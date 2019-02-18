Глава "Деловой России": российский бизнес сейчас находится в настроении надежды

— Мне кажется, не нужно лишних подтверждений тому, что запрос на сокращение и актуализацию регуляторных требований существует — как общественный, так и предпринимательский. Говорить о том, насколько назрела эта необходимость, можно с разной степенью пассионарности. Многими предпринимателями, особенно не очень крупными, словосочетание "регуляторная гильотина" воспринимается буквально: так, будто все те, кто их замучил контролем и надзором, повторят путь Марии Антуанетты.

— Как вы оцениваете решение правительства о "регуляторной гильотине"? Насколько готова наша система к сокращению излишних контрольно-надзорных функций? И как быстро этот механизм внедрится?

Бизнес сейчас с надеждой смотрит на будущее экономики России, однако остается множество нерешенных вопросов, ограничивающих развитие как внутри страны, так и вне. О том, как бизнес оценивает новый механизм "регуляторной гильотины" и что ожидает от реализации национальных проектов в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме рассказал глава "Деловой России" Алексей Репик.

Но на самом деле объявление председателя правительства России об этом направлении движения стало одной из самых оптимистичных новостей 2019 года. Ведь сейчас, к сожалению, предприниматель должен ориентироваться даже не в тысячах и не в десятках тысяч, а в миллионах различного рода предписаний, стандартов, часто противоречащих друг другу, не всегда исполнимых и иногда даже необязательных для исполнения, но в то же время в случае, если что не так, прекрасно попадающих в составы обвинительных заключений.

Но черт всегда скрывается в деталях: сейчас мы не можем точно представить, что именно будет отсекаться — это первое, второе — сроки реализации, и третье — а что же будет на месте тех требований, которые потеряют свою актуальность? Потому что проблема в том, что, когда недействительными признаются различного рода нормативные акты, появляется регуляторный вакуум. Иными словами, возникает потребность быстрого замещения устаревших и уже недействующих норм новыми. И ключевой вопрос здесь — как заполнить этот вакуум быстро и качественно?

— Готовит ли "Деловая Россия" свои предложения?

— У нас есть идея, которую мы для себя назвали "регуляторный тест-драйв". Когда на место отсеченных устаревших норм приходит что-то новое, очень важно, чтобы это новое не оказалось хуже старого. Цель предложенной реформы — отказаться от малоадекватных норм, несоответствующих времени, нереальных для исполнения или просто необязательных и коррупциогенных, и заместить их теми, которые нужны для реального снижения рисков потребителя.

В этом контексте мне кажется очень разумным перед тем, как запустить что-то новое, дать это кому-то попробовать. В этом плане деловые объединения вместе могли бы представить такой добровольный полигон на 2-3 месяца среди профильных компаний по тем или иным видам бизнеса, для того, чтобы посмотреть на новую инициативу в действии и дать свой отзыв. Может быть, необязательный с точки зрения прямого воплощения нормы, но как минимум полезный для тех, кто эту норму будет принимать.

— Вы эту идею уже озвучивали представителям министерств?

— Это свежая идея.

— На ваш взгляд, новое проектное направление поможет в реализации целей и задач, которые ставятся государством?

— Национальные проекты — это что-то вроде карты достижения целей развития, изложенных в новом майском указе. И этот вопрос касается не только бизнеса и предпринимателей, но и каждого гражданина, хотя для первых, возможно, он более актуален. Поэтому форум "Деловой России", который состоялся на прошлой неделе, был как раз посвящен роли бизнеса в реализации национальных целей, причем как в периметре самих проектов, так и шире, затрагивая то, что осталось за их скобками.

Ведь национальные проекты больше связаны с теми сферами, где требуется участие государства. Они реализуются либо самим государством за счет средств федерального или регионального бюджета, либо в рамках государственно-частного партнерства. А вот предпринимательские проекты представляют собой небольшие островки в национальных проектах. Среда и условия для ведения бизнеса оказывают на их реализацию ощутимое влияние, поэтому от того, в какой ситуации находится вся экономика, насколько хорошо себя чувствует бизнес, зависит в итоге и реализация национальных проектов.

— Все-таки национальные проекты достаточно масштабные и охватывают в основном федеральный уровень. Но, так или иначе, это будет касаться и предприятий — взять, к примеру, нацпроекты по производительности труда или цифровизации. Насколько активно внедряются эти проекты на предприятиях, которые входят в "Деловую Россию"?

— Если мы говорим про производительность труда, то это очень актуальный проект, хоть он и самый маленький с точки зрения финансирования (у нас же все меряют деньгами). Если же мерить не только затратами федерального бюджета, но и, например, возможным откликом экономики по результатам работы в соответствующем направлении, то проект "Производительность труда", по моему мнению, очень важен.

Причем для меня само его название не совсем полное или даже деформированное. Ведь, в первую очередь, речь в данном контексте идет о конкурентоспособности российской продукции, российских предприятий, компаний. Возможность снизить издержки, увеличить производительность за счет внедрения новых технологий — это, конечно, большая часть корпоративной культуры. Но, предположим, у меня есть новый большой современный завод, и он может выпускать миллион изделий в год, а спрос на российском рынке всего 50 тыс. Мне не нужно в данном случае, скажем, ставить вторую линию, чтобы повысить производительность до 2 млн или просто разгонять темпы: у меня нет спроса на продукцию. Поэтому моя основная задача — сделать продукт более конкурентоспособным или адаптировать его под запрос внешнего рынка.

Хотя очень часто мы действительно буксуем с точки зрения производительности просто потому, что у нас есть набор избыточных никому не нужных ограничений — опять же то, о чем мы говорили ранее про контрольно-надзорную деятельность. Вот так, что ни обсуждаем, а все время возвращаемся к барьерам.

— Какие ожидания у бизнеса относительно российской экономики в ближайшее время?

— Если говорить философски, то для бизнеса очень важно настроение. Так вот, настроение бизнеса сейчас — это пока скорее настроение надежды. Потому что мы действительно считаем, что никогда раньше такие ресурсы не направлялись на формирование будущего, а не на сегодняшнюю потребность. Будущего, в котором Россия — страна с еще более сильной и успешной экономикой и, как следствие, предпринимателями.

На прошлой неделе, в рамках форума "Деловой России" президент отметил, как важны для устойчивого роста экономики работа и развитие российских компаний не только в традиционных отраслях. И я считаю, что такая квинтэссенция отношения государства к бизнесу в части реализации национальных проектов и целей развития отражает ожидания бизнеса. Бизнес видит: "Нам не просто доверяют, но понимают, что от нас зависит многое. В этом контексте, наверное, надо серьезно задуматься над тем, чтобы это все попробовать воплотить в жизнь". В результате те, кто сомневался с проектами, какими-то решениями, финансированием, сейчас настроены чуть более бодро, заинтересованно. По крайней мере, мантра "сейчас, на фоне санкций, внешнеэкономического давления, волатильности энергоресурсов точно не время, посмотрим, что будет дальше" уходит, и общее ощущение меняется на "пожалуй, пора". Потому что потом может быть уже поздно: конкуренция подталкивает к решению.

Но неопределенностей по-прежнему очень много. И если проблема с обеспечением незыблемости мер государственной поддержки уже решается, то есть ряд факторов, на которые ни бизнес, ни государство повлиять не могут. Это наша новая геополитическая реальность: с одной стороны, поджимают сроки Brexit, с другой, непонятно, к чему приведут общественные недовольства и протесты во Франции, а в Италии свои проблемы. Куда ни посмотри, везде много неопределенностей. Поэтому, когда недавно на Всемирном экономическом форуме в Давосе говорилось о завершении периода глобализации и уходе к индивидуальным, страновым решениям, в том числе, решениям бизнеса, с этим, к сожалению, было трудно не согласиться.

— Весной ожидается новый визит в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Российско-Японский деловой совет, сопредседателем которого вы являетесь, готовит ли какие-то предложения по расширению экономического взаимодействия двух стран? Как вы в целом оцениваете экономическое взаимодействие двух стран? Какое влияние на него оказывает политика, то, как идут переговоры по вопросу о заключении мирного договора и островам?

— Идет проработка визита президента Российской Федерации в Японию в июне в рамках саммита стран "Большой двадцатки", которая будет в Осаке. Примерно в то же время, возможно, состоится визит в Токио, если будет соответствующее распоряжение дипломатического ведомства. Российско-Японский деловой совет, соответственно, готовится к этим встречам.