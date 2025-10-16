Интервью

Герман Титов: работу в хоккейном "Спартаке" вспоминать не хочется

Серебряный призер Олимпиады 1998 года — о жизни, юбилее и спорте

Рустам Шарафутдинов

Чемпион мира по хоккею и серебряный призер Олимпийских игр Герман Титов 16 октября отмечает 60-летний юбилей. В интервью ТАСС он вспомнил, как работал с одной из нынешних звезд Национальной хоккейной лиги Кириллом Капризовым и почему у него не получилось со "Спартаком".

— Лет 10 назад вы говорили, что в душе вы еще хоккеист и для вас тренерская практика была в новинку. Что поменялось для вас как для тренера за последние 10 лет?

— Я перестал быть хоккеистом, стал понимать тренерскую работу более тонко.

— Почти каждое лето вы стараетесь посещать тренерские курсы в Канаде. Известно, что в этом плане вы многое для работы пытаетесь почерпнуть от североамериканской школы. Продолжаете ли вы также учиться?

— Этим летом я не смог выбраться на такие курсы, потому что делал операцию на тазобедренном суставе. А так я их стараюсь посещать, потому что мне это интересно. Там объясняют, как надо правильно работать не только в плане тренерства, но и менеджмента, как вести себя на лавке со звездами.

— Что самое интересное рассказывали на таких курсах?

— Мне запомнились объяснения, как правильно вести себя со звездами, находить с ними контакт. Это как в искусстве: режиссер ставит спектакль, а артисты являются главными действующими лицами. Поэтому здесь нужно находить взаимопонимание, так как от лидеров зависит результат команды. Один из канадских тренеров задавал вопрос, мол, у меня на скамейке сидит звезда, как вести себя с игроком такого статуса. Ему рассказывали, как подойти к этому человеку, найти с ним общий язык, чтобы он был лидером, вожаком этой стаи.

— Вы работаете с одной из команд Молодежной хоккейной лиги. МХЛ недавно объявила о новой системе аттестации тренеров. Насколько это полезно для ваших коллег?

— Учеба никогда вреда не приносит. Ты только познаешь что-то новое, какие-то тенденции в современном хоккее. Поэтому эта система важна особенно для наших молодых тренеров в плане правильного и безболезненного перехода молодых игроков во взрослый хоккей.

— Вы рассказывали, что ваши дочери выигрывали чемпионат Канады по синхронному плаванию. Со спортом они распрощались?

— Да, все-таки синхронное плавание — это такой тяжелый вид спорта, поэтому в 20 лет они закончили. Сейчас у каждой своя семья, дети, у меня шесть внуков.

— Когда ваши дети бывали в России в последний раз?

— Приезжала старшая внучка, следующим летом собирается приехать прабабушка с внуками. Я им очень много рассказываю про нашу страну. Дети же у меня постоянно там бывали. У них мужья канадцы, которые тоже хотят посетить Россию. Сейчас очень сложно получить визу, но я надеюсь, что все наладится и они приедут.

— Служба в армии, говоря вашими словами, вправила вам мозги, и если бы не она, в хоккей вы могли больше не сыграть. Что может радикально повлиять на нынешнее молодое поколение, чтобы ребята, как вы тогда, взялись за ум?

— Трудно сравнивать наше поколение и сегодняшнее. В каждом есть свои плюсы, но вы правильно сказали, что армия меня научила многому. Я буду вечно благодарен тренеру Владимиру Васильеву, что он поверил в меня, дал второй шанс вернуться в хоккей (Титов играл в "Химике" под руководством Васильева в течение 80-х и в начале 90-х годов — прим. ТАСС). Нынешняя молодежь более профессиональная, у нее как больше возможностей, так и больше соблазнов. Мы играли в хоккей во дворе, нас воспитывала улица. А сейчас ребята растут в более домашних условиях, и тут многое зависит от их родителей.

— Согласны, что по сравнению с вашим временем не так много спортсменов сейчас нарушают режим?

— Полностью согласен. Сейчас ребята менее талантливы, но более профессиональны. У нас было больше талантов, но профессионализма меньше.

"Капризову не должно "снести голову" от нового контракта"

— Видели ли вы в тренерской карьере ребят, которые практически не расставались со штангой, как вы, будучи игроком?

— Когда я начинал тренировать в новокузнецком "Металлурге", там был Алексей Косоуров, который постоянно с ней работал. Но сейчас и штанги, и подходы к занятиям с ними другие.

— В "Металлурге" вы тренировали Кирилла Капризова и Илью Сорокина. Было ли видно, что оба станут звездами НХЛ?

— Капризова я привлек к работе с основной командой в 16 лет. Его родители приходили ко мне и писали расписку, что он может играть. Потому что в те времена несовершеннолетним еще нельзя было играть в КХЛ. Я его задействовал в паре матчей против "Сибири". Видно было, парень талантливый, но сказать, что он станет будущей звездой, было сложно. Парень очень одаренный, и самое главное — он был заряжен на работу, очень прислушивался к словам. В то время у меня был один американец, Райан Стоа, игравший в системе "Вашингтона". И Капризов с ним часто общался, спрашивал его. Видно было, что парень хотел играть в НХЛ.

Про Сорокина скажу, что парень работяга. В нем был тоже виден талант, и не зря его из Новокузнецка забрал ЦСКА. Я рад, что он попал в хорошие руки, продолжал расти. Это тоже имеет значение, в какие руки ты попадешь. Рад, что у него все сложилось хорошо и он стал одной из звезд НХЛ.

— Такие контракты, как у Капризова (игрок недавно подписал новое рекордное соглашение с клубом НХЛ "Миннесота" на $136 млн сроком на восемь лет — прим. ТАСС), могут ли, образно говоря, снести голову молодым людям и Капризову в частности?

— Я думаю, это не про Кирилла. Сколько я его знал, два года, этот человек полностью отдается хоккею, деньги для него не так важны. Он хочет добиваться результата. Я его давно не видел, но не думаю, что он так кардинально поменялся.

— Вы говорили, что советовали перешедшему из СКА в "Монреаль" Ивану Демидову не делать опрометчивых шагов в плане перехода в клуб. Можно ли говорить, что Ивану в том числе повезло, поскольку видно, что адаптация к НХЛ у него проходит пока успешно?

— Я ему говорил, что лучше он бы еще поиграл в КХЛ, пооббился бы с мужиками, не спешил, он еще туда успеет. Он меня послушал, год еще отыграл в КХЛ, хорошо себя зарекомендовал, стал лучшим новичком последнего сезона. Поехал в Канаду сформировавшимся игроком, и думаю, из-за этого он безболезненно адаптировался к НХЛ.

"В "Спартаке" ждал более качественного усиления"

— Если вам поступит предложение от клуба КХЛ, каких ошибок прежде всего постараетесь избежать?

— Я анализировал свой каждый сезон в КХЛ. Во-первых, исправил бы подход к тренировочному процессу. В начале тренерской карьеры я отталкивался от советской школы, но видение хоккея все-таки меняется. Когда идет микс советского и североамериканского хоккея, это привносит свои плюсы.

— Возможно ли, что теперь вы не будете открыто говорить о том, что постараетесь привить команде советский хоккей, что вам припоминали в прессе, когда вы приходили в "Металлург", "Спартак" и "Трактор"?

— Да, теперь уже такого говорить не буду, потому что современный хоккей диктует новые условия. Хотелось бы играть в комбинационный хоккей, но бывают моменты, когда надо и вбросить шайбу, и где-то пойти в давление, где-то откатиться, стиснув зубы. Поэтому должен быть такой микс.

— Вы были первым тренером, возглавившим "Спартак" после его возвращения в КХЛ в 2015 году. Говорилось, что результата не принесла североамериканская методика работы, которую вы использовали вместе с Вячеславом Козловым. Вы по-прежнему верите в ее эффективность?

— Я не говорю, что в Северной Америке тренируют лучше, чем в российском хоккее. Повторюсь, что это должен быть микс из североамериканской и советской методик, сбалансированность. Плюс еще приходится отталкиваться от набора игроков в твоей команде.

— Во время работы в "Спартаке" ждали ли вы более качественного усиления? Говорилось, что отсутствие его стало причиной неудачного результата команды при вас.

— Скорее всего, так и было. Я с себя ответственность не снимаю, но есть факт, что многие игроки из "Атланта" перешли в "Спартак". Я надеялся, что будет усиление, которое мы не получили, а играли с теми, кто был в "Атланте", и они были основным костяком. Считаю, что руководство "Спартака" тогда не дало мне времени, а команда не делается за год. Тех же тренеров в НХЛ подписывают как минимум на три года, а то и больше. Столько времени нужно давать тренерскому штабу, а потом уже спрашивать с них по полной программе. Бывают единичные случаи, когда за полгода или год удается что-то сделать. К примеру, двукратному обладателю Кубка Гагарина Игорю Никитину, пришедшему со своим тренерском штабом, нужно время, чтобы выстроить игру с ЦСКА. Никто не думал, что команда будет находиться на восьмом-девятом местах в конференции. Здесь необходимо найти "химию" между игроками и тренерским штабом, и Никитину тоже нужно время, чтобы понять, от кого что ждать и требовать. Так что становление команды — это небыстрый процесс.

— Понимаете ли вы сейчас, в чем причина была того провального отрезка в 10 матчах, после чего с вами распрощались в октябре 2016 года?

— Скажу, что где-то было стечение обстоятельств, мы проигрывали в тех матчах, в которых не должны были это делать. Где-то неправильно сыграли, где-то подвело мастерство, но по игре в тех матчах мы никому не уступали. Но результат есть результат, и я понимаю решение руководства. И получилось так, как получилось.

— Возможно ли, что клубу не стоило тогда увольнять тренера Игоря Уланова, которого убрали после его дисквалификации (в декабре 2015 года Уланов был дисквалифицирован КХЛ за бросок бутылкой в тренеров "Салавата Юлаева" во время матча, после чего "Спартак" уволил его — прим. ТАСС)?

— Тогда у Игоря не выдержали нервы. Может, это тоже был своего рода звоночек, и я ничего тут не мог сделать. Честно, мне не хочется вспоминать те годы в "Спартаке", которые для меня не очень сложились. Чтобы команда играла в плей-офф, нужно было пополнить состав более качественными хоккеистами.

— Когда вы со "СКА-1946" играли в финале Кубка Харламова против "Спартака", было ли у вас желание взять своеобразный реванш у красно-белых?

— Реваншистского настроения у меня не было. Просто мне хотелось завоевать второй год подряд Кубок. Про финал скажу, что мы не проиграли "Спартаку" ни по качеству игры, ни по голевым моментам, но сложилось так, как сложилось. В первых трех играх были "качели", второй матч мы должны были обязательно забирать, пропустили дурацкие голы из-за собственных ошибок. Очень много в плане психологии и эмоций мы потеряли, сравняв счет в серии, и в седьмой игре нам тех эмоций не хватило.

— Не удивились, что тогдашний ваш непосредственный руководитель в "Спартаке" Алексей Жамнов уже третий год подряд полноценно работает главным тренером?

— Нет. Алексей хоккейный человек, поиграл на высоком уровне, поработал с такими тренерскими мэтрами, как Виктор Тихонов, Владимир Юрзинов, с тренерами в НХЛ. Скажу так, что, значит, пришло время, и он захотел войти в эту тренерскую обойму. Видимо, ему надоела кабинетная работа. (Смеется.)

О съемках в "Брате-2" и Бодрове

— В НХЛ вы дебютировали довольно поздно по нынешним меркам (в 27 лет), а последний матч там сыграли в 36 лет. Возможно ли в нынешнее время игрокам так построить свою карьеру за океаном?

— Думаю, сейчас это намного тяжелее. Хоккей изменился, стал намного быстрее. Я поздно заиграл, потому что только открылись границы, мы все же были в Советском Союзе, и мыслей играть в НХЛ у нас не было. Сейчас ребята в молодом возрасте, слушая агентов, едут в заокеанские лиги, думая, что им там больше заплатят. Не понаслышке знаю, что это не так. Считаю, что у нас намного лучше ведется обучение, чем в североамериканском хоккее.

— Вы упомянули про агентов. Насколько они нужны игрокам, особенно тем, кто в юном возрасте?

— Агенты у игроков должны быть, но я считаю, что им не надо так сильно вовлекаться в процесс роста игрока, а подключаться на определенном этапе. Они не должны игроков учить, где играть, как играть, как себя вести.

— Вы семь матчей провели за "Эдмонтон". Какой тогда была эта команда до эпохи Коннора Макдэвида (многократный лучший бомбардир и самый ценный игрок регулярного сезона НХЛ — прим. ТАСС)?

— Команда была выше среднего уровня, очень хорошая. Ну там и атмосфера на матчах была обалденная. Болельщиков "Эдмонтона" я считаю вообще number one в НХЛ. Там болеют искренне, и если приходишь, например, в Калгари на матч, там много бизнесменов, которые занимаются своими делами. В Эдмонтоне за свою команду болеют от души.

— Какое впечатление произвел на вас актер Сергей Бодров, с которым вам довелось сняться в фильме "Брат-2"? Удалось вам себя найти в том эпизоде, где показывают тренировку "Питтсбурга", за который вы играли?

— Сама картина, как и первый "Брат", мне очень понравилась. Сам Бодров — очень душевный, скромный человек, для меня было приятно с ним познакомиться. Жалко, что он ушел так рано из жизни. Я там где-то промелькнул в эпизоде. Но это не столь важно, главное, что я познакомился тогда со съемочной бригадой.

— В "Автомобилисте" вы были помощником Билла Питерса, про которого вы говорили, что он никогда не указывал хоккеистам на их недостатки в игре, чтобы их не травмировать. Можно ли говорить, что в отличие от Питерса его соотечественник Боб Хартли успешно адаптировался к нашему хоккею, взял Кубок Гагарина, а сейчас успешно играет с "Локомотивом"?

— Я думаю, когда иностранные тренеры едут в КХЛ, они созваниваются и спрашивают про российский менталитет. Что касается Хартли, я разговаривал с Вячеславом Козловым, работавшим с ним. Он говорил, что Хартли не то что критиковал за те ошибки хоккеистов, а очень подробно их разбирал. Игроки и учились на тех ошибках.

— Вы сами в "Автомобилисте" советовали ли Питерсу быть с хоккеистами пожестче, чтобы до них быстрее доходило, что хочет тренер?

— Конечно, а для чего еще нужен помощник? Чтобы подсказывать, смотреть на хоккей с другой точки зрения. Да, я ему приносил информацию. Скорее всего, он считал, что делает правильно, а я не мог с ним спорить.

"Слова Буре на Олимпиаде про 22 брата были искренними"

— Сезон, когда сборная России впервые выиграла чемпионат мира, запомнился в том числе противостоянием тренеров Бориса Михайлова и Виктора Тихонова. В частности, это вылилось в матч между их сборными на турнире на приз "Известий". Почему в нем не участвовали вы?

— Меня на тот турнир не приглашали. Я тогда играл в Финляндии, работал с Юрзиновым. Меня сразу пригласили уже на чемпионат мира, мы с одноклубником Александром Смирновым прилетели из Финляндии в Германию, я был этому очень рад. Здорово, что мы тогда победили, большой вклад в победу внесли Вячеслав Быков и Андрей Хомутов.

— На том чемпионате мира вы стали одним из лучших снайперов сборной. Как вам удалось успешно сыграть в полуфинале с канадцами, которым вы забили два гола?

— Мы часто играли с канадскими командами, когда я привлекался во вторую сборную СССР, ее еще называли олимпийской. Мы ездили в Канаде по турне, ничего нового в канадцах я тогда не увидел. В НХЛ они более мастеровитые, но по стилю игры на том турнире они были похожи на тех, против которых играли во время турне. Притом очень успешным тогда выдался у меня сезон в чемпионате Финляндии, мы стали тогда чемпионами, и на этом положительном эмоциональном фоне у меня получились хорошие игры за сборную.

— Почему на том чемпионате мира у вас не было постоянной тройки?

— Это была прерогатива тренерского штаба. По-моему, у нас неизменной была только одна связка в лице Быкова и Хомутова, к которым ставили сначала Игоря Варицкого, а под конец турнира — Вячеслава Буцаева. Главный тренер Борис Михайлов делал перестановки в составе, учитывая, что мы неудачно начали тот чемпионат. Ряд игроков, как мы со Смирновым, приехали в сборную дня за два-три до начала турнира.

— Чемпионат мира 1993 года оказался в вашей карьере единственным. Почему вы на мировых первенствах больше не сыграли?

— Пару раз мне помешали травмы. Один раз моя жена ждала двойню, поэтому я решил не ехать, а остался с ней.

— Насколько искренними были слова капитана сборной России Павла Буре на Олимпиаде 1998 года о том, что у него в команде не один, а все 22 брата (в сборной также играл брат Павла Валерий Буре — прим. ТАСС)? И каким был тогда микроклимат в команде по сравнению с 1993 годом?

— В 1998 году микроклимат был намного лучше. Считаю, что Павел тогда сказал те слова искренне, у нас была дружная команда. Никто не тянул одеяло на себя, кому какую роль Юрзинов определил в команду, тот ее и выполнял качественно.

— В Японию на Олимпиаду игроки приезжали с женами. Как вы относитесь к такой практике на больших турнирах?

— Это нормальная практика. Когда у нас были выходные на Олимпиаде, мы встречались с женами, ходили в ресторан, отдыхали. Скажу, что мы умели правильно отдыхать, были заточены не только на хоккей. Наши жены жили тогда в центре Нагано — это около 30 минут на такси до Олимпийской деревни.

— В отличие от чемпионата мира 1993 года на Олимпиаде на вашем счету был только гол в первой игре с командой Казахстана. Какую роль Юрзинов отводил вам и вашей тройке с Валерием Зелепукиным и Алексеем Морозовым?

— Мы тогда выходили на лед третьими, чтобы сдержать натиск соперника и по возможности дать отдохнуть нашим лидерам. Еще раз говорю, что все хоккеисты у нас приняли то, что им говорил Юрзинов делать на льду. Никаких передряг, раздоров не было. Никто не спорил, сколько времени он должен был играть, все выходили, наслаждались игрой и бились за страну.

— Юрзинов рассказывал, что утром в день финала он увидел на раскатке лидера чехов Яромира Ягра на льду в летних шортах и майке. Были ли вы зажаты по сравнению с соперником перед игрой? Могло ли это повлиять на результат (россияне проиграли со счетом 0:1 — прим. ТАСС)?

— Скажу так, что по игре мы переигрывали чехов, но проиграли по результату. Никакой закрепощенности не было, все были готовы к матчу, но получилось так, как получилось. Если ты не забиваешь, то не выигрываешь, у соперника хорошо в воротах Доминик Гашек играл, а нам не хватало удачи в завершении атак. Притом что на групповом этапе мы чехов обыграли.