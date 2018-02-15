Число туристов в Ленинградской области в 2018 году выросло на 40%

Мероприятия для привлечения туристов в регион организованы на условиях государственно-частного партнерства

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Турпоток Ленинградской области в 2018 году увеличился на 40% по сравнению с показателем 2017 года. Регион посетили 5,1 млн человек, сообщил в четверг губернатор области Александр Дрозденко в ходе круглого стола "Как развивать туризм: меняем парадигму принятия инвестиционных решений в отрасли" на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Мы посмотрели 2017 год - у нас область посетило 3 млн туристов. <…> Закончили 2018 год - 5 млн 140 тыс. туристов", - сказал он.

При этом, по словам Дрозденко, мероприятия для привлечения туристов в регион организованы на условиях государственно-частного партнерства. "Мы разрабатываем план мероприятий и даем финансовую базу для проведения фестиваля. Все остальное делает частный бизнес - это и общепит, и сувенирная продукция, это возможность участия малого и среднего бизнеса", - пояснил он.

Кроме того, как сообщил губернатор, число туристов увеличилось за счет улучшения транспортной доступности населенных пунктов. "Нужно дать нормальную логистику. Мы не случайно с РЖД запустили во все города Ленинградской области "Ласточку". Если раньше из Петербурга до Выборга обычной электричкой нужно было ехать два - два с половиной часа, то "Ласточкой" - 55 минут", - сказал Дрозденко.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.