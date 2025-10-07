Мнение

Макдэвид выбрал титул, Капризов — деньги

Рустам Шарафутдинов — о важности зарплат хоккеистов в НХЛ для завоевания трофеев

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов и нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид © AP Photo/ Matt Krohn

Две звезды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подписали новые контракты со своими клубами с разницей в неделю. И если россиянин Кирилл Капризов уговорил-таки "Миннесоту" раскошелиться на то, чтобы выплачивать ему рекордную по лиге зарплату, то канадец Коннор Макдэвид пошел в финансовом плане навстречу своему "Эдмонтону".

Как известно, контракт Капризова стал рекордным как по среднегодовой зарплате, так и по общей его сумме и начнет действовать с сезона-2026/27. После его заключения стало известно, что переговоры вполне могли зайти в тупик. 9 сентября, после возвращения Капризова из России, прошел раунд переговоров, который выдался неудачным. Тогда "Миннесота" предложила Капризову заключить восьмилетнее соглашение на $128 млн, что уже было бы рекордной суммой в НХЛ (до этого времени рекордным был 13-летний контракт Александра Овечкина с "Вашингтоном" на $124 млн, заключенный в январе 2008 года). Только в последний день сентября стало известно, что "Миннесота" пошла на уступки игроку, заключив с ним контракт на те же восемь лет, только на $136 млн со среднегодовой зарплатой в $17 млн. По этому показателю больше до Капризова зарабатывал одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль — немец по контракту за год в среднем заработает $14 млн, причем его соглашение начнет действовать с предстоящего сезона.

Уже после того, как объявили о сделке Капризова, главным вопросом было то, превзойдет ли Макдэвид россиянина хотя бы по среднегодовой сумме контракта. Ожидалось, что по зарплате Макдэвид либо установит новый рекорд, либо будет рядом с Капризовым. Однако новость вечера понедельника если не повергла в шок всех следящих за этой ситуацией, то очень сильно удивила. И контракт оказался довольно скромный по срокам, и сумма, что называется, не та. Казалось бы, двухлетнее соглашение на сумму всего в $12,5 млн в среднем за год — это не цифры, соответствующие статусу Макдэвида. Отсюда вытекает вопрос, почему он, двукратный финалист Кубка Стэнли, трехкратный обладатель "Харт Трофи" (самый ценный игрок регулярного чемпионата), пятикратный лучший бомбардир регулярки согласился на такие условия.

"Скажите спасибо, что обошлось без драмы с контрактом"

Самые первые отклики на эту новость были полны восхищения решением канадца. Относительно скромные условия, на которые согласился Макдэвид, говорят о том, что он не стал загонять клуб, в котором он выступает всю карьеру, в жесткие условия потолка зарплат. Главным для него является победа в Кубке Стэнли, и на это он отвел себе и команде еще три года.

"Коннор Макдэвид, лучший хоккеист планеты, добровольно решил не повышать свою зарплату ни на один процент и получить третью по величине зарплату в НХЛ, хотя в этом плане мог бы превзойти всех. Если вы болеете за "Эдмонтон", то поблагодарите свою счастливую звезду, что эта драма с Макдэвидом не докатилась до конца сезона", — сказал корреспондент The Hockey News Кен Кэмпбелл.

Конечно, не надо сразу же думать о Макдэвиде как о каком-то бессребренике. Да, на данном этапе канадцу деньги, возможно, не так нужны, как тому же Капризову. Он за свою карьеру уже заработал значительно больше $100 млн и продолжает подписывать выгодные спонсорские контракты, которые обычно и приносят таким звездам, как он и Овечкин, львиную долю дохода (да, хоккей приносит им меньше денег). Макдэвиду всего 28 лет, и с учетом быстрорастущего потолка зарплат (с $95,5 млн до $113,5 млн в 2027 году) долгосрочный контракт с "Эдмонтоном" не имел смысла. Этот контракт многие рассматривают как так называемый мостик к более выгодному в финансовом плане соглашению после того, как в 2028 году Макдэвид выйдет на рынок свободных агентов. И там уже действительно стоит ждать сумм, близких к рекордным. Хотя по новому правилу клубы уже не смогут заключать с игроками контракты на восемь лет.

Интересно, что ситуация с Макдэвидом может сослужить добрую службу и остальным клубам НХЛ. Те могут последовать примеру "Эдмонтона" и предложить аналогичные контракты-мостики своим звездам перед их выходом на рынок. Нас тут в большей степени интересует, готов ли остаться в "Рейнджерс" Артемий Панарин. Сейчас среднегодовая зарплата его составляет чуть больше $11,5 млн, а предстоящий сезон будет заключительным по текущему семилетнему соглашению на общую сумму в $81,5 млн. И сам игрок, и клуб в публичную атмосферу по этой ситуации ничего не выносят.

Макдэвид и Капризов ровесники, но получилось так, что оба, как видится, пошли разными путями. И нельзя пока говорить, кто из них поступил правильно. Капризов выбрал стабильность и перспективы, как говорится, на дистанции. Многим видится, что его "Миннесота" только в начале долгого и, как бы всем хотелось видеть, успешного пути. Хотя на фоне решения Макдэвида о нем и могут думать как о человеке, выбравшем деньги. Макдэвид же чувствует, что чемпионский ресурс "Эдмонтона" еще не растрачен, пресловутое чемпионское окно вот-вот откроется, поэтому и решил сэкономить.

