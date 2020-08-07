Эксперты уверены в снижении спроса на внутренний туризм после снятия ограничений

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Россия смогла воспользоваться тем, что внутренний туризм безопаснее в условиях пандемии - граждане пока предпочитают отдыхать внутри страны. Однако, чтобы конкурировать с другими странами после снятия ограничений, потребуется развитие инфраструктуры и создание благоприятных условий для предприятий отрасли, считают опрошенные ТАСС представители бизнес-объединений.

Отрасль использовала временное преимущество

Некоторые эксперты считают, что Россия может конкурировать с Турцией в сфере туризма только пока действуют ограничительные меры и присутствует угроза распространения коронавируса. Президент "Деловой России" Павел Титов в комментарии ТАСС отметил, что себестоимость предоставления туристических услуг в России достаточно высокая и соперничать по цене довольно сложно.

"Ключевое наше преимущество сейчас - уверенность в возможности свободно передвигаться внутри страны, уверенность в том, что людей нигде не закроют, и им не придется экстренно уезжать. То есть сейчас внутренний туризм намного спокойнее и более предсказуемый, это главное преимущество. И мы им пользуемся, что следует из данных по загрузке", - пояснил он.

Президент "Деловой России" прогнозирует, что, если второй волны коронавируса не случится, к следующему туристическому сезону Россия подобного спроса может уже не увидеть. Развитию туризма внутри страны мешает в основном ограниченная инфраструктура (подъездных путей, дорог, транспортных и коммунальных систем), говорит он.

"Чтобы увеличить спрос вне катаклизмов, подобных нынешнему, необходимо как можно скорее принять адекватный национальный проект по туризму и сделать все возможное для того, чтобы бизнес был заинтересован в инвестициях в туристическую инфраструктуру внутри страны", - резюмировал он, добавив, что некоторые эксперты предлагают также восстанавливать сферу делового туризма (объединить деловые поездки с отдыхом), так как многие регионы от него экономически зависимы.

Аналогичное мнение высказал и вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников. Он также выделяет то, что российская туристическая отрасль смогла воспользоваться данными ей обстоятельствами.

"Цены на поездки в Турцию так же выросли, как и курс покупки валюты. В России сейчас можно найти предложения, рассчитанные на каждый кошелек, и на морских курортах, и просто в регионах нашей страны. Большой глубины продаж в Турцию сейчас нет, да и скоро детям уже идти в школу. Краснодарский край и Крым сейчас хорошо забронированы нашими туристами на август", - пояснил он.

Время развивать отрасль