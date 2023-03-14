Александр Беглов: демарш западных компаний не привел к непоправимым последствиям

Губернатор Санкт-Петербурга — о том, как город адаптировался к геополитическим изменениям

Исторически Санкт-Петербург больше связан с Европой, чем с Азией, признает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в беседе с ТАСС. Геополитические изменения и санкции создали угрозу устойчивости экономики города: по итогам прошлого года индекс автомобильной промышленности просел более чем на 90%, оказались заморожены все автозаводы, объявили об уходе с петербургского рынка именитые компании, а грузооборот одного из крупнейших портов страны снизился почти на 40%. Тем не менее к концу года экономика города адаптировалась: индекс промпроизводства в 2022 году показал рост — 3,9%, а доходы городского бюджета впервые в истории превысили 1 трлн рублей — прежде всего за счет налоговых поступлений от работающей промышленности. О том, как развивается экономика Северной столицы, как спасти автопром и какие новые логистические маршруты создаются сейчас, рассказал в интервью ТАСС Александр Беглов.

— Экономика Санкт-Петербурга по итогам 2022 года, несмотря на санкционное давление, показала рост, во многом за счет господдержки. Можно ли прогнозировать, что экономика и дальше будет расти?

— По большинству ключевых показателей у Северной столицы позитивная динамика. Оборот организаций увеличился в полтора раза — до 31,7 трлн рублей. Индекс промышленного производства — 103,9% — на 4,5 процентного пункта выше среднего по стране. Число занятых в 2022 году практически достигло 3,2 млн человек, количество рабочих мест — почти 3,7 млн. Это рекордные для города цифры.

Позитивный результат важен еще и потому, что по нам ударили санкции. Исторически наш город больше связан с Европой, глубже интегрирован в ее логистические цепочки. В Петербурге много предприятий с иностранным участием. Сейчас близость к Евросоюзу перестала быть конкурентным преимуществом. Но мы выстояли. Эффективно поработали с другими зарубежными компаниями, перенастроили производственные процессы, перераспределили внутренние ресурсы. Важнейшую роль сыграли меры поддержки, принятые на федеральном и региональном уровнях.

Все эти факторы продолжат действовать в 2023 году. Они помогут экономике мегаполиса и дальше адаптироваться к новым вызовам. Дополнительный импульс — задачи, поставленные 21 февраля в послании президента. У Петербурга есть кадры и компетенции для их решения.

Конечно, наши противники были бы рады экономически задушить родину президента России — как 80 с лишним лет назад их деды душили блокадой Ленинград. Не вышло. Как говорит глава государства, "не добились и не добьются".

Рассчитываем на ускоренное наращивание доли высокотехнологичных и наукоемких отраслей, развитие сектора IT, увеличение объемов импортозамещения. Вместе с федеральным центром готовим включение Петербурга в новые программы технологического развития и нацпроекты — такие, как развитие беспилотников. Будем повышать эффективность взаимодействия с дружественными странами, развивать отрасль гостеприимства, помогать активному частному бизнесу.

— Есть ли ресурсы у Петербурга для поддержки предпринимательства в дальнейшем? ​​​​​​

— Мы не просто так добивались триллионного бюджета для города и досрочно выполнили эту задачу в 2022 году. Финансовая устойчивость позволяет Петербургу справиться с выпадающими доходами. И поддерживать бизнес по двум ключевым направлениям — предоставлять налоговые преференции и помогать напрямую льготными кредитами.

Общий объем налоговых преференций в Петербурге — один из самых высоких в стране. Порядка 80 млрд рублей в 2022 году. Сворачивать или серьезно сокращать его мы не планируем.

Для крупного бизнеса в 2023 году продолжат действовать механизмы специальных инвестиционных контрактов, региональных инвестиционных проектов, инвестиционного налогового вычета. Расширяем особую экономическую зону (ОЭЗ), где выгодно работать передовым предприятиям. Широкий спектр налоговых льгот действует для малого и среднего бизнеса. Сохраним и масштаб прямой финансовой поддержки. Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга в 2022 году дополнительно получил 2 млрд рублей, его общая капитализация — 10 млрд рублей. Региональный Фонд развития промышленности увеличен в прошлом году на 4 млрд рублей, его капитал превысил 7 млрд рублей. В течение 2023 года планируем добавить еще 2 млрд рублей.

Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" была создана в 2006 году. На сегодняшний день на ее территории в качестве резидентов зарегистрировано 69 компаний. За весь период работы ОЭЗ ее резиденты инвестировали в проекты 85,2 млрд рублей, получив при этом общую выручу в размере 318 млрд рублей. В 2022 году компании инвестировали в проекты в ОЭЗ 11,5 млрд рублей. В тройку лидеров по объему инвестиций входят "Биокад", "Фармасинтез-Норд" и НИЦ ЕЭС (входит в "Россети"). Показать ещё

— Есть ли предпосылки для собственного развития петербургских предприятий и роста их прибыли в 2023 году?

— Собственные инвестиции — очень важный источник развития в условиях санкций. Мы стимулируем бизнес, чтобы он вкладывался в освоение передовых технологий, реверсивный инжиниринг, расширение мощностей, выпуск новой продукции.

Вместе с деловыми и общественными организациями в 2022 году обсудили более 1 тыс. предложений. Утвердили 13 первоочередных пакетов, 126 мероприятий общей стоимостью порядка 40 млрд рублей. Ввели "аренду за рубль" для земельных участков под масштабные инвестпроекты. Продлили на 2023 год инвестиционные льготы по налогу на прибыль. Подготовили внедрение в Петербурге инвестиционного стандарта. Создали условия для применения на практике "офсетного контракта" и заключили первый такой контракт в январе 2023 года на открытие нового лекарственного производства.

Сегодня городские предприятия находят других поставщиков, налаживают собственный выпуск комплектующих, переориентируются на внутренний рынок сбыта.

В промышленности всесторонняя поддержка специальной военной операции (СВО) обеспечивает городскому военно-промышленному комплексу (ВПК) трехсменную загрузку.

Рост прибыли в 2022 году в Петербурге зафиксирован и у вполне гражданских отраслей. В финансовой и страховой деятельности — в 3,8 раза. В сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений — в 1,9 раза. В строительстве — в 1,6 раза. У гостиниц и общепита — в 1,5 раза.

Все это позволяет предприятиям выстраивать новые, в меру оптимистичные стратегии развития на 2023 год.

— Какие отрасли промышленности Петербурга испытали наибольшие трудности в 2022 году? ​​​​​​

— Практически все восемь-десять отраслей, которые формируют костяк обрабатывающего сектора, показали положительную динамику. Это фармацевтическая и пищевая промышленность, транспортное машиностроение, легкая промышленность, металлургия, радиоэлектроника, энергомашиностроение. В некоторых секторах прирост по итогам года составил более 20%.

С наибольшими проблемами столкнулась автомобильная отрасль — индекс промышленного производства снизился на 90,2%. Непросто пришлось производителям химических веществ и химических продуктов, изделий из дерева и пробки (кроме мебели), электрического оборудования.

Многим предприятиям город помог преодолеть возникшие проблемы. В целом петербургская промышленность вновь подтвердила высокий уровень диверсификации. Как показывает опыт 2008 и 2014 годов, это придает ей устойчивость и позволяет быстро преодолевать кризисные ситуации.

— Какие компании по итогам 2022 года ушли из Петербурга безвозвратно? К каким потерям для бюджета и разрыву производственных цепочек это привело?

— Их не так много, как казалось. Большинство после смены собственника или названий торговых марок возобновили работу, исправно платят налоги.

Демарш части компаний, имевших здесь производственные мощности и точки сбыта, был заметен по именам, но не повлечет непоправимых последствий. Это, например, Carlsberg (производство пива), Bosch (электротехника), Tikkurila и Teknos (лакокрасочная продукция), IKEA (мебель и товары для дома). Их продукция спокойно замещается отечественными производителями либо товарами оставшихся в России компаний.

Ощутимым был для города уход крупных морских перевозчиков. Грузооборот Большого порта Санкт-Петербурга снизился на 37,5%. Город принял ряд мер для поддержки стивидорных компаний.

Также чувствительным для бюджета стала остановка автокластера. Его налоговые отчисления составляли порядка 5–6 млрд рублей в год. Еще порядка 1 млрд рублей город получал от покинувших российский рынок компаний, занимавшихся торговлей одежды и косметики.

Но в целом компании из недружественных стран, прекратившие или приостановившие деятельность в России, в 2021 году заплатили в бюджет города порядка 9 млрд рублей — это менее 1% от нынешнего объема доходов Петербурга. Серьезным вызовом это не стало. К тому же процесс "ухода" растянулся по времени — часть денег за первые месяцы в казну пришла. Так что по итогам 2022 года налоговые поступления из-за "отказников" сократились не на 9 млрд, а лишь на 3,4 млрд рублей.

— Есть ли примеры, когда предприятия с участием иностранного капитала хотели бы продолжить работу в Петербурге, но не смогли справиться с ситуацией и закрылись?

— Практически все уходили вынужденно и с сожалением. Многие не успели окупить финансовые вложения, инвестиции в подготовку персонала.

Статистика по отраслям экономики западных стран показывает, что других покупателей для своей продукции в большинстве своем они до сих пор не нашли.

У нас есть конкретные примеры из разных отраслей, как европейскому бизнесу на родине выкручивали руки. Подчеркну: не в Прибалтике и не в Польше, а в Западной Европе. Еще весной безобидному производителю продуктов пообещали "крупные неприятности". Доходило и до откровенных угроз. Он сдался и ушел.

— Много ли предприятий Петербурга сейчас находится в простое? В каких отраслях это наиболее ощутимо?

— Единственная отрасль, которая сейчас остановлена полностью, — это производство автомобилей. К чести работодателей автокластера, они до последнего сохраняют сотрудников. А при увольнении выплачивают больше, чем полагается при официальном сокращении.

Сразу после объявления западных санкций мы усилили мониторинг рынка труда. Большинство остановленных предприятий и организаций относятся к сферам производства и продаж.

— Как вы считаете, сможет ли возродиться петербургский автопром? Если да, то поясните, за счет чего?

— На готовом и добротном фундаменте строить всегда легче. А фундамент у Петербурга в автопроме хороший. За два с лишним десятилетия многое сделано для подготовки квалифицированных кадров, локализации производства в регионе.

Сохранился крепкий управленческий костяк предприятий. Все это учитывала компания "Автоваз", принимая решение запустить производство под брендом Lada на площадке бывшего завода Nissan. Ориентировочный срок — вторая половина 2023 года.

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге Завод Nissan в Санкт-Петербурге был открыт в 2009 году. Его производственная мощность составляет до 100 тыс. автомобилей в год. Завод выпускал три модели: Nissan X-Trail, Nissan Murano и Nissan Qashqai. В начале декабря 2022 года вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что управление петербургской площадкой компании Nissan, активы которой в России ранее были переданы ФГУП "НАМИ", будут переданы "Автовазу". В феврале 2023 года "Автоваз" объявил о закрытии сделки по приобретению бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге, переданного ранее японским производителем в собственность РФ, за €1. "Автоваз" планирует запустить производство во втором полугодии 2023 года и до конца года выпустить до 10 тыс. машин. На бывшем заводе Nissan планируют начать выпуск автомобилей "более высокого сегмента" АО "Автоваз". На заводе в том числе будут производить седаны и кроссоверы класса C и D. Показать ещё

Сейчас ведутся переговоры с партнерами о поставках машинокомплектов для сборки.

Задача перезапустить автопром определена в качестве приоритетной на федеральном уровне. Потребуется кооперация внутри России, сотрудничество с дружественными странами.

Отмечу, что Петербург обладает и своими уникальными компетенциями. В январе 2023 года Обуховский завод, входящий в Концерн ВКО "Алмаз — Антей", представил президенту России промышленный образец электрического внедорожника E-Neva. Концерн создает целую линейку отечественного транспорта на новых источниках энергии — электромобили, газомобили, водородомобили. Есть передовые наработки у нашего Политехнического университета Петра Великого. Еще в 2020 году там был представлен самый первый российский электромобиль "Кама-1".

Вопрос о будущем заводов Hyundai и Toyota решается совместно с Минпромторгом России. Вариантов много.

Текущий год должен стать переломным. Надеемся, что петербургский автопром станет уже другим — более локализованным и независимым.

— В каких отраслях экономики к началу 2023 года сложилась наиболее благоприятная ситуация?

— Информация и связь уверенно набирают обороты. Объем услуг за прошлый год в сфере телекоммуникаций вырос на 7,8%, оборот организаций в сфере информации и связи — на 13,5%. По итогам 11 месяцев на 8% увеличилась среднесписочная численность работников отрасли. В том числе на 10,5% — программистов, на 18% — работников информационных технологий.

За прошлый год в городе было аккредитовано 1 233 IT-компании — почти в четыре раза больше, чем в 2021 году. Слухи о проблемах или даже смерти петербургского IT-сектора из-за СВО оказались "сильно преувеличены".

— Создаются ли в Петербурге новые промышленные производства?

— Как уже сказал, положительная динамика отмечается в большинстве отраслей промышленности. Существенно увеличилось производство одежды — на 138,3%, пищевых продуктов — на 23,1%, лекарственных средств и медицинских материалов — на 17,3% и других секторов, имеющих значительную долю в общем объеме производства.

Большой вклад в прогресс транспортного машиностроения (+16%) внесли наши верфи — они ритмично передают заказчикам новые гражданские суда и военные корабли.

Правительство Петербурга сейчас сопровождает более 60 новых промышленных проектов. Драйверами 2023 года выступают фармкластер, радиоэлектроника, нефтегазовая отрасль и другие.

Отмечу важную роль "Газпрома" как крупнейшего заказчика гражданской продукции для 140 предприятий Петербурга. Многие его заказы потребовали создания новых производственных линий.

— Заключаются ли сейчас контракты с иностранными компаниями? Выполняются ли международные контракты? Готов ли Петербург предоставлять преференции иностранцам?

— Как сказал в послании Федеральному собранию наш президент, "Россия умеет дружить". Петербург продолжает развивать внешнеторговые операции. В 2022 году выросли экспортные поставки, в том числе в недружественные страны. Наши партнеры из дружественных стран последовательно выполняют свои обязательства. Это позволило городу, например, существенно увеличить ввоз из-за рубежа продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.

Продолжают заключаться контракты и на поставку необходимых петербуржцам зарубежных лекарств — с нашими компаниями, победителями аукционов. Потребность льготного сегмента Северной столицы в лекарственных препаратах составила в 2022 году 531 международное непатентованное наименование. Почти треть — 167 наименований — производится за пределами России. Из них 111 относятся к Перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Несмотря на сбои в транспортировке и удлинение сроков доставки, закупки продолжаются. Федеральный центр в 2022 году упростил ввоз лекарств для добросовестных импортеров. Прежде всего из дружественных стран.

— Ожидается ли подписание международных соглашений на ПМЭФ-2023?

— Даты проведения XXVI Петербургского международного экономического форума определены. Он состоится 14–17 июня 2023 года. Перечень соглашений еще формируется. Безусловно, "санкционная" повестка внесла свои изменения, но мы традиционно ожидаем большой наплыв гостей из дружественных государств.

Рассчитываем, что проводимая сейчас работа позволит Санкт-Петербургу подписать в рамках ПМЭФ-2023 важные международные соглашения. Для этого активно развиваем контакты со странами ЕАЭС, СНГ, странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

— Вы считаете, ПМЭФ в этом году сумеет сохранить формат крупного международного события?

— Напомню, что прошлый ПМЭФ проводился после начала СВО. И собрал более 14 тыс. человек из 130 стран мира. 81 страна направила официальных представителей. Все увидели, как много друзей у России и Санкт-Петербурга. Но наш форум интересен не только дружественным государствам. Это важная веха международного сотрудничества для всех, кто не готов мириться с однополярным миром под диктатом Запада.

В этом году, учитывая проведение Саммита Россия — Африка на берегах Невы, ожидаем существенное увеличение числа участников с разных континентов.

Страной — гостем ПМЭФ-2023 станут Объединенные Арабские Эмираты. Это означает приезд представительной делегации и возможность развивать сотрудничество с ОАЭ быстрыми темпами.

— Как идет подготовка к ПМЭФ-2023? Готовит ли город что-то особенное в этом году для гостей ПМЭФ?

— Делаем все, чтобы обеспечить комфортное пребывание делегатов. Занимаемся транспортной и инженерной инфраструктурой, продумываем весеннее благоустройство территорий, меры эпидемиологической безопасности. Подбираем вместе с вузами волонтеров из числа студентов, владеющих иностранными языками.

Традиционно на площадке КВЦ "Экспофорум" развернем экспозицию с масштабными инфраструктурными проектами Петербурга. В деловой программе намечены интересные панельные дискуссии. Нам есть что сказать и обсудить по искусственному интеллекту, новой энергетике, поддержке малого бизнеса, туризму, развитию креативных индустрий.

В прошлом году культурный фестиваль "Петербургские сезоны" объединил более 40 мероприятий для участников форума и жителей мегаполиса. Схожая культурная программа формируется и для ПМЭФ-2023. Планируем общедоступный концерт на Дворцовой площади. Конкретных исполнителей и дату его проведения определим в апреле. Академическая капелла Санкт-Петербурга организует для делегатов ПМЭФ серию выступлений творческих коллективов России. Хор и Симфонический оркестр самой капеллы исполнят литературно-музыкальную композицию "Россия, Русь! Храни себя, храни!".

— Удалось ли Петербургу активизировать экономическое сотрудничество с российскими регионами на фоне сокращения зарубежных связей?

— Мы существенно расширили "горизонтальные" партнерские отношения. Сейчас у Петербурга действуют соглашения с 73 субъектами РФ и пятью городами. В 2022 году новые договоры и дорожные карты связали нас с республиками Калмыкия, Карелия, Мордовия, Саха (Якутия), Хакасия, Алтайским и Забайкальским краями, а также Волгоградской, Воронежской, Курской, Пензенской, Ростовской и Тульской областями. Спектр самый широкий — от углубления торгово-экономической кооперации до сотрудничества по арктической повестке и обмена лучшими практиками в рамках проекта "Профессионалитет".

Сейчас формируем новый "региональный пакет" для ПМЭФ-2023. Планируем поднять уровень взаимодействия с Орловской, Челябинской, Иркутской, Калининградской и Новосибирской областями, а также с Астраханью и ХМАО-Югра. Это поможет реализации конкретных проектов и инициатив, прежде всего в сфере экономики.

— Одной из главных проблем в экономике, связанных с санкциями, стало нарушение логистических цепочек и существенный рост цен на импортные товары. В каких отраслях Петербург сумел наладить альтернативные каналы поставок из-за рубежа, в том числе по параллельному импорту, или из стран-партнеров?

— Наша переориентация на Восток оправдана и политически, и экономически. Производственные мощности многих западных компаний уже давно находятся в странах Азии. Эти страны освоили все необходимые технологии. Работают с тем же качеством в более низких ценовых сегментах.

Например, в значимом для потребительского рынка производстве текстиля, текстильных изделий и обуви представители дружественных стран спокойно заняли освободившиеся в России ниши. Импорт по этой позиции в Петербург из Китая вырос на 42,4% за три квартала 2022 года.

Отмечу общее увеличение за тот же период импорта в Петербург товаров из стран СНГ — почти на 50%. Это связано и с расширением поставок продовольствия, и с заработавшим параллельным импортом. Есть неплохие результаты замещения в системообразующих отраслях. Например, нашему городу удалось почти полностью компенсировать потери в импорте продукции химической промышленности и каучука. Снижение объемов ввоза — чуть больше 3%.

— Куда конкретно приведут логистические цепочки, перестроенные после ухода европейских дистрибьюторов?

— Для нормального развития отношений с дружественными странами мы расширяем действующие и прокладываем новые транспортные маршруты. Готовим прямое авиасообщение с провинциями и городами Китая, индийскими аэропортами Дели и Мумбаи.

Очень хорошие перспективы у международного транспортного коридора "Север — Юг" в Иран, где совместное участие наших компаний-перевозчиков повысит эффективность всей логистики. Есть возможность установить прямое морское сообщение между иранским глубоководным портом Бендер-Аббас и нашим современным глубоководным портом Бронка. Использование этого прямого морского пути на регулярной основе, прежде всего для контейнерных перевозок, устранит политические риски. А также поможет снизить нагрузку на каспийском плече, где сейчас отмечается ажиотажный спрос.

С июня 2022 года мы запустили новый морской маршрут из Петербурга в Индию. Прямые контейнерные перевозки связали Большой порт Санкт-Петербурга с крупнейшим портом Индии — Нава-Шева (Мумбаи), а также с портами городов Мундра и Ченнаи. 12 января 2023 года в нашем городе встал под разгрузку рефрижератор "Силвер Берген" из Кейптауна. Это первая прямая корабельная поставка фруктов из ЮАР в зимнее время — винограда, персиков, слив, авокадо. Прорабатываем новые контейнерные линии в порты Южной Америки и Карибского бассейна.

— Насколько Петербургу удается заместить товары из недружественных стран собственным производством или отечественной продукцией?

— Внедренные городом механизмы поддержки промышленности дают свои результаты. Помогают увеличить объемы производства, освоить выпуск новых изделий. Но за один год полностью заместить недружественный импорт отечественными товарами невозможно. Есть позиции, недоступные по имеющимся отечественным технологиям.

Актуальная цель — поддержать функционирование технических систем иностранных производителей или критично связанных с ними. Обеспечить ремонт, замену комплектующих. Для этого проделана большая работа по поиску альтернативных поставщиков в дружественных странах. С ними выстраиваются отношения на ближайшую перспективу.

Следующий шаг — технические системы на собственной индустриальной базе. Этот этап сложнее и дольше. Необходим перевод на отечественные рельсы широкого круга производств. Мы только приступаем к формированию стопроцентно отечественных технических систем. Например, в феврале открыли Центр инжиниринга в Кронштадте для нефтегазовой промышленности. Там будут вести собственные разработки, проектировать, конструировать и изготавливать продукцию, импорт которой в Россию запрещен.

— Может ли петербургская экономика вообще отказаться от продукции и материалов из недружественных стран?

— Со временем так и будет. Как говорит наш президент, "мы знаем, что необходимо делать для уверенного поступательного развития России, причем именно суверенного, независимого развития, вопреки любому внешнему давлению и угрозам".

Те изменения в экономике, которые мы много лет считали "желательными", становятся обязательными. Сейчас это, по словам главы государства, "жизненная необходимость". В нашем городе есть предприятия, лаборатории, научные коллективы с необходимыми компетенциями. Важно их поддержать.

Есть направления, где нам не нужно никого догонять, где Петербург занимает ведущие позиции. Это медицинская генетика в Санкт-Петербургском государственном университете, искусственный интеллект и информационная химия в Университете ИТМО, цифровые технологии для промышленности и инжиниринг в Политехническом университете, автономный транспорт в ЛЭТИ, исследования термоядерного синтеза в филиале Курчатовского института в Гатчине, прорывные технологии в области наук о здоровье НМИЦ имени Алмазова.

Будем создавать условия. Продолжать стимулировать предпринимательскую инициативу, инвестиционную активность. Снимать избыточное регулирование. Нацеливаться на развитие собственных производств полного цикла. Другого пути нет. Только вперед.

— В Петербурге принят пакет льгот для мобилизованных и их семей. Распространяются ли эти льготы на участников спецоперации, которые отправились туда добровольно или по контракту?

— Напомню, что постановление городского правительства №928 о дополнительном соцпакете участникам СВО и членам их семей мы приняли в октябре 2022 года. По действовавшему на тот момент законодательству льготы предоставлялись военнослужащим Министерства обороны РФ.

Добровольцам город выдавал единовременные денежные выплаты по 300 тыс. рублей. Для получения других мер социальной поддержки — от бесплатного проездного билета до первоочередного приема ребенка в школу или детский сад — требовался документ определенной формы: справка об участии родителя (законного представителя) в СВО. Военкоматы выдавали ее только военнослужащим.

Позже, в ноябре 2022 года, в федеральный закон "Об обороне" была добавлена статья "Добровольческие формирования". Она допускает распространение статуса военнослужащего на добровольца, заключившего с Минобороны РФ контракт о пребывании в добровольческом формировании. У города появились правовые основания для уравнивания в праве на льготы бойцов-военнослужащих и бойцов-добровольцев. Сейчас завершается работа над подготовкой соответствующего нормативного правового акта Санкт-Петербурга.

— Санкт-Петербург помогает Мариуполю в восстановлении инфраструктуры и социальных объектов, значительная часть плана уже выполнена. Когда эта работа будет завершена?

— Мариуполю помогают 13 регионов России. У Петербурга самая ответственная миссия: мы занимаемся прежде всего системами жизнеобеспечения — инженерной, транспортной, социальной инфраструктурой.

В 2022 году восстановили 22 объекта. К началу учебного года открыли три школы и три детских сада. Не просто сдали в эксплуатацию, а полностью обеспечили всем необходимым для начала учебы. Привезли предметные классы, интерактивные карты, лаборатории.

То же и с введенными в январе двумя поликлиниками, взрослой и детской. Оснастили их медицинским оборудованием, лекарственными средствами, медицинскими изделиями и материалами. Поликлиникам помогают начать работу более 40 петербургских врачей.

Также мы привели в порядок спортивный комплекс, восстанавливаем пожарно-спасательную часть, благоустроили парк русского драматического театра.

Из 12 введенных Петербургом объектов жилой застройки отмечу четыре общежития. Там на первых этажах созданы все условия для маломобильных одиноких граждан, установлены телевизоры в каждой квартире.

Наша задача-минимум на 2022–2024 годы — ввести 36 объектов инфраструктуры. В 2023 году сдадим Дворец пионеров, Дворец спорта, жилые дома, общежития, объекты здравоохранения.

Также в зоне нашей ответственности — транспортное сообщение. Прошлым летом мы передали Мариуполю 100 пассажирских автобусов с комплектами запчастей, инструментами и принадлежностями для обслуживания. В 2023 году готовим запуск трамвайного движения. Сейчас восстанавливаем рельсы и контактную сеть.

Работаем ритмично. Уходить никуда не собираемся. Как уже не раз говорил, мы с Мариуполем вместе — сегодня и навсегда. Будем помогать столько, сколько потребуется для восстановления нормальной жизнедеятельности нашего города-побратима.

— Готов ли Петербург брать на себя новые обязательства по помощи Мариуполю? Какие это будут проекты и какое потребуется финансирование?

— Прежде всего, продолжим сбор и отправку гуманитарной помощи. С учетом вклада общественных организаций Петербург уже передал Мариуполю порядка 400 тонн гуманитарных грузов. Только к Новому году мариупольским детям от Санкт-Петербурга было направлено 12 тыс. подарков.

Безусловно, будут продолжены и ремонтно-восстановительные работы. Конкретные объемы финансирования зависят от результатов обследования объектов, их текущего состояния. Например, по двум из 36 уже включенных в наш план объектов сейчас продолжаются такие изыскания. По их результатам будут составляться сметы и формироваться графики производственных работ.

Программа восстановления нашего города-побратима финансируется не только из петербургского бюджета. В межрегиональный благотворительный фонд "Победа" деньги поступают из множества источников.

Также не стоит забывать и о других направлениях взаимодействия. Традицией стала организация отдыха детей из Мариуполя в Петербурге. На прошлых летних каникулах на базе лагеря "Дружных" побывали 1 400 ребят из города-побратима. На осенних и зимних каникулах в лагере "Молодежное" отдохнули 235 школьников.

Учителя из Мариуполя повышают квалификацию на берегах Невы. Педагоги наших школ проводят с мариупольскими классами онлайн-уроки. Предприятия Северной столицы взяли шефство над мариупольским зоопарком. Одна из важных задач Петербурга как культурной столицы — восстановление разрушенного здания театра. Задача сложная и не быстрая. Но мы ее обязательно решим.

Главное, что все петербуржцы работают там по зову сердца. Не зря наш президент говорит, что мы "делаем это искренне, как настоящие братья и сестры". У меня такие же впечатления от многократных визитов в Мариуполь.

Напомню также слова, которыми заканчивается недавнее послание Федеральному собранию: "Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы — одна страна, один большой и сплоченный народ. Мы уверены в себе, уверены в своих силах. Правда — за нами".