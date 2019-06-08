Григорий Рапота: новым проектам России и Белоруссии быть

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота рассказал в специальном интервью ТАСС в рамках ПМЭФ-2019 о сотрудничестве двух стран в области безопасности и социальной сфере, ответил на вопросы об урегулировании проблемных моментов, а также поделился впечатлениями о новом после России в Минске. — Григорий Алексеевич, здравствуйте, спасибо, что согласились дать нам интервью, особенно с учетом того, что отношения России и Белоруссии сейчас зачастую выходят в медийном пространстве на первый план. У нас поменялся посол, и, наверное, вам уже довелось встретиться с Дмитрием Мезенцевым. Расскажите об этой встрече. Как вы думаете, что он может привнести нового в работу на этом направлении? — Во-первых, Дмитрий Федорович Мезенцев – это человек достаточно опытный, в том числе и в вопросах международных отношений. Он возглавлял секретариат Шанхайской организации сотрудничества долгое время, это большой интеграционный проект. Поэтому опыта у него не занимать — это первое. Второе — он в силу своего опыта и просто в силу своего характера нацелен на взаимодействие, на сотрудничество, на поиск взаимных интересов, на разрешение каких-то спорных вопросов, которые неизбежно возникают в любых подобного рода организациях. И опять же, исходя из моего опыта, он умеет это делать достаточно аккуратно и конструктивно. Поэтому я оцениваю это назначение очень положительно. — Как стороны оценивают сейчас формат Союзного государства? Он эффективный? Есть ли какие-то проблемы или на данный момент все устраивает? — В чем-то эффективный, в чем-то недостаточно эффективный, как, наверное, и бывает по жизни. Я считаю, что все очень эффективно в вопросах военно-политических, в вопросах безопасности. Если вы обратили внимание, то по этим сферам деятельности никаких всплесков эмоций нет. Это говорит о том, что там все нормально. Я считаю, что очень эффективна работа в социальной сфере, в том, чтобы создать такую обстановку, когда россияне чувствовали бы себя как дома в Белоруссии, а белорусы чувствовали бы себя дома в России. Не скажу, что там все вопросы решены, но там очень много сделано, начиная от свободного пересечения границы, возможности выбора места жительства, учебы, работы и так далее. Здесь весьма эффективно.

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Есть проблемы, о которых вы слышали, в сфере экономической. Там постоянно идут дискуссии по ценообразованию энергоносителей. Причем здесь вопрос, знаете, системный и принципиальный, то есть надо договориться о принципах такого ценообразования, которое бы устраивало обе стороны и которое бы в будущем работало на ближайшую, а, может быть, и на далекую перспективу. Об этом идет речь. Конкретно договориться по цене на данный период — эти задачи решаются, как вы знаете, газ поставляется, нефть поставляется. Но возникающие дискуссии как раз говорят о том, что не отработана система ценообразования, которая бы имела долгосрочную перспективу. Вот над этим и работают стороны, здесь есть проблемы. — Эксперты высказывают мнение, что эту проблему удастся решить только к 2025 году. Как по вашим оценкам? — Они опираются на те решения, которые были достигнуты в ЕАЭС, но до 2025 года надо же как-то жить. Хотя и Россия, и Беларусь входят туда и обязаны, естественно, следовать тем решениям, которые приняты с их же участием, но в двусторонних отношениях существуют некие аспекты, которые не характерны для отношений России с другими странами объединения, поэтому мы не можем это откладывать до 2025 года и должны заниматься этим сейчас. — Вы упомянули социальную сферу, и, например, вопрос роуминга к этому относится. Как здесь обстоят дела, все ли вопросы решены? — Нет, еще не решены, но надеюсь, что будут решены. С того времени, как этот вопрос был поставлен в практическую плоскость, структуры Союзного государства активно над этим работают. Этот вопрос рассматривался и рассматривается регулярно во всех официальных органах Союзного государства. Есть продвижение от полного неприятия некоторыми участниками процесса до понимания того, что делать это все равно надо или придется. Позиции сторон сближаются, причем российская сторона опирается на свой внутренний опыт отмены роуминга на территории России и пытается по крайней мере развеять те опасения, которые, естественно, существуют, у белорусских участников рынка относительно того, что отмена роуминга приведет к падению доходности. — Ставятся какие-то сроки для полного урегулирования всех вопросов? — Жестких сроков нет. У нас сроки привязаны к заседаниям руководящих органов. И участникам решения этой задачи придется на ближайшем совете министров отчитаться о том прогрессе, который достигнут в этом вопросе. И я уверен, что тогда можно будет говорить о сроках более конкретных. — То есть Россия и Белоруссия предпочитают решать вопросы поэтапно? — Это переговорный процесс, куда тут денешься, так не бывает, что сегодня решили, а завтра сделали. Требуется сначала осознание, понимание необходимости этого. Потом надо выслушать мнения всех участников, на это тоже требуется время. Этот этап мы уже прошли. И в общем сейчас выходим на то понимание, что это вполне реально, и вопрос только в сроках. — В следующем году у нас большая дата — 75 лет Победы. Глава МИД России Сергей Лавров написал большую специальную статью, где подчеркнул, что Россию никто не сможет заставить отказаться от празднования Дня Победы. Как вы думаете, Белоруссию тоже?

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