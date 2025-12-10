Интервью

Представитель ФШР Олейников: требуем от FIDE вернуть мужскую сборную

Дмитрий Олейников — о конгрессе Международной шахматной федерации, где будет решаться вопрос о допуске российской мужской команды до соревнований

Андрей Карташов

Дмитрий Олейников © Андрей Карташов/ ТАСС

В воскресенье, 14 декабря, на конгрессе Международной шахматной федерации (FIDE) в онлайн-формате будет обсуждаться вопрос о возвращении мужской сборной России к участию в международных шахматных соревнованиях. Делегатом от Федерации шахмат России (ФШР) будет выступать кандидат исторических наук, многолетний куратор Музея шахмат Дмитрий Олейников. В интервью ТАСС он рассказал основные пункты своего предстоящего выступления, с чем связаны надежды на успех, и привел примеры из истории FIDE, когда организация оставалась нейтральной и не вводила санкции против своих членов.

— В воскресенье будет важное, возможно, судьбоносное событие для наших шахмат.

— Самое главное, что будет на этом онлайн-конгрессе (действительно судьбоносном для Федерации шахмат России), — решение вопроса об окончательном допуске мужской российской сборной на международные соревнования под эгидой FIDE. Мы очень надеемся, что будет продлена и закончена традиция постепенного снятий санкций с ФШР и Шахматной федерации Белоруссии, поскольку уже были сняты санкции с детских и юношеских команд и наши шахматисты участвовали и на чемпионате мира в Колумбии, и на чемпионате мира среди школ в Вашингтоне.

Были сняты санкции с шахматистов с ограниченными возможностями здоровья, которые также успешно выступили на международных соревнованиях. Летом были сняты санкции с женской сборной, и она выиграла командный чемпионат мира. Теперь мы надеемся, что последовательными решениями FIDE будут сняты санкции с российских и белорусских мужских сборных, чтобы позволить им участвовать в международных соревнованиях 2026 года, в том числе на Шахматной олимпиаде в Самарканде.

— На чем основываются надежды?

© Андрей Карташов/ ТАСС

— Связываем их с тем, что FIDE будет следовать духу собственного устава. Поскольку мы знаем, что санкции были приняты под давлением политических обстоятельств, в то время как устав FIDE (пункт 4.4) говорит о том что запрещается любая дискриминация. Как частных лиц, так и групп лиц, так и целых стран и федераций на основании религий, гендера, чего угодно — в том числе политических воззрений. И именно поэтому традиции FIDE должны продолжаться. Какие бы в мире ни были политические катаклизмы, FIDE в 1924 году — более 100 лет назад — ввела основным принципом отстранение от каких-либо политических столкновений.

Напомню, что возможность FIDE просуществовать 100 лет была связана с тем, что федерация, отстраняясь от политических решений, продолжала существовать даже в самые сложные моменты мировой истории. Напомню, что Вторая мировая война началась тогда, когда шла Шахматная олимпиада в Буэнос-Айресе, и FIDE не принимала никаких политических санкций против стран-участниц: Германии, Англии, Польши, Франции.

Что в 1952 году, когда Советский Союз впервые принял участие в Международной шахматной олимпиаде, шла война в Корее, где сталкивались интересы России, Китая и США. Тем не менее все эти команды участвовали на Олимпиаде в Хельсинки. И советская сборная впервые победила. В 60-е годы, несмотря на войну во Вьетнаме, несмотря на санкции США на Кубе, тем не менее в 1966 году прошла Олимпиада на Кубе, где сборные СССР и США конкурировали. Где играл легендарный Бобби Фишер. В 70-е годы — один из пиков арабо-израильского конфликта. Тем не менее FIDE не принимала ничью сторону.

Читайте также

Горячкина: FIDE давно пора допустить мужскую сборную России до турниров

Несмотря на то что в 1976 году, когда Олимпиада проходила в Израиле и арабские команды отказались участвовать и создали свою контролимпиаду, а скажем, команды СССР и стран Восточного блока вообще отказались участвовать в Олимпиаде, FIDE смогла пережить этот раскол и не принимала никаких санкций. Ни против участвующих команд, ни против неучаствовавших команд. Сохранила целостность организации.

Мы надеемся, что эта традиция отстранения от политических интересов продолжится и FIDE снова будет целостной организацией, следующей своему главному принципу: Gens Una Sumus — мы все одна семья.

Кроме того, мы понимаем, что в 2024 году было принято решение, что FIDE будет следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). Так вот МОК неоднократно заявлял, что он оставляет решение о снятии или неснятии санкций на каждой конкретной спортивной федерации. И мы видим, что началось движение к снятию санкций российских и белорусских сборных. Буквально на прошлой неделе Международная федерация самбо приняла решение, что с 1 января 2026 года российская команда будет выступать под своим флагом и гимном. Более того, допускаются к участию российские команды в дзюдо, водных видах спорта, фехтовании, в академической гребле, каноэ и так далее. Этот процесс идет, и мы надеемся, что наши шахматисты тоже будут допущены к участию в соревнованиях.

Читайте также

"Готовились триумфально вернуться". Российские шахматистки о победе на ЧМ

Поэтому мы будем просить FIDE о том, что наша мужская сборная, следуя пункту 4.4, должна быть равноправной в семье. Кроме того, мы будем просить восстановить возможность нашим игрокам играть под российским флагом и с российским гимном. В конце концов, если эти санкции и были направлены на какие-то политические решения, то мы видим, что они ни к чему не привели. Поэтому просим восстановить статус-кво и подтвердить самостоятельность и независимость FIDE в политическом плане.

— Это основные пункты, которые, собственно, вы будете озвучивать на конгрессе?

— Да, это основные пункты, на основании которых мы будем просить восстановить справедливость, следовать уставу FIDE и вернуть наших шахматистов к соревнованиям. Тем более мы такая успешная команда. И если FIDE организует турниры лучших шахматистов мира, то понятно, что наша сборная — одна из лучших в мире и соревнования должны быть полноценными и равноправными.

— Женскую сборную вернули буквально недавно, и она участвовала в командном чемпионате мира.

— Она выиграла чемпионат мира! Показав отличный результат. Полина Шувалова показала уникальный результат. А юношеская сборная до 16 лет вообще установила рекорд, не проиграв ни одного матча на первенстве мира.

Читайте также

Карпов надеется, что FIDE допустит мужскую сборную России до соревнований

— И насколько я понимаю, никаких эксцессов не было. Ни с женской, ни с юношеской сборной на этих турнирах?

— Да, вы правильно сказали. Одно из опасений МОК было в том, что допуск наших команд приведет к эксцессам и конфликтам на соревнованиях. Но на протяжении всего времени участия наших команд — юношеской, женской, с ограниченными возможностями — никаких конфликтов не было. Эти опасения беспочвенны. Наоборот, спортсмены следуют букве устава FIDE и не выражают своих политических пристрастий.

— Мужская сборная если будет допущена, то будет участвовать в чемпионате мира следующего года?

— Да, и главное — во Всемирной шахматной олимпиаде. Мы, к сожалению, из-за санкций пропустили Олимпиады в 2022 и 2024 годах. В 22-м году она вообще должна была пройти в Москве и уже готовилась. Сейчас мы говорим просто об участии. Тем более что эпицентр шахматной жизни перемещается в Азию. Олимпиада пройдет в Самарканде — в одной из новых шахматных стран, Узбекистане. Конечно, участие российской сборной придаст веса и интереса соревнованиям.

— Вопрос о том, чтобы в России вновь проходили шахматные соревнования, он еще не на повестке?

— Думаю, пока нет. Мы бы хотели пока, чтобы российская сборная участвовала. А дальше все должно развиваться последовательно. Я надеюсь, что и политический климат меняется. Возможно, этот вопрос мы будем ставить позже.

Читайте также

Генассамблея FIDE обсудит возвращение флага и гимна российским шахматистам

— Как конгресс FIDE будет проходить в воскресенье?

— Будет онлайн-сессия, где обсудят целый ряд вопросов. Но центральным будет как раз наш вопрос. Я сделаю доклад, изложу позицию ФШР. Потом будет обсуждение и голосование.

— Голосование будет открытым?

— Заочным, закрытым. То есть это та проблема, с которой мы столкнулись в 2024 году. Было открытое голосование, и люди, находясь под политическим давлением, просто отказались голосовать и покинули зал. Закрытое голосование дает возможность каждому высказать свою истинную позицию. Надеемся, что люди поддержат справедливость.

— Без российской сборной, как вам кажется, шахматы сильно теряют?

— Безусловно. У нас одна из сильнейших сборных, которая, может, давно не выигрывала мужские олимпиады, но всегда была наверху. Просто иногда делила первые места и по коэффициентам не выходила вперед. Напомню также, что на онлайн-Олимпиаде дважды наша команда побеждала — это уникальное событие. И после это мы не участвовали. У нас очень интересные конкуренты: Индия, Китай, Узбекистан, и тем интереснее будет Олимпиада с участием нашей сборной. Она привлечет больше мирового внимания, безусловно.

— Чувствуете ответственность на вас?

— Да, но работаем и будем работать.