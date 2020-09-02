Лавров: у Москвы и Минска есть понимание, как постепенно вернуть транспортное сообщение

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о наличии понимания между Россией и Белоруссией в вопросе постепенного возобновления регулярного транспортного сообщения.

"Говорили мы и о возобновлении регулярного транспортного сообщения между нашими странам. Соответствующие ведомства буквально вчера этот вопрос подробно рассматривали. Есть понимание, как постепенно, соблюдая все меры предосторожности, двигаться к полному восстановлению транспортного сообщения", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

1 сентября агентство БелТА сообщило, что Москва и Минск договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения и согласованию подходов с Роспотребнадзором и санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения Белоруссии.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. Правительство РФ поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы, в целях профилактики коронавируса.