Константин Богомолов: я не буду тем худруком, который подминает под себя театр

Режиссер Константин Богомолов 25 июня приступит к обязанностям художественного руководителя Театра на Малой Бронной. Коллективу его в среду представил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский. На этом посту режиссер сменил Сергея Голомазова, который возглавил театр в Риге. Свое первое интервью после известия о назначении Богомолов дал ТАСС. Он рассказал, с какими эмоциями планирует руководить театром, кого пригласит на Бронную и не оставит ли ради новой должности свою работу на телевидении.
— Константин Юрьевич, ну, во-первых, поздравляю вас с назначением.
— Спасибо.
— Это была неожиданная история или как-то готовились?
— И готовились, и неожиданная. В любом случае это большая честь для меня. Я очень благодарен и Москве, и департаменту культуры за доверие и возможность проявить себя.
— Как вас приняли в коллективе? Не косились, недобрых взглядов не кидали?
— Не могу заглянуть в головы людей, но в глазах вижу интерес, надежду. Важно, с чем ты приходишь в театр. Если ты приходишь с энергией, желанием работать и любовью, артисты, как мне кажется, на это откликаются.
Работать, работать, работать — это единственный рецепт. Я прихожу в театр с желанием, чтобы артисты и все работники театра гордились этим домом, гордились званием сотрудника Театра на Малой Бронной. И были бы счастливы. Думаю, их сердца на это откликнутся.
— Вы упомянули профессиональное сообщество. Как думаете, они рады вашему назначению?
— Те, кто ко мне хорошо относится, они, конечно, будут приветствовать мое назначение. Тем, кто относится с настороженностью, рассчитываю доказать, что способен сделать этот театр по-настоящему интересным местом — и для артистов, и для публики, — пригласить всех в увлекательное путешествие. И тогда недоброжелатели, надеюсь, поймут, что ошибались, и в итоге будут идти вместе со мной.
— Будем надеяться, что у вас все получится.
— Ну послушайте: в том, что касается так называемого внешнего периметра, людей из других театров, я же все понимаю. Моя фигура — разная, неоднозначная, наверное. Но я всегда делал и делаю разный театр. У меня были и авангардные спектакли, и постановки очень традиционные. Я имею большой опыт работы с очень разными актерами, с очень разными труппами. Я работал и в Театре наций, и в "Табакерке", и в МХТ имени Чехова, и в РАМТе, и в "Ленкоме", и в БДТ имени Товстоногова, и старом Театре Гоголя. Ставил не раз и в Европе. Всегда приходил к новым артистам, всякий раз старался завоевать их доверие. Никогда у меня никаких конфликтов не было. Работал и с молодыми, и с мастерами — и с Олегом Павловичем Табаковым, и с Натальей Максимовной Теняковой, и с Александром Викторовичем Збруевым. Перечислять можно очень долго. Работал и со звездами, и с начинающими.
— Вы приступите к полноценной работе 25 июня. Есть ли у вас уже условный "творческий портфель" — пьесы, мысли? С какими задумками идете на Малую Бронную?
— По поводу "портфелей" я буду высказываться в открытом публичном пространстве чуть позже. Сначала я должен максимально внимательно отнестись к тому, что сейчас происходит в театре. Понять его механизмы, его репертуар, в чем заняты актеры, оценить качество отдельных спектаклей, наполняемость зала, "износ" постановок. Есть масса фактов, которые я должен осмыслить. Последовательно и спокойно. Без резких шагов. И только после этого в начале нового сезона начну представлять свои конкретные планы — что, как и с кем будем репетировать. Конечно же, я хотел бы, чтобы театр жил полноценной жизнью, чтобы приходили лучшие режиссеры. Для этого я должен начать сложные переговоры, потому что у большинства серьезных режиссеров уже сформированы планы на следующий сезон. Мне придется приложить максимум усилий, чтобы театр в новом сезоне получил интересные варианты, связанные с режиссурой. Повторяю: все это впереди, сейчас главное не торопиться, а спокойно и точно войти в дела театра.
— А сами будете ставить спектакли?
— Разумеется, я приложу все свои силы — и менеджерские, и творческие, — чтобы театр жил и полноценно работал.
— Следила за откликами на ваше назначение в соцсетях, одним из первых вас поздравил "Гоголь-центр". Планируете ли сотрудничество с Кириллом Серебренниковым?
— Я открыт к сотрудничеству со всеми театрами, всеми творческими институциями. Я не вижу препятствий для работы и с Серебренниковым. Однако мне кажется, что у нас разные эстетические платформы, мы не хотели бы уходить в чистые эксперименты, я вижу Театр на Малой Бронной более буржуазным. В хорошем смысле.
— В свое время была поражена вашими спектаклями с Олегом Табаковым — и постановкой "Год, когда я не родился", и "Юбилеем ювелира". Есть ли в Театре на Бронной артисты, с которыми вы хотели бы поставить, скажем так, бенефисные спектакли, или будете привлекать актеров со стороны?
— Прежде всего, я нацелен на собственные ресурсы театра и хочу привлекать актеров труппы. Там есть замечательные артисты — и молодые, и среднего, и старшего возраста. В будущем, возможно, буду приглашать актеров со стороны, но это точно не ближайшее будущее. И еще важный момент: я точно не буду против, если актеры труппы будут заняты в кино или на телевидении, если это не будет мешать основной работе. Узнаваемость и востребованность идут только на пользу всему театру.
— А что с вашими телевизионными проектами? В качестве продюсера вы анонсировали вторую часть своего сериала "Содержанки"...
— Там есть молодой режиссер, который будет выполнять основную работу, я — просто курировать. От этих планов не отказываюсь. Если проекты не будут идти в ущерб работе художественного руководителя, буду ими заниматься.
Беседовала Наталья Баринова