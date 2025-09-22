Первым обладателем приза стал англичанин Стэнли Мэтьюз

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 сентября 2025 года в театре "Шатле" (Париж, Франция) состоится церемония вручения "Золотого мяча" (фр. Ballon d'or) - престижной премии лучшему футболисту и футболистке мира по итогам спортивного сезона. Ее присуждает французский журнал France football на основе опроса спортивных журналистов из разных стран.

История награды

Автором идеи "Золотого мяча" был редактор France football Габриэль Ано. В 1956 году он попросил представителей европейской спортивной прессы выбрать лучшего, по их мнению, футболиста континента. Первым обладателем "Золотого мяча" стал англичанин Стэнли Мэтьюз.

В 1989 году редакция France football единственный раз вручила особый трофей - Super ballon d'or. Его обладателем стал завершивший к тому моменту карьеру аргентино-испанский футболист Альфредо Ди Стефано. Ранее его награждали "Золотым мячом" в 1957 и 1959 годах До середины 1990-х годов журналисты могли номинировать только европейских игроков.

В 1995 году правила были изменены, в том же году обладателем "Золотого мяча" стал либериец Джордж Веа (впоследствии, в 2018-2024 годах он занимал пост президента Либерии). В 1997 году награду впервые получил представитель Южной Америки - бразилец Роналдо.

В 2010 году France football начал определять обладателя приза совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА). Шесть лет подряд лауреаты получали "Золотой мяч ФИФА". Однако в 2016 году международная федерация решила учредить самостоятельную награду.

С 2018 году также вручаются "Золотой мяч" лучшей футболистке мира и "Трофей Копа" лучшему молодому игроку мира (награда названа в честь французского нападающего Раймона Копа, удостоенного "Золотого мяча" в 1958 году). С 2019 года присуждается премия лучшему футбольному голкиперу имени Льва Яшина. Ее первым обладателем стал бразилец Алиссон.

В 2020 году награды не вручались в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

По 2021 год включительно обладатели "Золотого мяча" определялись по итогам календарного года. В марте 2022 года стало известно, что награду будут вручать по итогам спортивного сезона. В связи с этим мужской чемпионат мира 2022 года в Катаре, матчи которого проходили с 20 ноября по 18 декабря, стал частью сезона 2022/2023 годов.

Выбор победителей, трофей

Примерно за два месяца до вручения награды France football объявляет имена тридцати претендентов среди мужчин и тридцати претенденток среди женщин. Победителей в голосовании за лучшего футболиста определяют 100 спортивных журналистов из первых 100 стран рейтинга ФИФА, за лучшую футболистку - 50 спортивных журналистов из первых 50 стран рейтинга ФИФА. Каждый из них выбирает из списка 10 игроков, присваивая им места с первого по десятое (за первое место начисляют 15 баллов, за второе - 12, за третье - 10, за четвертое - 8, за пятое - 7, за шестое - 5 и т. д.). Полученные баллы суммируются. В дальнейшем в ходе торжественной церемонии организаторы объявляют имя победителя. Также обнародуется общий рейтинг по итогам голосования.

Трофей "Золотого мяча" изготавливают французские ювелиры. Он представляет собой позолоченный латунный шар, установленный на постамент из минерала пирита.

Обладатели награды

Рекордсменом по количеству трофеев (с учетом "Золотого мяча ФИФА" в 2010-2015 годах) - восемь - является аргентинец Лионель Месси (2009-2012, 2015, 2019, 2021, 2023). Пять раз награду получал португалец Криштиану Роналду (2008, 2013, 2014, 2016, 2017), три раза - нидерландцы Йохан Кройф (1971, 1973, 1974) и Марко ван Бастен (1988, 1989, 1992), а также француз Мишель Платини (1983-1985).

Единственным в истории вратарем, удостоенным "Золотого мяча", в 1963 году стал Лев Яшин. Также награду получали два других игрока сборной СССР: нападающие Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986).

Двое были удостоены почетного "Золотого мяча". В 1996 году France football вручил трофей за особые заслуги аргентинцу Диего Марадоне. В 2014 году почетную награду из рук президента ФИФА Йозефа Блаттера получил бразилец Пеле.

"Золотой мяч" - 2024

Тридцать претендентов на награду были объявлены 4 сентября 2024 года. Имя обладателя "Золотого мяча" обнародовали 28 октября 2024 года, им стал испанец Родри (1170 баллов). Второе место по итогам голосования занял бразилец Винисиус (1129), третье - англичанин Джуд Беллингем (917). Тогда же в шестой раз были вручены женский "Золотой мяч" лучшей футболистке мира и "Трофей Копа" лучшему молодому игроку мира. Их обладателями стали испанка Айтана Бонмати и испанец Ламин Ямаль. В пятый раз была присуждена премия лучшему футбольному голкиперу имени Льва Яшина. Ее получил аргентинец Эмилиано Мартинес. Впервые был вручен "Трофей Йохана Кройфа" лучшим тренерам года в мужском и женском футболе. Его обладателями стали итальянец Карло Анчелотти и англичанка Эмма Хейз.

"Золотой мяч" - 2025

Тридцать претендентов на награду объявили 7 августа 2025 года. В их число вошли англичане Джуд Беллингем и Гарри Кейн, французы Килиан Мбаппе и Усман Дембеле, испанцы Фабиан Руис и Ламин Ямаль, бразильцы Винисиус и Рафинья, норвежец Эрлинг Холанд, немец Флориан Вирц и другие известные футболисты.

22 сентября в Париже также пройдет вручение женского "Золотого мяча", "Трофея Копа" (в том числе впервые - среди женщин), приза имени Льва Яшина (в том числе впервые - среди женщин) и "Трофея Йохана Кройфа".