Эксперты: Россия сохранит невысокий уровень госдолга для обеспечения макростабильности

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Госдолг РФ останется ниже уровня развивающихся стран, несмотря на планы правительства довести его до 20% ВВП, это необходимо для обеспечения макростабильности, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Что такое госдолг России и почему о нем опять заговорили

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российский госдолг в 2021 году приблизится к 20% ВВП.

Даже в этом случае данный уровень останется намного ниже общепринятых безопасных норм долговой нагрузки, говорит аналитик "Финама" Сергей Переход. "Что касается развивающихся стран, то их среднее значение составляет 53,8% ВВП: Индия - 68,6%, Турция - 35,6%, Бразилия - 91,9%, ЮАР - 65,3%, Саудовская Аравия - 24,5%. Российский долг относительно ВВП и номинально небольшой", - отмечает он.

Поддержание правительством РФ невысокого уровня госдолга связано с обеспечением макростабильности, так как структура российской экономики сильно завязана на сырье, поясняет начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Брокер" Василий Карпунин. Тем не менее Россия может спокойно нарастить госдолг до уровня 30% ВВП без угрозы для финансовой стабильности, уверен главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. "Важным моментом является то, на что привлекается долг. Если это эффективные инвестиции, позволяющие ускорить рост экономики, то инвесторы будут приветствовать такое наращивание долга", - подчеркивает эксперт.

Однако переход к более высокому уровню госдолга в долгосрочной перспективе является нормальным процессом, считают аналитики "ВТБ Капитал". "Он связан с переходом к инфляционному таргетированию и последовательной монетарной политикой, проводимой ЦБ РФ, приведшей к уменьшению волатильности инфляции. Это также привело к тому, что ставки в экономике стали ниже, а вместе с ними и стоимость обслуживания долга, что дает возможность поддерживать его более высокий уровень", - поясняют они.

Как РФ нарастит госдолг

Основным покупателем госдолга может стать российская финансовая система, полагает Соколов из Совкомбанка. В частности, это имеющие обширный запас ликвидности российские банки, а также пенсионные фонды и страховые компании. А интересу со стороны инвесторов-физлиц может способствовать значительное снижение ставок по депозитам.

"Мы видим рост спроса со стороны физических лиц к инструментам фондового рынка. В связи с достаточно низкими депозитными ставками мы можем ожидать увеличения присутствия физических лиц на рынке госдолга", - отмечает портфельный управляющий компании "Сбербанк управление активами" Дмитрий Постоленко.

Иностранные инвесторы, несмотря на ухудшение глобальных настроений в отношении развивающихся рынков, усиления геополитической неопределенности вокруг России, а также ожидаемого завершения цикла снижения ставок ЦБ, сохраняют интерес к российским ОФЗ, добавляет экономист "Ренессанс капитала" по России и СНГ Софья Донец.

"Россия достаточно устойчиво на общем фоне переносит последствия пандемии, бюджетная и внешняя позиции остаются сильными. Сейчас высокий уровень неопределенности может сдерживать внешний спрос, но мы можем увидеть его восстановление в конце 2020 года, если санкционные риски не реализуются", - полагает она.

В крайнем случае правительство может напрямую занять у ЦБ. "Однако несмотря на то, что по такому пути идут многие другие развивающиеся страны, этот вариант будет использован в случае, если не сработают все остальные", - подчеркивает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин.

При этом РФ может наращивать долг как в рублях, чему потенциально способствуют исторически минимальные рублевые процентные ставки и внушительные запасы рублевой ликвидности в банковском секторе, так и в валюте - это позволяют рекордные объемы международных резервов, заключает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес капитал" Юрий Кравченко.