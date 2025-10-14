Биография трехкратого олимпийского чемпиона Александра Дитятина

Бывший гимнаст скончался в возрасте 68 лет

Александр Дитятин, 1980 год © Валерий Зуфаров/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 октября 2025 года стало известно, что на 69-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин.

Происхождение и образование

Александр Николаевич Дитятин родился 7 августа 1957 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

В 1981 году окончил Государственный институт физической культуры им. П. Ф. Лесгафта (впоследствии Санкт-Петербургская государственная академия физической культуры им. П. Ф. Лесгафта, ныне Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта), в 2001 году - Северо-Западную академию государственной службы (ныне Северо-Западный институт управления - филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Санкт-Петербург).

Кандидат педагогических наук. В 2005 году в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург) защитил диссертацию на тему "Физическая подготовка юношей-призывников с девиантным поведением в процессе начального военного образования".

Спортивная карьера

В 1966 году Александр Дитятин начал заниматься гимнастикой под руководством тренера Анатолия Ярмовского в ленинградской спортшколе "Динамо". Этот специалист оставался наставником спортсмена на протяжении всей его карьеры. В середине 1970-х годов Дитятин успешно выступал на юношеских соревнованиях.

В 1975 году в Берне (Швейцария) выиграл золото взрослого чемпионата Европы по спортивной гимнастике в командных соревнованиях, серебро в упражнениях на брусьях, а также бронзу в личном многоборье и упражнениях на кольцах. В 1979 году на первенстве Европы в Эссене (ФРГ) завоевал четыре медали: три золота (командные соревнования, упражнения на коне, упражнения на кольцах) и одно серебро (упражнения на брусьях).

В 1976 году в Монреале (Канада) Александр Дитятин стал двукратным серебряным призером XXI летних Олимпийских игр: в командных соревнованиях и упражнениях на кольцах. В 1980 году на XXII летней Олимпиаде в Москве спортсмен первым в истории выиграл медали во всех восьми видах программы: золото - в командных соревнованиях, личном многоборье и упражнениях на кольцах; серебро - в упражнениях на коне, брусьях и перекладине, а также в опорном прыжке; бронзу - в вольных упражнениях.

В 1978 году в Страсбурге (Франция) стал серебряным призером чемпионата мира в командных соревнованиях и упражнениях на кольцах, бронзовым призером - в личном многоборье и вольных упражнениях. В дальнейшем завоевал на мировых первенствах еще семь золотых медалей (1979, Форт-Уэрт, шт. Техас, США - командные соревнования, личное многоборье, упражнения на кольцах, опорный прыжок; 1981, Москва - командные соревнования, упражнения на кольцах и брусьях) и одну бронзовую награду (1979 - упражнения на перекладине).

Александр Дитятин неоднократно становился победителем и призером чемпионатов СССР по спортивной гимнастике в отдельных видах программы. На соревнованиях он представлял спортивное общество "Динамо".

В 1983 году завершил спортивные выступления.

Тренерская и преподавательская деятельность, государственная служба

С 1984 по 1989 годы был тренером групп ведущих гимнастов Ленинграда. В 1990-1995 годах тренировал гимнастические команды советских и российских пограничников.

С 1995 по 2002 годы работал в руководстве пункта пограничного контроля международного аэропорта "Пулково-2" (Санкт-Петербург). Имел звание подполковника Федеральной пограничной службы РФ.

С 2002 по 2025 год Александр Дитятин заведовал кафедрой гимнастики и фитнес-технологий Института физической культуры и спорта Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Профессор.

Звания, награды

Заслуженный мастер спорта СССР (1979). Заслуженный работник физической культуры РФ (2014).

Александр Дитятин был награжден орденами "Знак Почета" (1976), Ленина (1980), Дружбы (2025).

В 2004 году включен в Международный гимнастический зал славы (Оклахома-Сити, шт. Оклахома, США).