Глава ТПП РФ: лучшие практики регионов по поддержке малого бизнеса надо пылесосить

C помощью национальных проектов власти за последующие шесть лет хотят кратно улучшить жизнь россиян. Так, нацпроект по поддержке предпринимательства призван стимулировать обычных людей самых разных возрастов начать заниматься бизнесом. Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин на ИННОПРОМе в интервью ТАСС и порталу "Будущее России. Национальные проекты" рассказал о том, почему надо менять ментальность к открытию своего дела, как стимулировать регионы на хороший инвестклимат и какие факторы тормозят развитие малых компаний. — Сергей Николаевич, этот год для России ознаменовался стартом 13 нацпроектов. На ваш взгляд, почему правительство решилось на такой масштабный шаг, не ограничившись традиционными майскими указами президента?

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— Как мы помним, национальные проекты появились исходя из последнего майского указа президента России Владимира Путина. Такие системно значимые направления в жизни каждой страны, как здравоохранение, образование, цифровая экономика, малое и среднее предпринимательство (МСП) получили свою отдельную упаковку в виде целого нацпроекта. Кроме того, выделены беспрецедентные средства в районе 25 трлн рублей. За каждый показатель нацпроекта ответственно вполне себе конкретное лицо. Поэтому я полагаю, что конечной целью такого решения служит четко обозначенный всем посыл — "чего в итоге мы хотим достигнуть и в какие сроки". — Всем — это кому? — Обычным людям — гражданам нашей страны, предпринимателям, госкорпорациям. И самое главное — это сигнал чиновникам, в том числе и в регионах, которые будут принимать непосредственное участие в реализации нацпроектов. — К слову, о регионах. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что достижение конкретных показателей нацпроектов будет напрямую привязано к работе вице-премьеров и к региональному правительству тоже. Кому из регионов уже стоит серьезно озадачиться? — Я думаю — всем без исключения. А вообще мне бы очень хотелось, чтобы для региональных чиновников это был такой серьезный импульс к реальному пониманию по выполнению задач нацпроектов. — Почему? — Потому что у нас есть такие прецеденты, когда губернаторы досрочно освобождают свои должности из-за каких-то невыполненных системных задач.

А еще есть такая практика, когда люди слишком давно работают на своих местах и их пора сменять

Много лет работая на одной позиции, достаточно сложно иметь объективную оценку своей деятельности, критично ее оценивать и быстро перестраиваться. — На уровне правительства вы замечали такие оценки в преддверии старта нацпроектов? — На уровне правительства я таких оценок пока не видел и не слышал. Но мы ведь только стартовали. Всему свое время. Поэтому резюмирую. Если привязывать показатели нацпроектов к непосредственной работе вице-премьеров, а также всех остальных федералов и региональных чиновников оценивать таким же образом, это значительно ускорит процесс внедрения показателей проектов на местах и самой реализации этих задач. — Власти решили пойти еще дальше. Недавно озвучили, что будет рейтинг лучших и худших регионов в рамках реализации нацпроектов. Как вы это оцениваете?



— Это будет очень мощным стимулом. Я помню, что, когда нацпроекты только-только формировались, у губернаторов было спокойное отношение. А сейчас все до одной региональные команды бьются насмерть, чтобы поднять свои показатели в рейтингах по инвестклимату и так далее. — С чего такие заключения? — К примеру, если посмотреть наш рейтинг по инвестиционной привлекательности российских регионов, то, начиная с 60-го места и снизу, у нас идут постоянные перемещения регионов. Это стало сильно заметно начиная с 2018 года. — Дело только в рейтинге?

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— Безусловно, нет. Но каждый из регионов понимает, что рейтинг инвестиционного потенциала или инвестиционной привлекательности — это довольно объективная оценка. На это обращают внимание как российские, так и зарубежные инвесторы. И поверьте, с рейтингом худших и лучших регионов по исполнению нацпроектов будет то же самое, и это тоже привлечет внимание инвесторов. Выводы тут стоит сделать самые серьезные. — Как ТПП со своей стороны может помочь в реализации нацпроектов? — Наше участие совершенно конкретно прописано в двух нацпроектах — по малому предпринимательству и экспорту. Так, у нас будет серьезная работа по выводу предпринимателей на экспорт, оказание помощи в участии в зарубежных выставках и так далее. Но я хочу отметить, что мы не ограничиваемся только этими нацпроектами. Мы поставили себе задачу мониторить реализацию всех проектов. У нас для этого есть все соответствующие комитеты и региональные палаты. — Может, у вас и собственный рейтинг по исполнению нацпроектов будет? — Мы планируем собирать какую-то информацию с учетом мониторинга нацпроектов. Но все будет зависеть от того, какие цифры мы получим. Если с этими данными и фактами можно будет работать, то будем давать свои рекомендации или ставить какие-то вещи под вопрос в рамках реализации нацпроектов. А если это будет кипа никому ненужных бумаг, то и тем таких возникать не будет. Посмотрим. — Помнится, ТПП попросила статус официальной структуры поддержки МСП. Как успехи? — Да, был такой проект. Мы не можем работать с деньгами и как-то финансово помогать малому бизнесу, в том числе и организуя какие-то профильные мероприятия. Кроме того, и сами губернаторы говорят, что у нас есть задачи по поддержке МСП, а как структура поддержки мы не прописаны. Поэтому тут вопрос крайне щепетильный, который надо привести к какому-то знаменателю. — Кто-то из властей вас поддержал в этом вопросе? — Мы с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным ранее этот вопрос обсуждали. Он нас поддержал. Мы еще попробуем по другому каналу пойти — по линии Госдумы. У нас есть депутаты, которые внесут соответствующие законопроекты. Мы этот процесс запустили. — На ваш взгляд, что сегодня больше всего проседает в секторе малого бизнеса? — На мой взгляд, самая большая проблема малого бизнеса сейчас — это проседание потребительского рынка и контрольно-надзорная деятельность (КНД). Это то, что надо решать в первую очередь. Из-за КНД растет фискальная нагрузка бизнеса, в том числе и неналоговые платежи. Потребительский спрос не растет, а наоборот — уменьшается, по моим оценкам. А это влияние на всю экономику страны. Если говорить в разрезе нацпроекта МСП, то как можно больше людей и предпринимателей должны о нем знать. — Надо ли пылесосить лучшие практики регионов в рамках нацпроекта МСП? — Думаю, да. Лучшие практики дадут понимание, что у малого бизнеса хорошо получается, а что не очень. И как способствовать развитию других инструментов поддержки. Это будет интересно, как самим регионам, так и полезно предпринимателям в первую очередь. Кому-то интересно стать экспортером, как только человек увидит, что кто-то уже воспользовался той же поддержкой Российского экспортного центра и самое главное — получил ее, он сделает точно также. Если он смог, разве я не смогу? Поэтому лучшие практики регионов по поддержке малого бизнеса в рамках нацпроекта однозначно надо пылесосить. — Пылесосить, но не втюхивать? — Вы знаете, когда мы беседовали с Владимиром Владимировичем, он мне сказал такую фразу: "Вы знаете, может быть и 20 раз надо повторить. Главное, чтобы мы убедились, что это правильно и этим надо заниматься". — Лучшие практики, конечно, хорошо. А как справиться с такой амбициозной задачей, как увеличение ВВП до 40% и увеличение числа занятости в МСП с 19 до 25 млн человек? Что делать, если кто-то из участников процесса будет лениться? — Вообще, я считаю, что руководство каждого региона на всех уровнях, включая самый последний, должно довольно жестко отслеживать эти показатели. И в случае невыполнения — давать самые жесткие оценки этой работы. Тогда машина покатится. Ну а если не ставить амбициозных задач, то можно, конечно, лежать на завалинке и плевать в потолок. Но и это закончится. Долго так сидеть невозможно.

За каждым показателем, за каждой цифрой стоит конкретный исполнитель. И его работу будут серьезно оценивать. Не работать не получится