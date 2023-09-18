Газпромбанк: Россия может стать локомотивом в климатической повестке БРИКС+

Первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая — о различиях в подходах к климатической повестке у ЕАЭС и ШОС и ожиданиях от ближайшей Конференции сторон РКИК ООН

Вопросы климата и углеродного регулирования, несмотря на смену приоритетов на международной арене, не только сохранили свою актуальность, но и приобрели новый потенциал. В частности, новые возможности открывает сотрудничество в рамках крупнейших объединений: БРИКС, ШОС и ЕАЭС. О том, какие перспективы в этой связи открываются перед Россией, какую нишу может занять наша страна и чего ожидать от ближайшей Конференции сторон РКИК ООН (КС), рассказала в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая.

— Екатерина, в рамках ВЭФ вы модерировали сессию "Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям". Действительно, мы воспринимаем климатическую повестку как что-то, что объединяет людей и страны. Расскажите, а в чем различия в подходах к повестке у ЕАЭС и ШОС?

— Основное отличие между ШОС и ЕАЭС, помимо состава стран-участниц, — в том, под какие цели создавались эти объединения. Если Евразийский союз — это интеграционный блок, на базе которого формируется единое таможенное и торговое пространство для достижения экономического роста, то ШОС создана для обеспечения стабильности и безопасности в странах Евразии, объединенных общими границами. При этом ясно, что и стабильность, и безопасность, и экономический рост — это понятия, которые идут рука об руку. Учитывая, что климат сегодня — это в значительной степени именно экономический вопрос, климатическая повестка находится в фокусе внимания обоих блоков и становится для них мощным объединяющим фактором.

— На данном этапе климатическая повестка развивается достаточно диспропорционально. Может ли климатическая политика привести к конфликтам внутри подобных международных объединений? В том числе, существует мнение, что через эту повестку лоббируются как раз бизнес-интересы.

— Наверное, через любую повестку можно лоббировать экономические интересы, это применимо не только к климату. Но то, что вы отметили диспропорциональность — это очень верно. Она заключается, прежде всего, в том, как по-разному отдельные страны в рамках этой повестки двигаются, какие для себя выбирают приоритеты.

Почему эта диспропорциональность опасна? Разнонаправленное развитие климатического регулирования может привести к возникновению барьеров: экономических, торговых и прочих. Чтобы не получить негативный эффект на глобальный экономический рост, необходимо вовремя замечать подобные риски и их сглаживать. Качественно эту работу можно выстроить как раз на площадках подобных межстрановых объединений.

— Сейчас в контексте устойчивого развития активно обсуждается БРИКС. Чем отличается подход к вопросу климата у этого блока? Особенно с учетом произошедшего в конце августа расширения числа стран-участниц?

— БРИКС в новых границах — это колоссальный экономический и ресурсный потенциал. В недрах стран БРИКС и ее новых членов сосредоточены как огромные запасы ископаемого топлива, так и редкоземельных металлов, необходимых для энергоперехода. Наличие в блоке крупнейших экономик-эмитентов парниковых газов (Китай, Индия, Россия, Бразилия) вкупе с масштабными планами по энергопереходу, развитию ВИЭ и зеленой экономики в целом, говорит о том, что коалиция может сыграть весомую роль в глобальном снижении выбросов.

На недавнем саммите БРИКС, помимо расширения блока, страны приняли декларацию "БРИКС и Африка: партнерство в интересах совместного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности", название говорит само за себя. В тексте подчеркнут тезис о недопустимости экономических и торговых барьеров, которые могут возникнуть в результате развития климатического регулирования отдельных стран.

— Как вы думаете, какое место может быть у России в этой коалиции и, в частности, в вопросах устойчивого развития?

— Россия способна стать одним из ключевых игроков. Огромная территория, запасы пресной воды, различные природные экосистемы и климатические зоны — эти факторы означают, с одной стороны, значительную подверженность нашей страны климатическим рискам, с другой — дают потенциал для сдерживания изменения климата. И с этой точки зрения по многим вопросам Россия могла бы быть локомотивом: как в реализации адаптационных мер, так и в глобальном смягчении воздействия на климат.

— Сейчас есть, с одной стороны, объединения, такие как БРИКС и ШОС, и есть страны ЕС, где повестка устойчивого развития также достаточно сильно развита. По вашему мнению, можно ли говорить, что климатическая повестка становится своего рода элементом противостояния Запада и Востока?

— Я бы не говорила здесь про противостояние Запада и Востока. Это скорее дискуссия между развитыми и развивающимися странами. И в полной мере она раскрылась на минувшей конференции сторон, которая прошла в Египте. Участники в течение долгого времени не могли договориться по поводу итогового документа. Важно анализировать, каким курсом идут развитые страны, каким — развивающиеся, какие усилия их объединяют и наоборот? Если помните, основным камнем преткновения в прошлом году стал вопрос финансовой помощи наименее развитым и, одновременно, наиболее уязвимым перед лицом климатических катастроф странам. Ведь главный вопрос: кто платит за все это? Кто покрывает реализовавшиеся климатические риски, возмещает ущерб от последствий изменения климата? Если мы исходим из концепции антропогенности изменения климата, то развитые экономики — во многом виновники климатических изменений. Но отражаются эти изменения, в первую очередь, на развивающихся странах. С этой точки зрения, Россия находится в достаточно уникальном положении, потому что, в отличие от остальных членов БРИКС, по Рамочной конвенции ООН об изменении климата мы не относимся к развивающимся странам, но и не обременены обязательствами развитых по финансированию. В том числе и по этой причине у нас такая важная роль в БРИКС и в других объединениях.

Возвращаясь к вашему вопросу о противостоянии — да, оно будет происходить, и на предстоящей Конференции сторон в Дубае мы будем это наблюдать.

— В этом году какой-то сильнейший ажиотаж вокруг предстоящей КС в Дубае. Как думаете, с чем это связано?

— Это связано, прежде всего, с тем, что в этом году КС посвящена глобальному подведению итогов. Соответственно, станет понятно, насколько эффективным оказалось Парижское соглашение. Ведь в свое время пришлось отказаться от Киотского протокола именно потому, что его реализация не оправдала ожиданий, и в Парижское соглашение были заложены уже немного другие механизмы.

Во-вторых, как я уже сказала, будет подниматься вопрос финансирования. Здесь, вероятнее всего, продолжится горячая дискуссия между развивающимися и развитыми странами.

И в-третьих, Объединенные Арабские Эмираты — нефтяная страна, и те инициативы, с которыми выходит новый председатель КС, во многом связаны с декарбонизацией углеродоемких отраслей. Это и нефтегазовый сектор, и сталь, и алюминий, и цемент. Для России это очень важная повестка.

Мы как банк, работающий с крупной промышленностью, очень внимательно следим за такими инициативами, которые могут значительно повлиять на наших клиентов.

— Если я не ошибаюсь, Газпромбанк уже в третий раз станет генеральным партнером форума Ecumene. Как меняется повестка форума за эти годы и какие вопросы планируется обсудить на площадке форума в этом году?

— Актуальность проведения форума с каждым годом возрастает, в том числе, потому что сохраняется диспропорциональность климатической повестки — то, о чем мы говорили с вами выше. Помимо интеграционных объединений, где между собой общаются государства, очень важен и экспертный, и бизнес-диалог. Именно такую задачу мы перед собой ставили: построить пространство для открытого и содержательного диалога с участием экспертов высокого уровня. За три года форум стал авторитетной площадкой, на которой освещаются все более практические вопросы, а география участников расширяется. Форум проходит при поддержке ООН. Объединяя все эти аспекты, Ecumene сегодня — это, пожалуй, единственная профильная площадка с сильным международным компонентом. И с каждым годом такой диалог становится все более востребованным.

В этом году Ecumene пройдет в Доме культуры "ГЭС-2", что символично — ведь это бывшее здание ГЭС. У нас будет интересная сессия по углеродным рынкам. Кроме того, на форуме отдельное внимание будет уделено молодому поколению, которому мы передадим эстафетную палочку устойчивого развития, а также науке и образованию как основе для будущего развития повестки, которую следует закладывать уже сейчас.