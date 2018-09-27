Митрополит УПЦ: архитекторы автокефалии обрекают Украину на многовековое разделение

Синод Украинской православной церкви в очередной раз выразил на днях свое отношение к идее создания некой "независимой" православной церкви, куда бы вошли непризнанные религиозные организации, возникшие на волне подъема националистических настроений 90-х. Вслед за РПЦ Украинская православная церковь приостановила служение с епископатом Константинопольской церкви, которая прислала в Киев разбираться своих посланников в ответ на просьбу Порошенко дать автокефалию Украинской церкви. Самих же посланников Синод УПЦ призвал покинуть каноническую территорию Московского патриархата. О том, к чему приведет стремительно развивающаяся история с автокефалией и в каком положении оказались сейчас миллионы православных верующих на Украине, ТАСС рассказал митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, управляющий делами УПЦ Московского патриархата. — Русская православная церковь, а за ней Украинская, можно сказать, приняли решение о разрыве дипломатических отношений с Константинопольским патриархатом. Означает ли это отказ от диалога по так называемой автокефалии?

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— Синод Русской православной церкви не разорвал отношения с Константинопольским патриархатом, а приостановил их. Это существенная разница. Таким образом Церковь показывает, с одной стороны, свое принципиальное несогласие с неканоническими действиями Константинополя, а с другой стороны, все-таки сохраняет возможность для диалога, демонстрирует готовность решать этот вопрос. Это очень важно понимать, по крайней мере потому, что у нас в украинских СМИ стараются убедить, что якобы РПЦ самоизолируется. Нет, Русская церковь не самоизолируется. Наоборот, она демонстрирует открытость к решению этого вопроса. Что касается нашей Украинской православной церкви, то уже было заявление Блаженнейшего Митрополита Онуфрия о том, что мы не будем общаться с экзархами (епископами — посланцами Константинополя, назначенными 7 сентября на Украину патриархом Варфоломеем — прим. ТАСС), так как считаем их назначение неканоническим, никаких официальных контактов с ними мы иметь не будем, а также одностороннее назначение экзархов мы расцениваем как вмешательство во внутренние дела нашей Церкви. Кстати, эту позицию подтвердил Священный синод УПЦ. — Известно ли достоверно, чем именно эти посланцы, или экзархи, будут заниматься на Украине? — Как мы можем судить из официальных сообщений Константинопольского патриархата, его посланники имеют поручение создавать новую структуру, которой, как ожидается, может быть выдан Томос. — Как известно, приехали именно два епископа, а двое имеют право рукоположить третьего. Есть ли у них возможность, таким образом, легитимировать представителей раскольнических организаций Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви? — Насколько нам известно, речь идет сейчас не о рукоположении новых иерархов, а об объединении в единую структуру нынешних раскольников из так называемого Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. По крайней мере, из официальных сообщений Константинополя нельзя сделать вывод о том, что они посланы для совершения рукоположений. — Президент Порошенко заявил, что процесс создания в стране новой независимой — автокефальной — церкви вышел на финишную прямую. Кроме того, в дальнейшем он пообещал вернуться к вопросу переименования Украинской православной церкви в Русскую на Украине. Что будет с канонической Церковью, ее верующими, если эти два сценария реализуются? Насколько реальна их реализация в ближайшее время? Могут ли создать эту новую автокефальную Церковь до конца года, как обещают инициаторы ее образования? — Во-первых, сложно говорить о временах и сроках, когда будет создана новая параллельная церковная структура и будет ли создана вообще. Во-вторых, как я уже говорил неоднократно, Украинская православная церковь категорически не согласна с такой инициативой переименования нашей Церкви и будет всеми законными способами протестовать и выступать против реализации подобных намерений. — Несколько дней назад наместник Киево-Печерской лавры сообщил об угрозах захватить монастырь. Такие призывы мы слышим не впервые и от националистов, и от раскольничьего Киевского патриархата. Насколько все же велика вероятность захвата в этот раз? Как могут отреагировать насельники и прихожане лавры? Существует ли угроза захвата и других храмов и святынь?

— Вероятность захвата лавры существует. Сегодня наши оппоненты и недруги говорят, что наша Церковь якобы сама будет инициировать различные провокации, в том числе будет сама у себя захватывать храмы, чтобы якобы инсценировать гонения, а потом обвинить в этом своих оппонентов. Разве это не абсурд? А вот каковы факты. За последние четыре года путем захватов с помощью или при поддержке радикально настроенных сил, таких как "Правый сектор" (организация запрещена в России), "Свобода" и им подобных, у нас было отобрано около 50 храмов, главным образом на Западной Украине. Следовательно, продолжения их деятельности в отношении захвата Киево-Печерской лавры действительно можно ожидать. Об этом, кстати, неоднократно заявлял публично глава УПЦ КП Филарет (Денисенко). И если раньше эти захваты и вовсе были незаконными и тем не менее имели место быть, то теперь можно с высокой степенью вероятности полагать, что после возможного получения Томоса эта противоправная тенденция приобретет гораздо большие масштабы. В этой ситуации можно не сомневаться, что верующие будут пытаться защищать свои храмы. И Киево-Печерскую лавру особенно. — Из уст государственных чиновников Украины мы постоянно слышим о том, что у независимого государства должна быть независимая Церковь. Разделяют ли эту точку зрения церковные люди? Как вы можете пояснить этот вопрос? — Конечно же, 36-е Апостольское правило говорит о том, что "епископам всякого народа подобает знать первого в них". Но это правило не предписывает, в каком чине — патриарха, митрополита или архиепископа — "первый" должен быть. Не предписывает оно также и необходимости автокефалии в современном значении этого слова. Это правило писалось в те времена, когда понятия автокефалии вообще не существовало. Понятие автокефалии в современном значении этого слова возникло лишь в XIX веке. В нашей стране есть Украинская православная церковь, и все епископы, духовенство и миряне знают своего первого епископа, которым является митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий. Кроме того, наша Церковь является независимой — и административно, и финансово. Сохранение нашей Церковью евхаристической, духовной связи с Русской православной церковью эту независимость не перечеркивает. Все православные Церкви мира сохраняют евхаристическую, молитвенную связь друг с другом, которая является залогом единства мирового православия, тем не менее не утрачивая своей независимости в решении административных вопросов. Автокефальное устройство, как мы уже неоднократно говорили, является всего лишь формой существования Церкви в определенных исторических условиях. По состоянию на сегодняшний день в Украинской православной церкви среди верующих нет единства относительно вопроса автокефалии. В отношении этого вопроса люди занимают различные позиции, а мы, принимая это во внимание, не хотим вносить среди них разделение и смуту принятием решения. Именно по этой причине и из этих соображений архиереи УПЦ в своем заявлении от 25 июня 2018 года задекларировали, что нынешний статус УПЦ на данном этапе развития нашей Церкви является оптимальным. — В связи с обсуждением вопроса создания на Украине новой независимой Церкви в СМИ стали появляться разные опросы и статистические данные о том, кого больше поддерживает народ — каноническую Церковь или раскольничьи организации, а также о том, сколько приходов у канонической Церкви и у раскольников. Данные противоречивы: кто-то заявляет, что после создания автокефальной церкви две трети священнослужителей готовы перейти в нее. Другие, наоборот, указывают на липовую статистику раскольников: например, в Тернопольской области у так называемого Киевского патриархата числятся три монастыря, но там всего два монаха. По вашему мнению, какие реальные настроения сегодня среди верующих? Насколько их голос силен в украинском обществе?