"Будет весь Репин". Гендиректор Третьяковки — о новой выставке и об атаках на картины

Масштабная ретроспектива работ Ильи Репина откроется 16 марта в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Гости выставки смогут увидеть полотно "Торжественное заседание Государственного совета" размером почти с двухэтажный дом, а также узнают, почему Репин — это не только яркие образцы реализма, которые с детства знакомы по иллюстрациям в школьных учебниках. О том, как собирали для выставки произведения мастера, последние десятилетия своей жизни проведшего в вынужденной эмиграции на территории Финляндии, почему в экспозиции изначально не планировалась картина "Иван Грозный и сын его Иван" и когда начнется реставрация этого полотна, подвергшегося нападению вандала, в интервью ТАСС рассказала генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. — Зельфира Исмаиловна, в чем особенность выставки, что ждет публику? — Ждет весь Репин, почти 300 произведений: около 170 живописных и 130 графических работ, собранных из 35 музейных и частных собраний, причем не только в России, но и в Европе. Всего это 21 музей России, семь частных собраний и семь зарубежных музеев — Финляндия, Чехия, Белоруссия. Последний раз выставка работ Репина проходила в нашей стране в 1994 году и пользовалась популярностью. А это был год, когда было, в общем-то, не до искусства. Помимо самых известных работ, которые у всех на слуху, даже у тех, кто не особо интересуется искусством, но помнит их по школьным учебникам, помимо "Бурлаков на Волге", помимо "Запорожцев", помимо "Не ждали" и "Крестного хода в Курской губернии", будет представлено монументальное полотно "Торжественное заседание Государственного Совета 7 мая 1901 года", написанное в 1901–1903 годах. Это вершина творчества Репина, полотно, равного которому, наверное, нет в мировой живописи. В 1903 году он переезжает на Карельский перешеек, в Куоккалу, которая после революции, в 1918 году, становится территорией Финляндии, и художник оказывается заложником сложившейся ситуации.

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— Это полотно из Русского музея весом около 600 килограммов, для которого пришлось сделать новую раму? — Это гигантское полотно, 4 на 9 метров. Для любого музея, который делает выставку Репина, это абсолютно принципиальная работа, и дело не только в сенсационности того, что такое огромное полотно перевезено в Москву. Мы прекрасно понимаем, что для наших коллег это было очень непростое решение. Но мы уже давно договорились с Русским музеем, что для таких выставок, как выставка Репина, выставка Верещагина, выставка Серова, мы стараемся предоставить друг другу все те работы, которые необходимы для создания такой полномасштабной ретроспективы. Это все логистически очень сложно, требует высочайшей квалификации реставраторов, которые снимают полотно с подрамника, накатывают его на вал. Потом этот вал разматывают и в огромном пустом пространстве собирают подрамник, натягивают на него полотно, потом ставят раму и поднимают полотно для того, чтобы повесить его на стену. У этого полотна очень сложная, хрупкая оригинальная рама, а показывать его без рамы невозможно. Мы заказали для показа в Москве специальную большую новую раму. — На этой картине изображен 81 персонаж. — Главное даже не в количестве, а как ему удалось, имея весьма ограниченную палитру — белые колонны, черные вышитые золотом мундиры, красный цвет и телесный цвет рук и лиц, — сделать невероятно сложную и выразительную композицию, объединив в одном полотне два разных момента.

Мы показываем рядом с этим полотном несколько совершенно феноменальных эскизов и этюдов Репина, включая самое выразительное изображение обер-прокурора Святейшего Синода Константина Победоносцева. Этюд, сделанный в одно мгновение. Там даже нет лица, это некая условная маска немыслимой, невероятной выразительности. Вот поэтому мы действительно счастливы, никто из нас не мыслил о ретроспективе Репина без этой работы. Еще раз спасибо Русскому музею. — Принято считать, что в последнем периоде творчества Репина не было шедевров. — Многих исследователей, которые считают, что Репин после 1903 года, после революций, — это Репин, который исписался, я надеюсь, мы сможем разубедить.

У него действительно были проблемы с правой рукой, но он научился писать левой. Это видно на портрете из Национальной галереи Праги — он стоит перед холстом со специальной самодельной палитрой на поясе, потому что невозможно было пользоваться только правой рукой

Мне очень понравилась идея куратора выставки Татьяны Витальевны Юденковой о том, что поздний Репин — это попытка художника, оставаясь в рамках фигуративного искусства, найти новые способы выражения, новые способы экспрессии, соответствующие тому безумному, страшному, пугающему своей новизной ХХ веку. Репин всегда был склонен к некоторому аффекту, а по работам, созданным уже после 1903 года, в особенности в картине "Манифестация 7 октября 1905 года", ты понимаешь, что это логическая ступень развития — преувеличенная экспрессия, мимика, это уже гротеск. Если в картине "Иван Грозный и сын его Иван" Репин довел эту экспрессию до последнего возможного предела, то тут он предел этот как бы переходит. У него открытые, яркие, рвущие глаз цвета. Утрированная выразительность цвета, динамика композиции, даже конвульсии какие-то лиц — это попытка отразить время, и, на самом деле, в какой-то степени это очень точный портрет. Мы хотели показать, что это не изживание художником самого себя, а это попытка отразить сложное, страшное, пугающее, рвущееся непонятно куда время. Я думаю, после этой выставки Репина люди еще раз будут задавать вопросы, что же такое реализм. — Получается, на выставке будет представлен новый взгляд на творчество Репина? — Репин, при всей моей любви лично к Серову, все-таки является самой крупной, значимой, великой фигурой русского изобразительного искусства второй половины XIX — начала XX века. Вместе с тем то, что он был знаменит при жизни и его поднимали на пьедестал в советские годы, к сожалению, сослужило ему плохую службу.

Творчество Репина десятилетиями представлялось как вершина развития мировой живописи. Когда что-то навязывается как некий образец и идеал, всегда возникает естественное отторжение. Во всяком случае, для моего поколения так и случилось

Книги про Репина были всюду, и картины Репина выставлялись, о нем говорили и писали, но нас больше интересовало искусство рубежа веков, тот же Серов, символисты, объединения "Голубая роза", "Бубновый валет". Мне кажется, что мы сегодня находимся в таком историческом моменте, когда мы уже прошли через самые разные колебания и крайности. Стали гораздо более взвешенны и объективны, если вообще можно применять термин объективности к анализу художественных впечатлений.

Новая интерпретация, новое видение творчества Репина — это не произвольные выкладки современных искусствоведов. Сейчас мы понимаем, что это действительно художник невероятно актуальный, художник на все времена. Он был актуальным художником, не пытаясь фиксировать сиюминутное. Если раньше говорили о том, что Репин не так уж часто возвращался к христианским сюжетам и лишь в последние годы жизни они почти полностью завладели им, то сегодня мы видим, что и христианская иконография, и главные темы, которые всегда волновали художника, наиболее глубоко выражаются сквозь призму евангельских сюжетов. Сегодня, глядя на "Не ждали", ты видишь парафраз к "Явлению Христа народу" Иванова. Мы хотим показать этой выставкой то, как мы пытались декодировать, расшифровать, вернуть искусству Репина те смыслы, которые вкладывались им самим и которые считывались его современниками.

— Хочу вернуться к картине Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", которая на отрезке ста с небольшим лет дважды подверглась нападениям: в январе 1913 года и в мае 2018 года. — На выставке будет предусмотрено пространство, посвященное истории картины "Иван Грозный и сын его Иван", ее истории, интерпретации, исследованиям. Картину в силу состояния ее сохранности и не планировалось показывать на этой ретроспективе, даже до печальных событий 25 мая 2018 года. После реставрации и дублирования в 1913 году картина стала "хронически больной", ее невозможно перевозить. Здание в Лаврушинском переулке она покидала, насколько я помню, после 1913 года только один раз — во время эвакуации в Великую Отечественную войну. И то, что ее состояние критическое, было зафиксировано уже в 1920-е годы. Она не планировалась к экспонированию изначально. — Есть ли понимание, когда может начаться ее реставрация и за чей счет? — Третий звонок, который я получила на свой мобильный телефон после случившегося 25 мая, был от вице-президента Сбербанка. Она сказала, что прекрасно понимает, что это серьезные повреждения, что реставрировать картину и обезопасить ее в дальнейшем от любого нападения будет стоить больших средств и что Сбербанк готов помогать в этом. Это действительно сложная долгоиграющая история. В 1913 году, когда картину реставрировали после трех ударов ножом, ее сдублировали на новый холст. Сейчас серьезная реставрация нового повреждения невозможна без раздублирования этого холста и повторного дублирования. Все это требует особенных условий для реставрации картины, и они были созданы. Мы здесь, в депозитарии Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, подготовили новую специальную реставрационную мастерскую с идеальными условиями, в том числе и климатическими. Мы приобрели на средства Сбербанка всю необходимую аппаратуру, которая нужна для реставрации и которой у нас не было, хотя наша реставрационная мастерская действительно оснащена очень хорошо. На этой неделе мы проводим расширенный реставрационный совет, где будет уже утвержден план первого этапа реставрации. Мы ждем из Европы самую дорогостоящую систему, это выполненный по спецзаказу стол-трансформер, потому что картина большая. Реставрация начнется во второй половине марта. А в мае, после поступления стола, работа пойдет полным ходом. У нас есть исключительные профессионалы. Естественно, реставраторы Третьяковской галереи общались с коллегами и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и с зарубежными специалистами, приветствуя интересные предложения для решения проблемы, потому что речь идет не просто о картине Репина из собрания Третьяковской галереи.

Речь идет о мировом шедевре. Мне трудно вспомнить какую-нибудь историческую картину, созданную в этот момент в Европе, которая столь важна, значительна и обладала бы такой невероятной художественной силой. Речь идет, позволю себе сказать, о реставрации главного произведения исторической живописи второй половины XIX века

— Будут ли приняты особые меры безопасности на выставке? — Меры безопасности, конечно, будут усилены. Увеличено количество музейных смотрителей в залах, а также сотрудников службы безопасности на выставке. В зале, как было в последние дни работы выставки Куинджи, будет дежурить вооруженный представитель Росгвардии. Передвижной мобильный пост Росгвардии будет установлен перед зданием Третьяковской галереи на Крымском Валу. Будет обеспечен третий рубеж системы безопасности, который требуется по инструкции, но который, в общем-то, на временных выставках до последнего времени отсутствовал, и не только в Третьяковской галерее.

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— Не создадут ли меры предосторожности очереди? — Я думаю, что с учетом того, что у нас будет увеличено количество сотрудников службы безопасности, которые будут стоять на входе, мы сможем справиться с досмотром посетителей. Если очереди и будут, то не такими критичными. Конечно, мы ожидаем большой наплыв зрителей, тем более что ретроспектива придется на летний сезон. Мы первый раз держим выставку пять месяцев, она продлится с 16 марта до 18 августа. И хочу обратить внимание, что те, кто хочет посмотреть на графические произведения Репина, должны поторопиться, потому что графические залы будут открыты до июля. Мы призываем всех покупать билеты онлайн или в кассах музея заранее. Тогда вы спокойно попадете в тот день и время, когда вам удобно. — Будут ли издаваться какие-то книги к выставке, аудиогиды? Смогут ли посетители узнать, что Репин был любителем бесконечно дорисовывать свои шедевры и Павел Третьяков даже отдал распоряжение с палитрой и стремянкой не пускать его в залы?

На самом деле, Репин не одинок в своем желании поправить и переписать то, что висит на стенах. Поверьте, я тоже получаю такие обращения. И очень сложно себя в этой ситуации вести. С одной стороны, это право художника, с другой — все уже, картина — часть музейного фонда Российской Федерации, и я, как директор музея, просто не имею права подпускать даже автора

Издан каталог. Это действительно фундаментальная книга с очень интересными статьями, с развернутой хроникой жизни Репина, с выдержками из воспоминаний, из писем, интересно смакетированный, с большим количеством деталей. Репина надо разглядывать долго и внимательно.