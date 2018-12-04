История введения платных парковок в Москве

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 декабря в столичном департаменте транспорта сообщили ТАСС о введении с 15 декабря 2018 года новых правил пользования платными парковками, а также обновленных тарифов. Изменения затронут 5% улиц центра столицы. Они произойдут на улицах внутри Садового кольцах и лишь на нескольких точках у Третьего транспортного кольца (ТТК), где наблюдается сильная загруженность. Стоимость поменяется только днем с 8:00 до 21:00, ночью тариф остается прежним. "Минимальная стоимость парковки в центре составит 80 рублей в час - это улицы между Садовым и Бульварным кольцами. Парковка с дифференцированным тарифом - 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час - на более загруженных улицах Садового кольца. На улицах внутри Бульварного кольца тарифы составят 100 и 200 рублей в час", - отметил представитель пресс-службы.

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В департаменте уточнили, что на 1,9% улиц города будет установлен максимальный тариф - 380 рублей. Это улицы возле Москва-Сити, Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровка, Неглинная, Романов переулок и др. Также на этих улицах парковка в воскресенье станет платной. "Для местных жителей (резидентов) - ничего не меняется", - добавил собеседник агентства. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о платных парковках в столице. Первые платные муниципальные уличные парковки в Москве были введены в декабре 1997 года постановлением мэра столицы Юрия Лужкова. 10 сентября 2008 года они были ликвидированы, за исключением парковок при вокзалах и около аэропортов. Эксперимент 2012-2013 годов 1 ноября 2012 года на улицах Петровка и Каретный ряд стартовал пилотный проект по организации уличной платной парковки в центре Москвы. Тариф составил 50 рублей в час. Введение платы за парковку было обусловлено сложной дорожной ситуацией в столице и необходимостью ограничить въезд личного автотранспорта в центр города. Эксперимент признали удачным. Отчитываясь о его результатах, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что скорость движения автомобилей в центре города увеличилась на 9%, количество въезжающего в центр личного автотранспорта снизилось на 25%, а среднее время стоянки машин сократилось на 77%. Введение и история расширения С 1 июня 2013 года парковка стала платной внутри Бульварного кольца, включая восемь парковочных зон на его внешней стороне. Стоимость парковки составила 50 рублей в час. 25 декабря того же года границы зоны платной парковки были расширены от Бульварного до Садового кольца. С 1 июня 2014 года плату с автовладельцев начали взимать в районе делового центра "Москва-Сити". С 1 августа в зону платной парковки вошли 153 улицы в пределах Третьего транспортного кольца. 25 декабря 2014 года к этому списку были добавлены 25 улиц за его пределами. При этом стоянка осталась бесплатной на значительной части Нижегородского и Южнопортового районов в пределах ТТК. 10 октября 2015 года была "точечно" введена платная парковка на 133 участках 95 улиц между ТТК и МКАД. Впоследствии зона парковки расширялась на отдельные улицы. Например, в мае 2017 года по просьбе жителей появились дополнительные платные парковочные места в районе Покровское-Стрешнево. 1 мая 2014 года власти Москвы в качестве эксперимента ввели бесплатную парковку по воскресеньям и праздничным дням. 22 декабря 2015 года правительство Москвы приняло решение отменить плату в эти дни на постоянной основе. При этом в ноябре 2018 года власти отчитывались, что по воскресеньям на многих улицах внутри Бульварного кольца загруженность парковочных мест составляет 100%, что провоцирует водителей на нарушения. Цены на парковку Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 рублей за пределами Третьего транспортного кольца и до 200 рублей на наиболее востребованных участках в границах Садового кольца и в районе "Москва-Сити". Цена месячного абонемента - от 15 тыс. рублей между МКАД и Садовым кольцом, до 30 тыс. - на всей территории парковок; годового - от 150 тыс. до 300 тыс. рублей соответственно. В "Москва-Сити" и на других улицах, где есть повышенный спрос на парковки, абонементы не действуют. В последний раз тарифы на парковку повышались 2 декабря 2016 года. Оплатить парковку можно по смс, через специально разработанное мобильное приложение "Парковки Москвы", паркоматы, платежные терминалы, в кассах салонов сотовой связи и в терминалах системы московского велопроката. Штраф за неоплаченную парковку - 2 тыс. 500 рублей.