Константин Богомолов: я не буду тем худруком, который подминает под себя театр

Режиссер Константин Богомолов 25 июня приступит к обязанностям художественного руководителя Театра на Малой Бронной. Коллективу его в среду представил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский. На этом посту режиссер сменил Сергея Голомазова, который возглавил театр в Риге. Свое первое интервью после известия о назначении Богомолов дал ТАСС. Он рассказал, с какими эмоциями планирует руководить театром, кого пригласит на Бронную и не оставит ли ради новой должности свою работу на телевидении. — Константин Юрьевич, ну, во-первых, поздравляю вас с назначением. — Спасибо. — Это была неожиданная история или как-то готовились? — И готовились, и неожиданная. В любом случае это большая честь для меня. Я очень благодарен и Москве, и департаменту культуры за доверие и возможность проявить себя. — Как вас приняли в коллективе? Не косились, недобрых взглядов не кидали? — Не могу заглянуть в головы людей, но в глазах вижу интерес, надежду. Важно, с чем ты приходишь в театр. Если ты приходишь с энергией, желанием работать и любовью, артисты, как мне кажется, на это откликаются.

Театр — это место, где творят, где хотят работать. Где не должны заниматься ни интригами, ни выяснением отношений, ни дележкой, ни рассуждениями о том, кто хуже, кто лучше, кто новатор, кто консерватор. Это место, где люди должны добиваться творческих успехов, заполняемости залов. И, как следствие, добиваться интереса публики и профессионального сообщества

Работать, работать, работать — это единственный рецепт. Я прихожу в театр с желанием, чтобы артисты и все работники театра гордились этим домом, гордились званием сотрудника Театра на Малой Бронной. И были бы счастливы. Думаю, их сердца на это откликнутся. — Вы упомянули профессиональное сообщество. Как думаете, они рады вашему назначению?

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— Те, кто ко мне хорошо относится, они, конечно, будут приветствовать мое назначение. Тем, кто относится с настороженностью, рассчитываю доказать, что способен сделать этот театр по-настоящему интересным местом — и для артистов, и для публики, — пригласить всех в увлекательное путешествие. И тогда недоброжелатели, надеюсь, поймут, что ошибались, и в итоге будут идти вместе со мной. — Будем надеяться, что у вас все получится. — Ну послушайте: в том, что касается так называемого внешнего периметра, людей из других театров, я же все понимаю. Моя фигура — разная, неоднозначная, наверное. Но я всегда делал и делаю разный театр. У меня были и авангардные спектакли, и постановки очень традиционные. Я имею большой опыт работы с очень разными актерами, с очень разными труппами. Я работал и в Театре наций, и в "Табакерке", и в МХТ имени Чехова, и в РАМТе, и в "Ленкоме", и в БДТ имени Товстоногова, и старом Театре Гоголя. Ставил не раз и в Европе. Всегда приходил к новым артистам, всякий раз старался завоевать их доверие. Никогда у меня никаких конфликтов не было. Работал и с молодыми, и с мастерами — и с Олегом Павловичем Табаковым, и с Натальей Максимовной Теняковой, и с Александром Викторовичем Збруевым. Перечислять можно очень долго. Работал и со звездами, и с начинающими.

Думаю, артисты меня любят. И я их люблю. Именно артисты для меня главные на сцене. С этим принципом я иду работать в театр. Никаких революций. Подробная, тщательная, методичная работа. Без устали, чтобы раскрыть потенциал команды Театра на Малой Бронной в полной мере. Вот моя задача

Описание C Олегом Табаковым на ХХII церемонии вручения премии Олега Табакова в театре "Табакерка», 2017 год © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

— Вы приступите к полноценной работе 25 июня. Есть ли у вас уже условный "творческий портфель" — пьесы, мысли? С какими задумками идете на Малую Бронную? — По поводу "портфелей" я буду высказываться в открытом публичном пространстве чуть позже. Сначала я должен максимально внимательно отнестись к тому, что сейчас происходит в театре. Понять его механизмы, его репертуар, в чем заняты актеры, оценить качество отдельных спектаклей, наполняемость зала, "износ" постановок. Есть масса фактов, которые я должен осмыслить. Последовательно и спокойно. Без резких шагов. И только после этого в начале нового сезона начну представлять свои конкретные планы — что, как и с кем будем репетировать. Конечно же, я хотел бы, чтобы театр жил полноценной жизнью, чтобы приходили лучшие режиссеры. Для этого я должен начать сложные переговоры, потому что у большинства серьезных режиссеров уже сформированы планы на следующий сезон. Мне придется приложить максимум усилий, чтобы театр в новом сезоне получил интересные варианты, связанные с режиссурой. Повторяю: все это впереди, сейчас главное не торопиться, а спокойно и точно войти в дела театра. — А сами будете ставить спектакли? — Разумеется, я приложу все свои силы — и менеджерские, и творческие, — чтобы театр жил и полноценно работал.

Безусловно, я и сам буду работать с труппой, но ни в коем случае не буду тем худруком, который подминает под себя театр и занимается только реализацией своих творческих амбиций. Хорошая актерская форма зависит от того, насколько разнообразные режиссеры работают с артистами. Я бы хотел, чтобы труппа Театра на Малой Бронной работала с разными режиссерами разных стилей и могла реализовывать любые задачи

— Следила за откликами на ваше назначение в соцсетях, одним из первых вас поздравил "Гоголь-центр". Планируете ли сотрудничество с Кириллом Серебренниковым? — Я открыт к сотрудничеству со всеми театрами, всеми творческими институциями. Я не вижу препятствий для работы и с Серебренниковым. Однако мне кажется, что у нас разные эстетические платформы, мы не хотели бы уходить в чистые эксперименты, я вижу Театр на Малой Бронной более буржуазным. В хорошем смысле. — В свое время была поражена вашими спектаклями с Олегом Табаковым — и постановкой "Год, когда я не родился", и "Юбилеем ювелира". Есть ли в Театре на Бронной артисты, с которыми вы хотели бы поставить, скажем так, бенефисные спектакли, или будете привлекать актеров со стороны?

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