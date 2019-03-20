Итоги деятельности Александра Бердникова на посту главы Республики Алтай

За время руководства Александром Бердниковым республикой валовой региональный продукт (ВРП) региона вырос в 3,8 раза - с 11 млрд 609 млн рублей в 2006 году до 44 млрд 572 млн в 2017 году (Росстат; данные за 2018 год не опубликованы). По этому показателю в 2006 году республика занимала 82-е место среди субъектов РФ, в 2017 году - 85-е (последнее).

Александр Бердников возглавлял республику с 20 января 2006 года (4808 дней). По продолжительности пребывания в должности занимал четвертое место среди действующих глав субъектов Федерации. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о некоторых итогах его работы на посту руководителя Республики Алтай в 2006-2019 годах.

ВРП на душу населения за тот же период вырос в 3,6 раза - с 57 тыс. 555 рублей (71-е место) до 204 тыс. 895 (74-е).

В 2006 году профицит бюджета Республики Алтай составил 88 млн рублей, доходы - 7 млрд 343 млн рублей (80-е место), расходы - 7 млрд 255 млн (78-е место среди российских регионов). В 2018 году бюджет был исполнен с дефицитом в 209 млн рублей, доходы увеличились в 2,8 раза по сравнению с 2006 годом - до 20 млрд 763 млн рублей, расходы - в 2,9 раза - до 20 млрд 972 млн рублей (83-е место по обоим показателям).

В бюджете на 2019 год заложен дефицит в размере 168 млн рублей, что на 19,62% меньше, чем в 2018 году. Доходы, как ожидается, уменьшатся на 0,88% - до 20 млрд 580 млн рублей, расходы - на 1,07% - до 20 млрд 748 млн рублей.

Инвестиции в основной капитал региона в 2018 году увеличились в 3,5 раза по сравнению с 2006 годом и составили 14 млрд 470 млн рублей. По этому показателю республика переместилась с 80-го места среди субъектов РФ в 2006 году на 83-е в 2018 году.

Социальная сфера

Численность населения Республики Алтай с 2006 года выросла на 8,42% - с 202 тыс. человек на 1 января 2006 года (79-е место) до 219 тыс. на аналогичную дату 2019 года (81-е место). При этом рождаемость на 1 тыс. населения снизилась на 9,52% - с 16,8 человека в 2006 году (четвертое место) до 15,2 в 2018 году (пятое).

Смертность на 1 тыс. населения за тот же период сократилась на 29,79% - с 14,1 человека в 2006 году до 9,9 в 2018 году. По этому показателю в 2006 году республика делила 60-61-е места с Красноярским краем, в 2017 году занимала 73-ю позицию. Уровень безработицы в четвертом квартале 2018 года составил 12,5% (данные за весь год не опубликованы).

Размер среднемесячной заработной платы в республике вырос в 4,1 раза по сравнению с 2006 годом и составил в 2018 году 30 тыс. 537 рублей. (в 2006 году - 57-е место, в 2018 году - 55-е). За тот же период среднемесячная пенсия увеличилась в 4,7 раза - до 12 тыс. 457 (67-е место, в 2006 году - 65-е).

С 2006 по 2018 год число преступлений на 100 тыс. человек населения сократилось на 33,4% - с 3 тыс. 168 до 2 тыс. 110. Несмотря на это, регион ухудшил свою позицию в общероссийском рейтинге, переместившись с 23-го места на шестое.