Глава Чувашии: мы фиксируем хороший рост экспорта и надеемся на его полное восстановление

Олег Николаев — о выставке "Иннопром", новом производстве, экспорте и шахматах

В этом году на международной промышленной выставке "Иннопром" Чувашия впервые представила свой стенд. Здесь размещены лучшие достижения республики, в том числе первый отечественный пневматический ткацкий станок и опытный образец трактора "Агромаш". Глава региона Олег Николаев на площадке выставки рассказал ТАСС о реализации в республике перспективных проектов, о работе над ростом экспорта, а также о том, как Чувашия может стать одним из мировых центров шахмат.

— На выставке "Иннопром" представлен первый опытный образец трактора "Агромаш", выпуск которого в дальнейшем планируется в Чувашии. На какие объемы производства вы рассчитываете? Есть ли уже потенциальные заказчики? Когда начнется серийный выпуск этой продукции?

— Трактор уже имеет статус российского. Сейчас производственная программа запущена, и мы ожидаем, что до конца года произведем более 100 тракторов. Сбытовая программа по ним уже сформирована, то есть тракторы покупатель уже ждет. Трактор получился очень удачный и экономичный, маневренный, при этом еще и достаточно компактный при его силовой характеристике.

Надо сказать, что трактор уже получил признание в Узбекистане. Опытный образец мы представили на выставке "Иннопром — Центральная Азия". Там уже заключили первые сделки. Сейчас только масштабируем и в целом движемся по плану наращивания.

Здесь на выставке мы представили и другие новинки. У нас стенд полностью сформирован из новинок последних лет, которые были реализованы через различный инструментарий поддержки по линии Министерства промышленности и торговли. В частности, у нас стоит здесь пневматический ткацкий станок, основанный на прокидке уточной нити с помощью струи воздуха. Он разработан за счет целевой субсидии Министерства промышленности и торговли. Станок получился великолепный, хорошие характеристики. Производительность выше, чем аналогичные разработки конкурентов. Мы сейчас на него заключаем первые соглашения о намерениях. Поставки уже планируем на следующий год в регионы России, Республику Беларусь и Таджикистан.

Кроме того, представлен электропогрузчик, в нем, возможно, ничего нового уже нет, потому что мы его уже продаем очень активно. Но в результате деятельности нашего машиностроительного кластера погрузчик получился стопроцентно отечественный, произведенный в Чувашской Республике.

Работая здесь, мы заключили несколько соглашений, в том числе межрегиональных, в частности с Ханты-Мансийским автономным округом. Планируем серьезно расширить наше взаимодействие, прежде всего в тех традиционных сферах, по которым уже работаем, и, конечно же, будем искать новые направления. Пообщались с коллегами из Китая, потому что мы исходим из того, что лидерами государств задача поставлена активизировать взаимное сотрудничество и наполнить его содержательно. У Чувашской Республики уже пять действующих соглашений с различными провинциями Китая, по ним мы активно работаем. В этом году планируем заключить соглашение еще с одной провинцией — Чжэцзян. В прошлом году у нас товарооборот Чувашии с Китаем вырос на 65%. Причем экспорт — на 35%, импорт — на 69%.

— А сейчас по первому полугодию с Китаем тоже рост?

— Да, к той большой базе прошлого года идем с ростом.

— Возвращаясь к трактору "Агромаш", как у вас представлена дилерская сеть? Где будут расположены точки сбыта и обслуживания техники?

— Дилерская сеть уже существует, потому что "Агромаш" — это одно из подразделений концерна "Тракторные заводы", который специализируется на производстве сельскохозяйственной и коммунальной техники. Сбытовая сеть этих структур в данном случае объединена. Сейчас концерн активно развивает сервисную составляющую, и мы все больше и больше получаем отзывы от покупателей, что качество производимой продукции растет, как говорится, не по дням, а по часам.

— На предприятии ПАО "Химпром" ведется работа по подготовке к запуску производства перекиси водорода по специнвестконтракту. Когда будет запущено производство? Сколько продукции в год будет производиться на первом этапе? Планируются ли поставки на экспорт?

— "Химпром" — предприятие, которое реализует второй специнвестконтракт. Работы идут по плану, на сегодняшний день готовность объекта и проекта с точки зрения его создания — более 80%. Планируем запустить производство уже осенью текущего года. После этого в течение трех-четырех месяцев завод выйдет на проектную мощность — это 50 тыс. тонн перекиси водорода, для того чтобы ее поставлять прежде всего нашим российским потребителям. Но я думаю, что эта продукция будет востребована и за рубежом, потому что ничем не уступает зарубежным аналогам и по цене будет чуть ниже.

— Еще одна интересная разработка — это углеродный трикотаж. Проект вошел в число тысячи лучших проектов всероссийского форума "Сильные идеи для нового времени". В чем особенность этой технологии? Какова суть проекта?

— Это идея, разработанная нашими специалистами, которые имеют соответствующие компетенции в текстильной отрасли. И то, что проект поддержали эксперты АСИ (Агентство стратегических инициатив), делает его перспективным с точки зрения государственной поддержки. Сейчас мы с инициаторами как раз обсуждаем оформление этого проекта в виде конкретного бизнес-плана и, соответственно, инвестиционного проекта, который после реализации может обеспечить этой продукцией рынок. Насколько я знаю, спрос на такую продукцию есть.

В целом идея уже реализуется, все указанные стадии технологии прошли опытную отработку, опытное углеродное полотно из ПАН-трикотажа получено. При этом объем полученного полотна не позволяет проводить его прочностные испытания. На данный момент на рынке отсутствуют прочные конструкционные углеродные трикотажные полотна. Они могут применяться при армировании сложных объемных поверхностей композитных деталей, для огнезащиты и теплорассеивания в восстановительной среде. Такие полотна востребованы в авиационной промышленности, на металлургических предприятиях, в стекольной и резинотехнической промышленности. Кроме того, полотна защищают от статического напряжения элементы одежды.

Международное сотрудничество

— Вы уже сказали, что у вас большие планы на Китай и развитие отношений с этой страной, но при этом ранее вы упоминали Кубу как потенциального клиента для вашей продукции. Какие у вас переговоры сейчас ведутся с этой страной?

— Буквально неделю назад у нас было заседание нашего экспортного совета, который я лично возглавляю. Он проходил в расширенном формате с участием наших торговых представителей, в том числе в Кубе. И мы подробно поговорили о том, какие направления могли бы быть востребованными как для кубинских предприятий, так и для тех инвесторов, которые ориентированы на Кубу как точку притяжения. Во второй части мероприятия были приведены конкретные направления, которые уже при первом касании заинтересовали. Я думаю, что в течение ближайших месяца-двух мы уже поймем соответствующие интересы и перспективы. В случае необходимости мы будем готовы выехать с официальной делегацией на Кубу для того, чтобы закрепить договоренности на месте.

— А как насчет Индии? Вы тоже говорили, что было бы интересно съездить туда с бизнес-миссией.

— Индия наряду с названными странами является тоже очень надежным постоянным партнером как России, так и Чувашской Республики как части России. Есть планы съездить туда с бизнес-миссией осенью этого года, они не поменялись. Это региональная бизнес-миссия, но мы будем просить поддержки Министерства промышленности и торговли и с удовольствием воспользуемся наработками и возможностями наших коллег для того, чтобы получить максимальный эффект.

— Возвращаясь к вопросу экспорта, оценивали ли вы, каким будет экспорт товаров из республики по итогам этого года? Увидим ли мы рост? И какие ключевые страны будут в этом списке?

— Мы не очень резко, но сократились по количеству стран, с которыми взаимодействуем, — прежде всего это недружественные нам европейские страны. Но на удивление по отдельным видам продукции, в частности по химической промышленности, взаимоотношения сохранились с такими странами, как, например, Великобритания. В целом после переналадки наших отношений мы в этом году фиксируем достаточно хороший рост экспорта и вообще внешнеторговой деятельности.

Конечно, всегда хочется большего, но мы восстанавливаемся после прошлогоднего падения, и я думаю, что мы полностью восстановимся в этом году. Мы в прошлом году упали на 25% по экспорту, но при этом такой сегмент, как промышленная продукция, продукты питания, вырос более чем на 5%. Прежде всего это произошло за счет Китая, стран СНГ и азиатских стран. И конечно же, мы и дальше нацелены эти позиции развивать, их соответствующим образом масштабировать и открывать для себя новые каналы.

О памятнике и шахматах

— В этом году был заложен камень в основание памятника героям специальной военной операции (СВО). В какие сроки монумент будет создан? Может быть, уже есть понимание, кто его будет создавать?

— Мы сделаем все, чтобы реализовать этот проект в кратчайшие сроки, но в любом случае мы его создадим не позже Дня Победы следующего года. На днях будет объявлен конкурс среди архитекторов, потому что стоит задача не просто создания памятника на месте закладки камня, но в целом архитектурного объединения пространства действующего мемориала с Вечным огнем, который посвящен Великой Отечественной войне. Недалеко там же заложен камень под памятник строителям оборонительных рубежей, и, соответственно, в середине будет находиться памятник, посвященный участникам специальной военной операции. Я считаю целесообразным создать единое архитектурное решение, единое пространство и ансамбль, который бы объединял тему борьбы с неонацистской идеологией, с фашизмом. Задача сделать это пространство единым и содержательным для того, чтобы, когда люди туда приходили, они проникались, а для детей там можно было бы проводить "живые уроки".

— А финансирование будет региональным? Или вы будете просить федеральной поддержки?

— Я думаю, что финансирование будет наше и, вполне возможно, даже внебюджетное.

— Как ваши планы насчет создания в Чувашии мирового центра шахмат?

— Я думаю, что возможно. Мы не претендуем на то, чтобы мировой центр шахмат был только в Чувашии. Мы претендуем на то, чтобы это был один из центров шахмат мирового уровня. В целом мы в этом направлении тоже активно работаем. Всего шахматами в республике занимается 13 тыс. человек, включая детей. Проектом "Шахматы в школу" охвачены более 90 школ. Действуют две школы шахмат имени Анатолия Карпова и Сергея Карякина на базе двух вузов. В целом популяризация шахмат идет в рост.

Кроме того, мы в последние три года проводим мероприятия федерального уровня. Мы в 2021 году принимали один из этапов чемпионата России среди мужчин и женщин. В течение 10 дней шахматисты России провели в Чувашии очень интересные соревнования и, конечно же, узнали о республике.

В прошлом году мы провели суперфиналы чемпионата России. К нам приехали несколько десятков ведущих гроссмейстеров России. В течение 12 дней проходили не только игры, но и большое количество мастер-классов, сеансов одновременной игры. Это мероприятие прошло в нашем художественном музее, и мы постарались интересно провести жеребьевку через картины чувашских художников. Каждый гроссмейстер еще и получил эту картину в подарок.

В этом году со 2 по 12 августа мы принимаем этап детского Кубка России по шахматам и назвали его "Шоколадный кубок", потому что спонсором мероприятия является фирма "Акконд" — ведущий производитель кондитерских изделий и один из крупнейших экспортеров Чувашии. Все эти мероприятия дают каждый раз очень мощный всплеск интереса к шахматам. Сам опыт их проведения, а самое главное, отзывы участников нас подталкивают к тому, чтобы у нас шахматы закрепились и Чувашия стала одним из центров шахматных событий, тем более что главный герой романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок" Остап Бендер давал сеансы одновременной игры в Чебоксарах.