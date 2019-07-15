История торговых санкций Украины в отношении России

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 июля 2019 года стало известно, что правительство Украины внесло изменения в постановление о запрете на ввоз российских товаров в страну от 30 декабря 2015 года. Соответствующий документ, датированный 5 апреля 2019 года, опубликован на сайте украинского кабинета министров. Действие ограничений продлено до 31 декабря 2020 года. Кроме того, постановление дополнено положением, которое устанавливает, что в ввоз в страну товаров и их таможенное оформление возможны только на сумму предоплаты, уже сделанной с украинской стороны.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как Украина вводила торговые ограничения в отношении России.

Юридические основания

Украина начала вводить санкции в отношении России весной 2014 года в связи с воссоединением Крыма с РФ, а также началом конфликта в Донбассе. Основанием для них стал подписанный 10 сентября 2014 года президентом Украины Петром Порошенко закон "О санкциях".

Документ предусматривает возможность введения ограничительных мер против РФ: более 20 видов санкций, включая прекращение транзита энергоресурсов. Закон вступил в силу 12 сентября 2014 года, последняя редакция - 17 декабря 2017 года.

Согласно документу, санкции могут применяться в целях "защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, противодействия террористической деятельности, а также предотвращения нарушения, восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан Украины, общества и государства".

Решение о применении санкции принимает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, его решение вводится в действие указом главы государства.

Торговые санкции

29 декабря 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в закон "О внешнеэкономической деятельности" (принят Радой 24 декабря 2015 года), который позволяет правительству вводить экономические санкции против России в ответ на российское продэмбарго и отмену действия соглашения о зоне свободной торговли в отношении Украины. 30 декабря был утвержден список запрещенных на ввоз в страну российских товаров. В него вошли хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, шоколадные конфеты, мясо, рыба, кофе, чай, детское питание и другое (всего 43 позиции).

С 1 января 2016 года, в связи со вступлением в силу экономической части соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, Россия для защиты своих экономических интересов приостановила действие договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной. Кроме того, с начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное правительством РФ в ответ на санкции европейских стран в отношении России, действующие с августа 2014 года Под запрет подпал ввоз украинского мяса, колбас, рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов, молочной продукции.

В ответ на эти решения российских властей Украина приняла постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России" (вступило в силу с 10 января 2016 года). В санкционный список, в частности, вошли мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия, продукты детского питания, оборудование для железной дороги и другие позиции (всего более 30 видов товаров). Впоследствии Киев периодически расширял санкционные ограничения в отношении российских товаров. В марте 2018 года был введен временный запрет на ввоз всех минеральных удобрений из России. В декабре 2018 года действие торговых ограничении в отношении РФ было продлено до 2020 года.

10 апреля 2019 года украинское правительство расширило торговые санкции против РФ. По данным министерства экономического развития и торговли Украины, введенное эмбарго распространяется на формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат, пружины для грузовых вагонов, электроаппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и связи, а также проводники электрические для напряжения более 1000В. Кроме того, под санкции подпал импорт из РФ стеклянной тары, в том числе банок, бутылок для пищевых продуктов и напитков, емкостей и т. д.

15 мая 2019 года правительство Украины ввело новые экономические санкции против России, предусмотрев в них запрет поставок определенных групп товаров и введение специальных пошлин. Запрет касается некоторых видов "промышленных товаров, минеральных удобрений, товаров сельского хозяйства, транспортных средств, фанеры и другого". Вторым решением кабинет министров Украины ввел с 1 августа 2019 года специальные пошлины на импорт отдельных товаров из РФ. Их размер будет определяться "процентом от таможенной стоимости".

26 июня 2019 года стало известно, что с 1 августа правительство Украины запретило ввоз на территорию страны легковых автомобилей, автобусов, тракторов, грузовиков и мотоциклов российского производства. Кроме того, с 1 марта 2020 года на Украину запретят ввозить из России подержанные железнодорожные и трамвайные вагоны. В список торговых ограничений также попало сырье для изготовления цемента, все готовые виды готового цемента, минеральные (азотные, калийные и фосфорные) удобрения, корма для животных и продукция ветеринарной медицины. Эмбарго коснется спичек, фанерной продукции, обоев, изделий легкой промышленности, обуви, проводов, труб, металлических сеток, крепежных изделий, стальной посуды, хлебопекарного оборудования.

Товарооборот

По данным ФТС России, товарооборот между двумя странами по итогам 2013 года составлял $39 млрд 604 млн. После госпереворота на Украине в феврале 2014 года объем взаимной торговли между странами стал снижаться, уменьшившись к 2017 году почти в четыре раза. В 2014 году он составил $27 млрд 811 млн, в 2015 году - $14 млрд 966 млн, в 2016 году - $10 млрд 234 млн. Однако в последние два года отмечается рост российско-украинского товарооборота: в 2017 году - $12 млрд 855 млн, в 2018 году - 14 млрд 984 млн.