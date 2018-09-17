Актриса и режиссер Наталья Кудряшова — о победе на Венецианском фестивале и будущем фильме

Российская актриса Наталья Кудряшова получила во втором по значимости конкурсе "Горизонты" 75-го Венецианского кинофестиваля приз за лучшую женскую роль в фильме "Человек, который удивил всех". Зрителям она знакома по фильмам "Одна война", "Щелчок", "Салют-7", картине "Пионеры-герои", которую также и сняла. Эта лента была показана в 2015 году на Берлинском кинофестивале. Новый фильм "Человек, который удивил всех" российских режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова — драматическая притча о борьбе человека за жизнь. Действие картины происходит в сибирской глубинке. Сибирский егерь Егор (Евгений Цыганов) — образцовый семьянин и уважаемый в своем поселке человек. Они с женой Натальей (Наталья Кудряшова) ждут второго ребенка, но неожиданно Егор узнает, что неизлечимо болен и что жить ему осталось два месяца. В российский прокат фильм выйдет 25 октября. — Давайте начнем с самых последних эмоций — что вы почувствовали, когда на церемонии закрытия Венецианского кинофестиваля назвали вашу фамилию? — Когда нас попросили остаться на церемонию награждения, уже было понятно, что что-то будет, но что конкретно — мы не знали. Я должна была уехать раньше. Очень переживала. Это заметно на видео, которое я разместила на своей странице в Facebook, там мое лицо как раз в момент объявления нашей номинации. В зале сидят Альфонсо Куарон, Уилллем Дефо, Наоми Уоттс... И тут называют твою фамилию. Это взрыв. Ты не веришь в реальность происходящего, думаешь, что это какая-то ошибка. — Как вам показалось, люди, которые вас поздравляли с победой, были рады за Россию, за вас или все-таки в актерской среде все воспринимают чужие победы с некоторой обидой за себя?

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— Нет, все было очень искренне, это действительно огромный праздник для всех. Многие тепло отзывались о фильме, о работе моей и моих коллег. Мне кажется, там не было подводных камней. Все было открыто, честно, радостно. И когда мы вышли после церемонии прогуляться, какие-то подростки, девочки и мальчики, кидались на меня, поздравляли. Я понимала, что их не было на церемонии, но они откуда-то узнали о моей победе, поздравляли нас, предлагали вместе петь караоке. Было ликование, очень все круто. — Несмотря на ликование, понятно, что мы сейчас существуем в условиях санкций. Как вам показалось, к русским людям, к русским артистам есть какое-то предубеждение? Или такого нет, и в культуре никто не обращает внимание на санкции? — Я этого не заметила. Ни когда была как режиссер со своим фильмом "Пионеры-герои" в конкурсе Берлинского кинофестиваля, ни сейчас, в Венеции. Не увидела никаких предубеждений. Это чистый мир кино, людям не важно, откуда мы, из России или из Аргентины. Там работают совершенно другие критерии. — Для меня, особенно после "Пионеров-героев", хотя вы там тоже играете, вы больше ассоциируетесь с режиссурой, чем с актерской игрой. Вы разделяете для себя эти две профессии или для вас одинаково органично быть и режиссером, и актрисой? — Конечно, я их разделяю. Я хороша в актерской профессии. Но режиссура мне интересна. Как только я перешагнула по другую сторону камеры, мир изменился. И, конечно, по-человечески, по тому, что у меня в голове, режиссура на первом месте. Нельзя даже сравнивать погруженность и интерес режиссерский с актерским. Когда ты актер, ты живешь с кино какое-то количество съемочных дней, а когда ты режиссер — это практически два года жизни, это огромное погружение во все сферы, и мне это безумно интересно, если честно.

— Насколько комфортно вам работалось с Натальей Меркуловой и Алексеем Чуповым? Не было желания сказать "я сама в курсе всего, эта мизансцена должна быть другой"? Не было желания свой режиссерский опыт проявить? Или вы шли за ребятами, были послушны? — Повторюсь: четко разделяю эти профессии. Я очень дисциплинированный актер, вышколенный моим учителем Анатолием Васильевым. Прекрасно понимаю зону своей ответственности. Никогда не перехожу на территорию режиссера, если я актриса. И наоборот. Я абсолютно доверилась ребятам, они доверились мне, у нас было очень удачное взаимодействие. — Очень много было рецензий, касающихся игры Евгения Цыганова. Как вам с ним работалось? Насколько он хорош в этой роли? — Мне кажется, это одна из лучших работ Жени. Он невероятный, блестящий актер и партнер. Без него абсолютно точно не было бы этого фильма. Мне с ним работалось просто восхитительно, потому что у Жени профессиональный великолепный актерский уровень, нам даже не нужно было что-то специально проговаривать, договаривались и пристраивались на интуитивном уровне. Чувствовали друг друга. — Не обиделся он на то, что вас отметили в Венеции? — Думаю, он очень рад за меня, я всюду ходила и говорила, что дала бы именно Жене приз за лучшую мужскую роль. Я искренне этого ему желала.

— Когда только объявили, что фильм вошел в программу "Горизонты", мне, например, очень сложно было описать сюжет картины, потому что там много тем, которые в нашем обществе считаются табуированными. Как вам кажется, русский зритель будет готов смотреть кино про болезнь и про мужчину, который решает стать женщиной? Не будут зрители шокированы такой трансформацией героя? — Я очень надеюсь на умного чувствующего зрителя и на то, что происходящее в фильме не будет искажено. Однажды я сталкивалась уже с таким, когда в фильме "Пионеры-герои" в одной из ключевых сцен героиня делится своими детским воспоминаниями. Это было некоторыми неправильно понятно. Надо смотреть фильм так, как он снят, не нужно искать двойных, тройных смыслов. Мы живем среди людей, которые болеют, которые мучаются от одиночества. Трансформация героя происходит и от одиночества тоже. Когда с человеком происходит какая-то беда, он отгораживается от всего здорового мира. Мне кажется, в фильме нет никаких спекуляций. — Давайте поговорим о ваших собственных проектах. На питчинге в Минкультуры в мае вы представляли свой новый будущий фильм "Герда", где вы режиссер. В голове картина уже сложилась? — В голове — да, сложилась. Но пока не знаю, когда мы приступим, сейчас в поиске дополнительного финансирования. Надеюсь, что в следующем году приступим, будем снимать просто пока не ясно, весной или осенью. — На питчинге вы говорили, что фильм будет про "современную Психею, про человеческую душу". Можно как-то понятнее объяснить? — (Смеется). Примерно про это и будет. Наш фильм — о попытке вырваться из аквариума, в котором мы живем, из обстоятельств, которыми мы все так или иначе отягощены. Он про мечту, про возможность выйти за рамки обыденности. И — да, это фильм про современную девушку, душа которой помнит "прекрасное само по себе". — Вы сами планируете там играть? — Нет-нет. Не планирую. Это довольно тяжело — быть и режиссером, и актрисой в одном фильме. Не хотелось бы второй раз такое повторять.

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