есть преимущество в виде более длительного курортного сезона.
Сейчас туристический бизнес вынужденно перекладывает часть издержек на туристов - повышающиеся тарифы на услуги ЖКХ, высокие налоговые ставки на землю, недвижимость и НДС, значительные страховые взносы, а также "очень короткие и дорогие" инвестиционные деньги. "У наших стран-конкурентов - Турции, Испании, Италии - эти показатели в разы или на порядок меньше. Поэтому решение задачи по созданию конкурентного российского туристического продукта лежит в этой плоскости", - резюмирует Кожевников.
По его словам, "если не сидеть сложа руки и взять у стран-эталонов в сфере туризма (Испании, Турции, Дубая) и стран-конкурентов (Турции, Италии, Греции) все самое лучшее в области законодательства, управления отраслью, инвестиционного климата, формировании кадрового резерва", то Россия сможет создать и свои курорты, не уступающие центрам мирового туризма. Он также добавил, что Россия должна научиться создавать круглогодичный туристический продукт с продуманным набором инфраструктуры, гарантированным качеством услуг и по адекватной цене.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отмечала в комментарии ТАСС, что возобновление авиасообщения между странами не привело к сокращению продаж туров по внутренним направлениям. По ее словам, началось "небольшое перераспределение спроса", но аннулирования туров по России зафиксировано не было. Важным преимуществом отечественных курортов при этом она назвала их низкую стоимость. Согласно приведенным Ломидзе данным, в эконом-сегменте отдых в России обходится примерно на 20% дешевле, чем в Турции.
Однако, согласно недавнему опросу сервиса OneTwoTrip, который имеется в распоряжении ТАСС, 80,5% граждан России готовы скорректировать свой план путешествий на последний месяц лета, если появится возможность улететь в Турцию. Кроме того, более половины (76%) участников хотели бы отправиться туда осенью. В пресс-службе OneTwoTrip отмечали, что после того, как появились сообщения о возобновлении перелетов в Турцию, спрос на авиабилеты по этому направлению растет на 10-20% ежедневно. Лидерами поисковых запросов авиабилетов стали такие направления как Анталья, Стамбул, Алания, Даламан и Бодрум.