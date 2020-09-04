В кабмине сообщили, что новых решений о возобновлении авиасообщения пока нет

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Новых решений правительства РФ о возобновлении авиасообщения с другими странами пока нет. Об этом заявили в пятницу в кабмине, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать решение Греции разрешить с 7 сентября въезд в страну до 500 россиян в неделю.

"Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России продолжает мониторинг ситуации и работу над расширением списка стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение. В настоящий момент новых решений не принято. Обо всех принимаемых решениях будет сообщено дополнительно", - сказали в пресс-службе.

Ранее власти Греции сообщили, что разрешают въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице. Согласно этому решению, речь идет о въезде в страну "исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона (остров Крит)". Постановление действует с 00:01 часов (время совпадает с московским) 7 сентября до 23:59 часов 21 сентября.

Позднее в посольстве республики в Москве, комментируя эту информацию, сообщили, что Россия и Греция продолжают вести переговоры о возобновлении регулярных рейсов. Там пояснили, что "для возобновления полетов российская сторона также должна дать свое согласие". Кроме того, в посольстве республики указали, что граждане России, которые прибывают в Грецию и "имеют при себе отрицательный результат анализа на коронавирус, не будут находиться в карантине".