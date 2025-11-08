Статья

От "Кота в сапогах" до "Пальмы". Творческий путь Владимира Симонова

О смерти народного артиста стало известно 9 ноября

Редакция сайта ТАСС

Владимир Симонов © Артем Геодакян/ ТАСС

Умер ведущий актер Театра им. Евгения Вахтангова народный артист РФ Владимир Симонов, ему было 68 лет.

Самые яркие моменты его биографии - в материале ТАСС.

Симонов родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьск (Куйбышевская, ныне Самарская область).

В 1974-1976 годах учился на отделении режиссуры народного театра Куйбышевского государственного института культуры (ныне Самарский государственный институт культуры).

В 1976 году поступил в Москве на актерский факультет Театрального училища им. Б. В. Щукина (ныне Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова). Окончил его в 1980 году, выпускник курса народной артистки РСФСР Аллы Казанской.

Работа в театре

В 1980-1983 годах Владимир Симонов служил в Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова. Исполнял роли в спектаклях "Кот в сапогах" по мотивам сказки Шарля Перро, "Антоний и Клеопатра" по трагедии Уильяма Шекспира, "Мистерия-буфф" по пьесе Владимира Маяковского, "Лето в Ноане" по произведению Ярослава Ивашкевича и других.

С 1983 по 1987 год был актером Московского художественного академического театра СССР им. М. Горького. Участвовал в постановках "Чайка" по пьесе Антона Чехова, "Тартюф" по комедии Мольера и других. После разделения труппы театра в 1987 году остался в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне Московский художественный театр им. А. П. Чехова), работал в нем до 1989 года.

С 1989 года Владимир Симонов работал в Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова. Был задействован в нескольких десятках спектаклей. В их числе: "Принцесса Турандот" по произведению Карло Гоцци, "Варвары" по пьесе Максима Горького, "Амфитрион" по комедии Мольера, "Отелло" по трагедии Уильяма Шекспира, "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова, "Улыбнись нам, Господи" по произведениям Григория Кановича, "Мадемуазель Нитуш" по мотивам оперетты Флоримона Эрве, "Минетти" по пьесе Томаса Бернхарда, "Ромул Великий" по произведению Фридриха Дюрренматта.

Владимир Симонов также сотрудничал с московским театром Et Cetera. Играл на его сцене в постановках "Лица" по юмористическим рассказам Антона Чехова и "Борис Годунов" по исторической драме Александра Пушкина.

Работа в кино

Владимир Симонов дебютировал в кино в 1981 году, исполнив роль лейтенанта Володьки в экранизации военной повести Вячеслава Кондратьева "Сашка" (режиссер Александр Сурин). Среди фильмов с его участием: "Одиноким предоставляется общежитие" (1983, Самсон Самсонов), "Криминальный талант" (1988, Сергей Ашкенази), "Жизнь забавами полна" (2001, Петр Тодоровский), "Андерсен. Жизнь без любви" (2006, Эльдар Рязанов), "Дама пик" (2016, Павел Лунгин). Также Владимир Симонов снимался в сериалах "Дети Арбата" (2004, Андрей Эшпай), "Достоевский" (2010, Владимир Хотиненко), "Охотники за бриллиантами" (2011, Александр Котт), "Домашний арест" (2018, Петр Буслов) и др. Одна из последних ролей - партийный работник Иван Лыско в приключенческой драме "Пальма" (2021, Александр Домогаров - младший). В общей сложности актер снялся в более чем 120 художественных фильмах, сериалах и фильмах-спектаклях.

Член Российской академии кинематографических искусств.

Книга

Владимир Симонов выпустил книгу воспоминаний "Игра во всё" (2018).

Звания, награды

Народный артист РФ (2001).

Владимир Симонов награжден орденами Дружбы (2018) и Почета (2025), отмечен Почетной грамотой президента РФ (2021).

Лауреат Российской национальной актерской премии "Фигаро" им. Андрея Миронова в категории "Лучшие из лучших" (2012), театральной премии "Хрустальная Турандот" в номинации "Лучшая мужская роль" (2016, "Минетти").