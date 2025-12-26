Интервью

Александр Дронов: помощь должна быть адресной, потому что за каждой заявкой стоит человек

Новгородская область — стратегический регион между двух столиц с богатой историей и уникальным культурным наследием. Однако перед областью стоят и серьезные вызовы, на которые предстоит ответить властям. Губернатор области Александр Дронов рассказал в интервью ТАСС о ключевых мерах безопасности на фоне атак БПЛА, борьбе с отключениями электроэнергии и о том, как реализация крупных проектов поможет задать новый импульс для развития региона

Ирина Евдокимова

Александр Дронов © Пресс-служба губернатора Новгородской области Александра Дронова

— Александр Валентинович, одна из самых актуальных тем — обеспечение безопасности регионов от атак беспилотников. В Новгородской области такие случаи были зафиксированы. Какая конкретно работа ведется по противодействию этим угрозам?

— Да, это одна из наиважнейших тем. У нас создан и работает в круглосуточном режиме региональный штаб единого национального центра по реагированию на угрозы БПЛА. Организована комплексная защита критически важных объектов. Развернуты мобильные посты с оборудованием, проводится установка физических барьеров — противодроновых заграждений, защитных сеток, специальных ограждений для электроподстанций. Для защиты персонала укреплены оконные проемы с помощью специальных сеток, металлических ставней, мешков и контейнеров с песком, бетонных блоков. На КПП установлены бронеколпаки.

Мы ведем постоянную совместную работу с Министерством обороны по привлечению военных подразделений для ПВО объектов, формирование резерва из сотрудников предприятий для защиты объектов ТЭК и помощь в размещении подразделений на промплощадках. Во всех организациях области регулярно проводятся необходимые инструктажи и тренировки.

— В продолжение темы безопасности: некоторые соседние регионы ввели существенные ограничения мобильного интернета. В Новгородской области пока таких жестких мер нет. Планируются ли они? Если да, то в каком масштабе и когда?

— Временные ограничения работы мобильного интернета на территории области уже применяются. Это необходимая мера, напрямую связанная с обеспечением безопасности жителей, которая помогает работе наших военных по защите региона. Хочу отметить понимание и ответственность, которые проявляют новгородцы.

Для минимизации неудобств была успешно внедрена система "белых списков", которая сохраняет доступ к ключевым ресурсам даже в периоды ограничений: "Госуслуги", сервисы "Яндекса" и "ВКонтакте", ряд маркетплейсов, национальный мессенджер МАХ и другие. Дополнительно мы создали и публикуем онлайн-карту с точками доступа к публичному Wi-Fi на всей территории области

Сейчас ведется работа, чтобы в "белые списки" попали и местные, новгородские сайты компаний или приложения. Параллельно мы системно работаем над развитием проводного интернета, на который ограничения не распространяются. Усиливаем подключение жителей к оптико-волоконным линиям связи. Со следующего года эта работа будет значительно активизирована, начиная с тех муниципальных округов, которые чаще сталкиваются с временными ограничениями мобильной связи, таких как Сольцы, Малая Вишера, Хвойная, Чудово и ряд других.

— Александр Валентинович, всех жителей волнует и надежность электроснабжения региона. После массовых отключений летом люди беспокоятся, особенно это актуально зимой. Что делается, чтобы предотвратить новые аварии?

— Работа здесь ведется по двум направлениям одновременно: текущий ремонт с расчисткой просек и масштабная модернизация сетей. С начала года отремонтировано уже более 200 км воздушных линий, что почти вдвое превышает плановый показатель, и расчищено свыше 3 600 га трасс.

У нас утверждена программа повышения надежности до 2027 года. Ее полная стоимость составляет 6,1 млрд рублей. На первом этапе реализуется приоритетный перечень мероприятий на 4,7 млрд рублей. Эти средства направлены именно на замену устаревшей инфраструктуры: реконструкцию линий электропередачи в различных районах области, на закупку современной спецтехники. Работы уже начаты и будут продолжены.

Параллельно для оперативного реагирования на любые ситуации в области развернут значительный резерв: более 620 резервных источников питания, в том числе на социальных объектах, свыше 200 аварийных бригад. Полностью исключить аварии, особенно в непогоду, невозможно, но наша задача — делать для этого все необходимое.

— Еще один важный для жителей вопрос — аварийное жилье. Как в регионе планируется решать проблему аварийного жилья и ветхого фонда?

— Мы ведем работу по региональной адресной программе переселения, которая действует до 2030 года. В этом году расселили 2 тыс. кв. м аварийного фонда. До 2030 года планируется расселить 17 тыс. кв. м. Общий объем финансирования составит около 1,4 млрд рублей.

Что касается общего жилищного строительства, то его объемы в области последовательно растут. За последние пять лет ввод жилья увеличился с 282 до 338 тыс. кв. м в год. По итогам 2025 года план уже перевыполнен — введено более 336 тыс. кв. м при плане в 320 тыс. кв. м. На перспективу до 2030 года запланирован ввод 1,7 млн кв. м нового жилья. Стоит отметить, что увеличение темпов строительства дает комплексный эффект для региона.

Для экономики это новые рабочие места в строительной отрасли и смежных секторах, рост налоговых поступлений и стимул для развития инженерной и социальной инфраструктуры — дорог, школ, поликлиник. Для жителей это в первую очередь повышение доступности современного и комфортного жилья, улучшение городской среды и, как следствие, повышение привлекательности региона для жизни и работы, что помогает удерживать население. Сейчас наша задача — обеспечить и удержать этот устойчивый рост.

— Переходя к экономике, скажите, продолжится ли развитие особой экономической зоны "Новгородская"? Сколько в ней резидентов сейчас и какова поддержка бизнеса в условиях санкций? Удалось ли привлечь новых инвесторов?



— Политика развития особой экономической зоны будет не просто продолжена, но и усилена. Благодаря нашим коллегам из Минэкономразвития сейчас работаем над расширением территории ОЭЗ, чтобы удовлетворить спрос всех наших потенциальных резидентов. На сегодняшний день в ОЭЗ 15 резидентов. За последние два года статус резидента получили восемь компаний, включая инвестора из Казахстана, который перенес производство металлических порошков и специальных красок в нашу область.

Для резидентов действует комплекс мер поддержки: освобождение от НДС и таможенных пошлин на ввозимое оборудование, необходимое для осуществления производственной деятельности на территории ОЭЗ. Мы предоставляем региональные налоговые преференции: освобождение от налога на прибыль в областной бюджет на первые семь лет после получения резидентом первой прибыли на территории ОЭЗ и льготная ставка в последующий период. Наша стратегическая цель сейчас — удвоить число компаний-резидентов к 2031 году. Мы ожидаем создания около 5 тыс. высокопроизводительных рабочих мест и привлечения инвестиций в объеме около 100 млрд рублей.

— Расскажите, как в целом обстоят дела с привлечением инвестиций в регион? Как вы оцениваете инвестиционный потенциал региона? Как область планирует конкурировать с соседями за инвесторов?

— Привлечение инвестиций остается для нашей экономики одним из ключевых приоритетов. Как я уже сказал, основными инструментами являются особая экономическая зона "Новгородская" и территория опережающего развития "Боровичи", где мы предоставляем инвесторам налоговые преференции и подготовленные площадки с инфраструктурой. Сегодня в области реализуется 185 инвестиционных проектов на общую сумму более 132 млрд рублей.

Наша конкурентоспособность основана на выгодном географическом положении между Москвой и Санкт-Петербургом с доступом к федеральным трассам, а также на персональной работе с каждым инвестором. Это открывает новые возможности для логистики и развития смежных производств. Помимо федеральных мер, мы усиливаем региональную поддержку. Наша цель — создать максимально комфортные и предсказуемые условия для ведения бизнеса.

Что касается инвестиционной привлекательности Новгородской области, то она остается стабильно высокой, что подтверждается объективными оценками. Мы традиционно входим в первую десятку Национального инвестиционного рейтинга Агентства стратегических инициатив, занимая девятое место. Устойчивость нашей экономики обеспечивается ее структурой: она не сырьевая, а промышленная, где обрабатывающие производства формируют более 37% валового регионального продукта. Это создает сбалансированную основу для развития.

— И еще в продолжение темы крупных и финансово емких объектов. К какому году планируется завершить реконструкцию ключевых федеральных и региональных трасс?

— Если говорить о региональных дорогах, то в настоящее время в нормативном состоянии находится 69,5% региональных дорог. Что касается восстановления федеральных трасс, то здесь мы тесно взаимодействуем с федеральным центром. Одна из важнейших задач — восстановление трассы А-122, которая соединяет Вологодскую, Новгородскую и Псковскую области. По территории нашего региона проходит ее основная часть — почти 500 км. На сегодняшний день уже на нескольких участках идут ремонтные работы, где-то начнутся в следующем году, также готовится техническая документация для ремонта. Ожидаем, что к 2027–2028 годам трасса будет приведена в нормативное состояние.

— Александр Валентинович, на территории области продолжается реализация ключевых проектов: канатная дорога, реконструкция драмтеатра, строительство кампуса. Как идет эта работа?

— Да, мы продолжаем реализацию стратегически важных проектов для города и региона. На канатной дороге и лабораторном корпусе для полупроводниковых материалов пришлось сменить подрядчика из-за серьезных срывов сроков. С новыми исполнителями заключены договоры, оба объекта планируем ввести во второй половине 2026 года.

Реконструкция драмтеатра им. Достоевского ведется в рамках нацпроекта "Культура". В процессе работ были выявлены дополнительные скрытые дефекты и объемы работ, не учтенные в первоначальном проекте. Сейчас готовность объекта превышает 75%. Ведутся работы по фасаду, внутренней отделке, инженерным системам, идет установка специализированного театрального оборудования. Все этапы выполняются качественно, за этим следит строительный контроль.

— А что насчет строительства современного университетского кампуса в Великом Новгороде? Как этот проект повлияет на весь регион, а не только на студентов? Какой прогресс на стройке и когда ждать завершения? Связан ли рекордный интерес абитуриентов в 2025 году с этим?

— Помимо создания 4 тыс. мест для студентов и преподавателей, кампус даст импульс развитию научной и городской инфраструктуры Великого Новгорода. Его важнейшая социальная задача — создать условия, чтобы талантливая молодежь оставалась жить и работать в Новгородской области.

Финансирование проекта обеспечено. Первый транш средств уже передан концессионеру. На площадке активно идут работы: завершены фундаменты всех корпусов, монтируются колонны жилых зданий, ведется строительство многофункционального комплекса с бассейном. Напомню, что кампус возводится в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

— Что по поводу роста интереса абитуриентов?

— Это результат системной работы, в которой ключевой инструмент — целевое обучение. В 2026 году все целевые места будут детализированы под конкретных заказчиков обучения на основании ранее собранных заявок. Студентам-целевикам предоставляется дополнительная поддержка: повышенные стипендии, гарантированное заселение в общежитие и трудоустройство. Для обеспечения качества образования в НовГУ работают семь академических советов с участием представителей ведущих предприятий. За последние годы здесь открыто пять базовых кафедр с госкорпорациями, включая Роскосмос и Ростех, а также запущена работа научно-образовательного центра "Сплав-Университет", созданного в НовГУ совместно с машиностроительной корпорацией "Сплав".

Однако привлечение талантов должно начинаться со школы. При НовГУ действует Университетский лицей с технологическим и естественно-научным профилями, где школьники получают доступ к лабораториям. Для них также доступны бесплатные курсы по программированию, робототехнике, 3D-моделированию и подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Параллельно с этим ведется комплексная модернизация существующей инфраструктуры.

— В продолжение темы образования. Планируется ли развитие центров инженерных и IT-навыков для молодежи?

— Да, работа в этом направлении уже ведется и будет только усиливаться. Мы делаем ставку на несколько перспективных проектов, которые формируют целостную образовательную и исследовательскую среду. В 2025 году в Политехническом институте уже открыт ряд новых востребованных профилей: "Инженерия беспилотных систем и систем противодействия"; "Искусственный интеллект в информационных системах"; "Системы радиоэлектронной борьбы"; "Конструирование и производство космической и авиационной радиоаппаратуры"; "Фундаментальная физика"; "Фундаментальная математика". Основная часть этих направлений связана с открытием базовых кафедр в НовГУ.

Одно из новых направлений — "Инновационные технологии в транспорте". Эта программа, которая стартует в Политехническом институте в 2026 году, будет готовить инженеров для работы с беспилотными системами, электромобилями и цифровой логистикой. Ее отличительная черта — глубокая интеграция с промышленными компаниями, которые будут напрямую участвовать в учебном процессе. Особую роль, конечно, играет создаваемый Центр полупроводникового материаловедения. Его ключевая задача — практическое вовлечение студентов и выпускников в полный цикл разработки и производства микроэлектроники: от выращивания кристаллов до сборки готовых продуктов.

Для развития практических навыков с начала 2025 года в университете действует конструкторское бюро "Политехник". Оно объединяет студентов и школьников для работы над реальными проектами в сфере электроники, машиностроения и новых материалов под руководством опытных наставников. В текущем году ведется работа по 25 таким проектам. Мы ставим амбициозную цель: к 2028 году вовлечь в эту деятельность не менее 2,5 тыс. молодых людей. Параллельно создается университетская стартап-студия, которая станет точкой притяжения для технологических предпринимателей.

— А получит ли дальнейшее развитие приоритетный региональный проект "Город-Университет"?

— Приоритетный региональный проект "Город-Университет" зарекомендовал себя хорошо, и мы, безусловно, будем продолжать эту работу. Это важная часть экосистемы, которая связывает образование, науку и городскую среду. Первые шаги в этом направлении мы уже сделали: отремонтировали пять клинических баз для Медицинского института НовГУ, организовали крупные профессиональные конференции, а также продолжили культурные и спортивные мероприятия для студенчества. В 2025 году запустили карту лояльности "Город-Университет" и планируем ее развитие в 2026 году.

— Думаю, вы согласитесь, что на самочувствие региональной экономики влияет и численность трудоспособного населения. А это на данный момент, по оценке экспертов, для Новгородской области является проблемным вопросом. Сможет ли регион выйти из так называемой демографической зимы?

— Демографическая политика является для нас абсолютным приоритетом. Региональный капитал "Первый ребенок" — одна из ключевых мер, которая помогает сдерживать снижение рождаемости первых детей и стимулировать более раннее рождение ребенка.

Мы расширили поддержку, введя новый региональный капитал "Новгородская семья" для первых, а также третьих и последующих детей, учитывая опыт пилотных проектов в нескольких округах. Параллельно создается необходимая инфраструктура: в каждом округе работают пункты бесплатного проката предметов первой необходимости для новорожденных, а с апреля действует Служба подготовки к родам и сопровождения беременных.

Эти усилия уже дают первые результаты. За последние 10 лет число многодетных семей в области выросло вдвое. По итогам 10 месяцев 2025 года впервые с 2016 года нам удалось остановить снижение общего коэффициента рождаемости. Наша задача на последующий период — обеспечить устойчивый рост этого показателя.

— А что насчет уровня благосостояния населения? Какие конкретные меры планируются для снижения уровня бедности?

— Работа в этом направлении не останавливается, поэтому динамика положительная. Например, прожиточный минимум в области с 2022 года подрос уже более чем в полтора раза, а в 2026 году он достигнет 18 560 рублей. Минимальная зарплата, МРОТ, тоже растет: в следующем году он увеличится до 27 093 рублей. Благодаря такой комплексной работе уровень бедности в регионе планомерно снижается. Скажем, в 2018 году он составлял 13,6%, а в 2024-м упал до 8,7%. Ежегодно наши меры поддержки получают не менее 170 тыс. человек.

Мы делаем помощь адресной, под разные жизненные ситуации, и для этого используем целый ряд инструментов. Это и социальные контракты для начала своего дела, и помощь с расходами на школьное питание или сборы ребенка к учебному году, и поддержка в оплате ЖКХ. Работает карта "Забота" со скидками в магазинах, плюс выплачиваются различные федеральные и региональные пособия для семей с детьми. Стремимся к тому, чтобы поддержка была максимально доступной и по-настоящему эффективной.