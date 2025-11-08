ТАСС: умер народный артист РФ Владимир Симонов

Ему было 68 лет

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС, архив

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Ведущий актер Театра им. Евгения Вахтангова народный артист РФ Владимир Симонов ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к окружению артиста театра и кино.

"Не стало Владимира Симонова", - сказал собеседник агентства.

Симонов родился 7 июня 1957 года в городе Октябрьске Самарской области. Окончил Театральное училище им. Б. Щукина, после чего был принят в труппу Театра им. Е. Вахтангова. В 1983 году по приглашению Олега Ефремова перешел во МХАТ, но в 1989 году вновь вернулся в Театр им. Вахтангова, где работал по сей день. Зрители могли видеть актера в спектаклях "Ветер шумит в тополях", "Война и мир", "Дядя Ваня", "Минетти", "Ромул Великий", "Улыбнись нам, Господи". Также он был занят в постановках других театров.

Актер был лауреатом целого ряда театральных премий, в том числе премии "Чайка", Российской национальной актерской премии "Фигаро" имени Андрея Миронова, премии "Хрустальная Турандот". Удостоен ордена Дружбы за "большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность".

Симонов был широко известен и как киноактер. Фильмография артиста насчитывает более 150 ролей, он сыграл в фильмах "Одиноким предоставляется общежитие", "Граница. Таежный роман", "Московские окна", "Дети Арбата", "Одна любовь на миллион", "Ржевский против Наполеона" и др. Среди последних работ в кино с его участием - картины "Перевал Дятлова", "Псих", "Клиника счастья", "Пальма".