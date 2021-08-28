Биография Марии Большаковой

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 августа 2021 года на 73-м году жизни умерла Мария Большакова, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель совета общероссийской общественной благотворительной организации "Союз семей военнослужащих России".

Мария Артемовна Большакова родилась 1 июля 1949 года в Украинской ССР (ныне Украина).

Окончила Луцкий педагогический институт им. Леси Украинки (ныне Волынский национальный университет им. Леси Украинки, Луцк, Украина).

Работала пионервожатой, учителем, завучем средней школы, завучем по воспитательной работе детского дома "Молодая гвардия" (Москва), директором детского сада-комбината, директором базы отдыха Главмосстроя "Искорка" (ныне - "Умный лагерь", поселок Валуево, Москва). 10 лет занимала выборные должности в местных советах.

В 1993 году создала и возглавила Комитет семей военнослужащих Московской области со штаб-квартирой в городе Видное. В 1997 году на базе комитета была образована межрегиональная общественная благотворительная организация "Союз семей военнослужащих", с 2001 года - общероссийская общественная благотворительная организация "Союз семей военнослужащих России" (Москва). Союз занимается социально-правовой поддержкой и помощью семьям военнослужащих, оказавшихся в тяжелых жизненных ситуациях; реабилитацией ветеранов военной службы и семей погибших военнослужащих. С 2001 года Мария Большакова занимала пост председателя совета организации.

С 1 февраля 2011 года являлась членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

В 2006-2010 годах была членом Общественной палаты РФ.

Лауреат Государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности (2019). Была награждена знаком отличия "За благодеяние" (2015). Имела ведомственные награды Минобороны РФ.