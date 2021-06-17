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Что дарили друг другу лидеры России и США

В ходе саммита Россия - США в Женеве Владимир Путин подарил своему коллеге Джо Байдену письменный набор "Москва" с хохломской росписью. Байден в свою очередь подарил Путину хрустальную статуэтку бизона и очки-авиаторы
Президент РФ Борис Ельцин и президент США Джордж Буш-старший, 1 февраля 1992 года CORBIS/Corbis via Getty Images
Описание
Президент РФ Борис Ельцин и президент США Джордж Буш-старший, 1 февраля 1992 года
© CORBIS/Corbis via Getty Images

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 июня в ходе встречи в Женеве президенты России и США обменялись подарками. Джо Байден подарил российскому лидеру хрустальную статуэтку американского бизона, выполненную американским производителем художественного стекла Steuben Glass, и очки-авиаторы, сделанные на заказ американской компанией Randolph, выпускающей очки для военных летчиков США и НАТО. Владимир Путин подарил Джо Байдену письменный набор "Москва" с хохломской росписью. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, какими подарками обменивались руководители США и РФ в разные годы.

В ходе первого визита Бориса Ельцина в США и переговоров, состоявшихся в Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном 31 января - 1 февраля 1992 года, Джордж Буш - старший подарил Борису Ельцину на его 61-й день рождения (1 февраля) утепленную куртку "аляска" и кожаные ковбойские сапоги ручной работы.

Во время встречи 24 октября 1995 года в Нью-Йорке в качестве приветственного подарка Билл Клинтон вручил Борису Ельцину распечатанную и переведенную на русский язык копию "Бесед у камина" - серии радиообращений президента Франклина Рузвельта к гражданам США в 1933-1944 годах, в которых освещались актуальные политические и экономические вопросы времен "Великой депрессии". Ельцин подарил Клинтону две майки хоккейной команды Moscow Penguins с фамилиями Ельцина и Клинтона и числом 96 - именно в 1996 году у обоих президентов заканчивался первый срок их полномочий и возникла необходимость переизбрания.

На саммите в Хельсинки 21 марта 1997 года Борис Ельцин подарил Биллу Клинтону, перенесшему операцию на колене после падения с лестницы, трость, разделяющуюся на три части, в одной из которых спрятана подзорная труба, а также набор серебряных изделий, на одном из которых было изображение матери Клинтона. В свою очередь Клинтон вручил президенту России статуэтку индейского всадника, спускающегося по крутому склону (автор - Фредерик Ремингтон). По словам главы Белого дома, это "символизирует попытку Ельцина преодолеть трудности".

15 июля 2006 года во время саммита Группы восьми, который проходил под председательством России в пригороде Санкт-Петербурга Стрельне, президент США Джордж Буш - младший получил подарок от российской стороны к своему 60-летию (отметил 6 июля). Это был фильм о самом американском лидере и его супруге "Лора и Буш" - об истории их знакомства, любви, бедах и радостях, пережитых вместе. Лента была снята Мурадом Ибрагимбековым, она входила в документальный цикл "Семейные хроники "Формулы власти" - совместный проект ИТАР-ТАСС и телеканала "Россия".

2 июля 2007 года Владимир Путин во время визита в США подарил Джорджу Бушу - младшему медно-латунный самовар и двухтомный сборник "Английский сонет ХVI-ХIX веков" московского издательства "Радуга". Встреча лидеров двух стран проходила в резиденции семьи Буш на мысе Уокерс-Пойнт в Кеннебанкпорте (штат Мэн).

17 июня 2013 года на встрече в рамках саммита "Большой восьмерки" на озере Лох-Эрн в Северной Ирландии Владимир Путин подарил Бараку Обаме набор из шести фарфоровых чашек для кофе.

6 сентября 2013 года на саммите "Группы 20" в Санкт-Петербурге Владимир Путин вручил Бараку Обаме три фарфоровые тарелки с видами Петербурга, чайный сервиз и DVD-диск под названием Jewels ("Драгоценности") с выступлением балетной труппы Мариинского театра.

По итогам саммита в Хельсинки 16 июля 2018 года Владимир Путин в качестве подарка вручил Дональду Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу, который ранее прошел в России, и пожелал США успешно провести мундиаль 2026 года. Кроме того, российский президент передал своему американскому коллеге набор из 12 коллекционных серебряных монет, выпущенных специально к ЧМ-2018. Трамп, в свою очередь, подарил Путину майку капитана клуба НХЛ Washington Capitals Александра Овечкина и шайбу.

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Обама, БаракПутин, Владимир ВладимировичСШАРоссияЕльцин, Борис НиколаевичБайден, Джозеф (Джо)Буш, Джордж (старший)Буш, Джордж (младший)Трамп, ДональдКлинтон, Билл
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