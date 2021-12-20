Случаи высылки немецких дипломатов из России

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 декабря 2021 года МИД России объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии в Москве. Это решение принято в качестве ответа на аналогичные действия Германии 15 декабря, которые последовали после обвинительного приговора россиянину в убийстве в августе 2019 года в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Это пятый случай в истории российско-германских отношений. ТАСС подготовил материал о предыдущих инцидентах.

15 ноября 2014 года была объявлена персоной нон грата сотрудница посольства ФРГ в Москве. Ранее, в том же месяце, Берлин выдворил сотрудника российского консульства в Бонне, который подозревался в шпионаже.

30 марта 2018 года Россия объявила о высылке четырех немецких дипломатов. Это стало ответом на выдворение 26 марта четырех сотрудников дипмиссии РФ в качестве поддержки Великобритании, возложившей вину на Россию за отравление 4 марта в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

12 декабря 2019 года МИД России сообщил, что два сотрудника посольства ФРГ объявлены персонами нон грата. Эта мера была предпринята в ответ на аналогичные действия Берлина 4 декабря. Поводом стало недостаточное, по мнению германской стороны, сотрудничество российских дипломатов в расследовании убийства 23 августа Зелимхана Хангошвили, во время Второй чеченской войны участвовавшего в боевых действиях против федеральных войск.

5 февраля 2021 года Москва объявила о высылке немецкого дипломата, который участвовал в незаконной акции 23 января в Москве в поддержку задержанного Алексея Навального. 8 февраля Берлин принял ответные меры в отношении одного сотрудника дипмиссии РФ.