Из Мадрида — на Восточный фронт: история "Голубой дивизии" глазами испанца

В издательстве "Эксмо" выходит коллективная монография о нейтральных странах и периферийных фронтах Второй мировой. Дания, Португалия, Исландия, Норвегия, Латинская Америка. Исход глобального противостояния решался далеко от них, но и там он оставил память, определившую судьбы последующих поколений — и отношения между ними. Солдат вермахта забирали на Восточный фронт силой, а как объясняли свой выбор детям и внукам добровольцы испанской "Голубой дивизии", сражавшейся под Ленинградом? В планах Гитлера этому подразделению отводилась особая роль: его солдатам могли позволить первыми войти в город, если бы тот пал. В Третьем рейхе надеялись, что генерал, командовавший испанцами, сможет сменить в Мадриде неуступчивого и неудобного для нацистов диктатора Франсиско Франко. ТАСС публикует фрагмент исторического очерка испанского журналиста Мигеля Бааса — о войне, какой ее видели из-за Пиренеев, и о примирении, состоявшемся уже после распада Советского Союза 50 лет спустя.

Для Испании Вторая мировая война началась гораздо раньше, а именно во время Гражданской войны в Испании в 1936 году, которая закончилась 1 апреля 1939 года, а 1 сентября началась Вторая мировая война. Будущие стороны уже были в той или иной степени активно вовлечены в испанскую Гражданскую войну — и Италия, и Германия, и Советский Союз. Но роль будущих союзников здесь была совершенно другой. Из-за большого количества внешних участников это была не просто гражданская война, а гражданская война, в которой напрямую участвовали регулярные воинские части Италии, якобы добровольческий немецкий корпус и советские добровольцы, которые приезжали «в командировку».

На эту тему 77 итальянцев в Сталинграде: какими силами Муссолини надеялся завоевать Россию

Испания не участвовала во Второй мировой войне, так получилось по историческим обстоятельствам. Но в России долгие годы сохранялась полная уверенность в том, что Испания воевала, поскольку франкистский режим в Советском Союзе называли фашистским. Франкистский режим и был фашистским, но только если не ограничивать понятие «фашизм» итальянской его версией. Для сравнения, пропорционально проценту населения, на Франко лежит в 10 раз больше жертв, чем на Муссолини, включая только репрессии. До 22 июня 1941 года Испания была нейтральной страной. С 22 июня она объявила себя невоюющей страной, но не нейтральной. Нейтралитет был отброшен. 22 июня 1941 года перед огромной толпой людей выступил министр иностранных дел, который был зятем Франко, и это выступление вошло в историю под названием «Россия виновна». Именно тогда началась запись добровольцев в «Голубую дивизию». Испания не участвовала в войне, но испанцы участвовали с обеих сторон практически на всей географии, где разворачивалась Вторая мировая, — во Франции, Африке, даже на Тихом океане — на стороне антигитлеровской коалиции, а на стороне Гитлера выступила знаменитая «Голубая дивизия». Так, Париж был освобожден 9-м батальоном дивизии Леклерка, который был целиком составлен из республиканцев, и на танках были написаны названия испанских городов — Толедо, Гвадалахара и другие. По приблизительным подсчетам историков, к 1944 году во французском Сопротивлении французы составляли меньше 30%, основную часть занимали испанцы.

На эту тему В Испании перезахоронили останки Франсиско Франко

«Голубая дивизия» воевала на Восточном фронте против Советского Союза. Она была добровольческой, в ней были не только испанцы, но даже и русские эмигранты. Франко и его режим помогали прежде всего сырьем, продуктами, несмотря на ужасный голод, который был в то время в Испании после Гражданской войны, и людьми: через «Голубую дивизию» прошли 46 тысяч человек. «Голубая дивизия» воевала на северо-западе — под Ленинградом, Новгородом, Псковом. Про нее было снято много фильмов, в том числе и во времена Франко. Про испанцев в Великой Отечественной войне известно гораздо меньше, хотя из мужчин, приехавших в Советский Союз, погиб каждый четвертый. При этом было довольно трудно стать добровольцем — закон не позволял иностранцам служить в Красной армии, и единственный путь, чтобы попасть туда, проходил через НКВД. В Москве в этот момент начинает формироваться специальная бригада, на стадионе «Динамо», в которую вошли не только испанцы, но и много других иностранцев и выдающихся спортсменов. Перед ними ставились самые разные задачи, прежде всего — диверсии. Они все были знакомы с боевыми действиями с использованием взрывчатки, обладали определенным опытом, но — это были люди без языка. Они в лучшем случае приехали в Советский Союз в 1939 году, а в 1941-м их уже куда-то забрасывали. Несмотря на фашистский характер режима Франко, через Испанию прошли тысячи людей, воевавших на стороне антигитлеровской коалиции и переправленных на территорию стран-союзниц. В том числе среди них было 60 тысяч евреев. В отличие от Португалии, которая заняла вполне ясную, конкретную позицию и превратила это в простой бизнес: для того чтобы войти в Португалию, евреи должны были платить, Испания, через которую им надо было пройти, никакой платы не взимала. Франко не поощрял, но и не препятствовал работе довольно многих дипломатов, которые выдавали паспорта, чтобы евреи могли спастись. Не было как активной политики против евреев, так и не было какой-то активной политики за. Франко не особенно упирался и не избегал вступления в войну на стороне Гитлера, но он постоянно составлял списки того, что ему надо, чтобы вступить в эту войну. Он торговался и выдвигал завышенные требования.

На эту тему Тело Гитлера: останки одних нацистов нашли, других разыскивают до сих пор

Безусловно, Франко был очень хитер. Его родина — Галисия, а в Испании говорят, что галисиец отличается тем, что на любой вопрос отвечает вопросом. Еще до Второй мировой войны, до его встречи с Гитлером в 1940 году в Эндайо, где были достигнуты основные договоренности, он строит кучу планов, всегда пытается все взвесить и на всякий случай перестраховаться. В данном случае Франко для начала заморочил голову предложением кучи проектов, от которых отмахивались немцы, потому что еще до встречи в Эндайо он хотел получить немецкую помощь для того, чтобы захватить Гибралтар. Это была так называемая операция «Феликс», которая была разработана исключительно силами испанской армии. Дальше, начиная уже со Сталинграда, возникает другая ситуация. Если до этого он оттягивает вступление в войну из-за тяжелой экономической ситуации, ссылаясь на то, что ему нужно все-таки контролировать ситуацию в стране, которая только что вышла из Гражданской войны, то когда появились сведения, что англичане хотят захватить один из Канарских островов, чтобы создать там базу для перехвата немецких подводных лодок, Франко получает под это береговую артиллерию. Очень любопытно, что происходит с той же самой «Голубой дивизией» в контексте отношений Франко с Германией. Изначально дивизия, посланная на помощь Гитлеру, комплектуется исключительно из добровольцев. И Франко назначает на командование «Голубой дивизией» одного из своих самых многообещающих молодых генералов, невероятного поклонника Гитлера. Но вскоре хочет его срочно заменить, потому что считает, что тот генерал может быть использован немцами, чтобы сменить самого Франко, устроить переворот. Есть целая теория, почему их срочно направляют на Ленинградский фронт. Если бы этому генералу предоставили честь первым войти в покоренный Ленинград, то это могло бы создать прецедент для того, чтобы он стал популярнее, чем Франко, и, соответственно, поменять несговорчивого Франко на безоговорочно преданного генерала.