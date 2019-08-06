Замглавы ФСИН: губернаторы должны помочь с созданием исправительных центров

Об угрозе переполненности создаваемых исправительных центров (ИЦ), о том, в чем ФСИН нужна поддержка от губернаторов и почему принудительные работы — не "химия", а один из самых перспективных видов наказаний, в интервью ТАСС рассказал заместитель директора ФСИН России генерал-майор внутренней службы Валерий Балан. — Перед ФСИН России поставлена задача создать сеть исправительных центров для исполнения наказания в виде принудительных работ, распределив их по регионам. Насколько это удалось? В каких регионах такие центры пока отсутствуют? — На сегодняшний день в 61 субъекте Российской Федерации создано 14 исправительных центров и 54 участка при исправительных учреждениях, функционирующих как исправительные центры (УФИЦ) с общим лимитом наполнения 4509 мест. Директор ФСИН России не так давно спросил, укладываемся ли мы в план-график создания исправительных центров.

Мы этот план даже опережаем — до конца августа планируем дополнительно открыть еще девять участков исправительных центров в восьми субъектах РФ с общим лимитом 589 мест

Но этого крайне недостаточно. На сегодняшний день исправительные центры отсутствуют в 21 субъекте РФ: в Бурятии, Дагестане, Калмыкии, Крыму, Тыве, Хакасии, Карачаево-Черкесской Республике, Пермском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Астраханской, Амурской, Калининградской, Курганской, Липецкой, Московской, Новгородской, Псковской, Сахалинской областях, в Москве и в Севастополе. Причем исправительные центры создаются за счет текущего финансирования и штатной численности ФСИН России, то есть фактически за счет резервов, например свободных средств, остающихся после проведения конкурсов на госзакупки. Мы ищем у себя помещения, которые можно использовать для создания исправительного центра, в том числе за счет ликвидируемых учреждений в ряде регионов, проводим ремонт и оборудуем их под общежития для осужденных к принудительным работам. Но на сегодняшний день собственные ресурсы ФСИН России практически исчерпаны и требуется помощь со стороны глав субъектов РФ. — То есть так стремительно растет применение принудительных работ?

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— Мы отмечаем существенный прирост осужденных к принудительным работам. Если с 2017 года они назначались лишь в качестве альтернативы лишению свободы, то в декабре прошлого года принят закон, где законодатель дал шанс осужденным, уже отбывающим наказание в виде лишения свободы, если они положительно характеризуются, заменить неотбытую часть наказания принудительными работами. Для этого надо отбыть не менее трети срока приговора к лишению свободы за нетяжкие и не менее половины срока — за тяжкие преступления. На сегодняшний день около 190 тыс. осужденных к лишению свободы имеют формальные основания подать такое ходатайство, более 6,7 тыс. уже такие ходатайства подали. Если на 1 января этого года принудительные работы отбывали 1223 осужденных, то на 18 июля — 3748. Еженедельный прирост составляет до 200 человек. Исправительные центры заполнены уже на 89,6%, в большинстве из них мест уже нет. С учетом судебной практики до конца этого года необходимо создать еще более 3 тыс. мест, в следующем году — еще около 6 тыс. В связи с этим директор ФСИН России направил обращения главам 24 субъектов РФ, где исправительные центры отсутствуют, об оказании содействия в подборе зданий для создания исправительных центров. В большинстве полученных ответов говорилось, что, к сожалению, такой возможности нет. Подобные ответы получены из Амурской и Калужской областей, Москвы и Ямало-Ненецкого округа. Например, заместитель председателя правительства Амурской области написал, что в настоящее время свободные помещения, находящиеся в собственности Амурской области и в муниципальной собственности, отсутствуют. Замгубернатора ЯНАО ответил, что найти находящиеся в собственности региона свободные помещения, пригодные для размещения исправительных центров, не представляется возможным. Суть ответа из Москвы заключалась в том, что поскольку мы являемся федеральной службой, нас должно обеспечить Росимущество за счет федеральной собственности.

Выезжая в регионы, мы столкнулись с тем, что сами губернаторы не понимают, что речь идет о гражданах, проживающих в их же регионах. Закон предоставляет право отбывать наказание в том регионе, где проживает осужденный

Ведь жителей тех субъектов РФ, где нет исправительных центров, направляют в другие субъекты РФ. Помимо расходов на оплату проезда к месту отбытия наказания речь идет и о возможной утрате социальных связей, в том числе с родственниками, поскольку принудительные работы могут назначаться на срок до пяти лет. В этой связи уже идет рост числа обращений от граждан и уполномоченных по правам человека в субъектах РФ. Кроме того, нельзя забывать, что, отбыв наказание, человек вернется в свой регион. Если из-за невозможности назначить принудительные работы человек попадет в колонию, то когда он выйдет, куда он пойдет? Кому он будет нужен? А в исправительных центрах он трудоустроен, ему предоставлено общежитие с возможностью заработка, спустя треть срока отбытия наказания он может проживать за пределами исправительного центра вместе с семьей. Кроме того, это и своего рода платформа для социальной адаптации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, ведь в исправительных центрах они работают и живут уже за свой счет. Поэтому, на мой взгляд, это должна быть комплексная программа при поддержке государства и региональных властей. Задача общая, и каждый глава региона должен понимать, что это прежде всего жители его региона, граждане России. — Но есть еще и страхи создания общежитий для осужденных, которые могут спокойно ходить по городу?

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— К сожалению, никто не проводит разъяснительную работу с муниципалитетами. Например, в Пермском крае и Новгородской области мы встретили сопротивление со стороны муниципалитета и со стороны населения. В представлении людей осужденные — это такие махровые убийцы и так далее, которые будут ходить по улицам, поскольку находящимся в исправительном центре якобы разрешено свободно перемещаться по муниципальному образованию в дневное время. Надо просто объяснить людям, что это вид наказания для уже отбывших часть наказания в виде лишения свободы либо осужденных за преступления небольшой или средней тяжести. Это такое же наказание, как и другие, альтернативные лишению свободы. В тех же самых районах есть немало осужденных без изоляции от общества, которые живут с ними по соседству, за стенкой, и отбывают обязательные или исправительные работы, ограничение свободы, находятся под домашним арестом или имеют отсрочку до достижения ребенком 14 лет или для лечения от наркозависимости. Единственное, чем отличаются осужденные к принудительным работам, — они проживают под надзором в общежитиях исправительных центров.

Причем сам осужденный понимает, что для него это определенное льготное наказание: он не закрыт в колонии за колючей проволокой, и соответственно, старается выполнять работу, чтобы не иметь взысканий и замечаний и в конце концов полностью освободиться от наказания

Ведь если к нему возникнут какие-то серьезные замечания, я не говорю даже о правонарушениях, то мы его вернем обратно за колючую проволоку и ему будет сложнее рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Поэтому он заинтересован в том, чтобы вести себя прилично. Задаешь вопрос губернаторам, главам районов: "У вас же есть такие низкооплачиваемые работы, что даже гастарбайтеры не хотят туда идти?" К ним можно привлечь осужденных к принудительным работам для того, чтобы они работали. Кстати, я уверен, если посмотреть статистику, что гастарбайтеры совершают больше преступлений, чем те, кто освободился досрочно. А наши подопечные в любом случае будут находиться под надзором. — С созданием исправительных центров были утверждения в СМИ о возвращении "химии" или привлечения осужденных на "стройки века". Где они на самом деле работают и какую получают зарплату?

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— Что такое "химия"? В 1960-х годах были созданы так называемые спецкомендатуры — учреждения, в которых отбывали наказание с обязательным привлечением к трудовой деятельности. Поначалу осужденных направляли на строительство различных предприятий, связанных с химической промышленностью, а также на работу на этих самых предприятиях. В связи с этим и появился в народе такой термин. На сегодняшний день условия труда отличаются абсолютно. Те, кто сейчас отбывает наказание в исправительных центрах, привлекаются к работе на объектах любой формы собственности, где работают и обычные граждане. На них в полном объеме распространяются все положения социального, пенсионного и трудового законодательства, кроме выбора места работы.

Они получают зарплату, из которой по решению суда в доход государства может удерживаться от 5% до 20%, могут быть и взыскания по исполнительному производству, если есть удовлетворенные иски, как и с любого гражданина, который выплачивает, например, алименты

Есть право на оплачиваемый отпуск 18 рабочих дней после первых шести месяцев работы с возможностью его проведения за пределами исправительного центра. Кроме того, из зарплат они возмещают коммунально-бытовые расходы и расходы на содержание имущества в общежитиях. Недавно я был в Оренбурге, там в общежитии исправительного центра все чисто и аккуратно. Я даже спросил, недавно, что ли, делали ремонт? Оказалось, за два года с открытия центра ремонт не проводили, просто те, кто там содержится, его берегут, потому что сами там проживают. Даже стараются экономить электричество и воду, потому что они сами за нее платят. Наверное, некоторые из них до приговора, может быть, жили в гораздо худших условиях. А их труд востребован в обществах с ограниченной ответственностью, открытых акционерных обществах, государственных и муниципальных предприятиях и т.д.

Зарплата зависит от условий региона, но она не ниже прожиточного минимума. В основном, конечно, осужденные привлекаются на работы, не требующие специальных профессиональных навыков и, следовательно, с невысокой оплатой труда

Среди наиболее распространенных профессий — уборщик территории, подсобный рабочий, грузчик, сторож, разнорабочий и т.д. Но по возможности им подбирают и работу по имеющейся специальности. Так, в Ставропольском крае осужденные трудоустроены на должности менеджера по развитию, слесаря по ремонту автомобилей, в Забайкальском крае — на должности рабочего по изготовлению пищевой продукции, изделий из металла, ремонту автотракторной техники. В Ставрополье зарплата может доходить и до 30 тыс. рублей в месяц. — В каких регионах, на ваш взгляд, наиболее успешный опыт организации принудительных работ?

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— Во всех территориальных органах ФСИН России, где созданы исправительные центры, успешно справляются с задачей по привлечению осужденных к труду. В Ставропольском крае есть положительный опыт взаимодействия с Центром занятости населения. В результате совместной работы в 2018 году заключены соглашения о трудоустройстве осужденных с 30 предприятиями Георгиевского городского округа, в 2019 году еще 22 предприятия изъявили желание привлечь осужденных к принудительным работам на своих объектах. В их числе крупный арматурный завод, дорожное ремонтно-строительное управление, хлебокомбинат и др. Среднемесячная заработная плата осужденных в регионе составила более 14 тыс. рублей. В Республике Татарстан 32 организации приняли наших осужденных на работу. Есть хороший опыт сотрудничества со строительной компанией, которая на своем транспорте возит осужденных на работу и обеспечивает питанием. В 2018 году в целом по России из зарплаты осужденных к принудительным работам удержано более 6 млн рублей в доход государства, возмещено более 3,5 млн рублей по искам. — Жители столичного региона могут получить альтернативу колонии в исправительных центрах, которых, как известно, ни в Москве, ни в области нет? — В Москве у нас нет своих ресурсов для создания исправительного центра. При назначении такого наказания таких осужденных направляют в Тверскую область и другие соседние регионы. Кстати, там исправительные центры уже тоже сильно заполнены. Конечно, и ФСИН России, и наши управления будут продолжать работу с Москвой и Московской областью.

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Кстати, недавно был пример, когда в Тверской области отбывавшему наказание жителю Подмосковья было разрешено проживание с семьей на арендованной жилой площади, и супруга с малолетним ребенком переехала к мужу из Московской области. В настоящее время подготовлены материалы к его условно-досрочному освобождению от наказания. Примечательно, что он изъявил желание продолжить свою трудовую деятельность в местной организации (ООО "Чистый город") и после отбытия принудительных работ в связи с переездом семьи в Тверскую область. Аналогичная история и в Татарстане, где осужденный после отбытия наказания переехал с семьей из Перми в Казань и продолжил трудиться на хлебозаводе, где отбывал принудительные работы. В Челябинской области трое осужденных также решили остаться работать в организациях, где отбывали наказание. В исправительном центре предоставляются более широкие возможности общения с семьей и восстановления социально полезных связей, нежели в местах лишения свободы. — Насколько перспективно может быть развитие этого наказания? — Исправительные центры имеют хорошие перспективы. По большому счету, осужденные там сами себя содержат: несут расходы на питание, одежду, проживание в общежитии, пополняют свободные рабочие места, то есть это и вклад в экономику региона, и одновременно снижение нагрузки на бюджет. Даже изучается возможность для тех, кто первый раз осужден за преступление небольшой или средней тяжести к принудительным работам, предусмотреть возможность их проживания по месту жительства и осуществлять за ними надзор с применением электронных средств контроля. Так же, как и осужденные к исправительным работам, они будут жить дома, но мы сможем контролировать их, чтобы соблюдался режим, как в исправительном центре, — после работы он должен находиться дома. Но пока это идея, которая прорабатывается, хотя в ряде западных стран такая практика есть. — Президент России недавно подписал закон, согласно которому со следующего года можно будет создавать участки исправительных центров и колоний-поселений непосредственно на предприятиях. — Это даст гораздо больше возможностей. Если в настоящее время мы можем трудоустраивать осужденных лишь в пределах муниципального образования, где есть исправительный центр, то закон даст возможность открыть участок в пределах всего субъекта Федерации. У нас уже были пилотные проекты, правда с колониями-поселениями.

Например, в Коми было создано общежитие в качестве участка колонии-поселения на лесозаготовительном комбинате, расположенном вдали от крупных городов. В поселке идет убыль населения и есть нехватка рабочих рук. Было построено общежитие, люди там работали наравне с гражданскими и получали такую же зарплату. Этот проект шел более двух лет, и некоторые осужденные после отбытия наказания остались жить и работать в этом же поселке с семьями — для них специально построили жилье. В Калининградской области и в Оренбурге предлагают создать общежития при сельхозпредприятиях на 20, 30 или 60 мест. Причем в Калининграде уже был запущен пилотный проект, в рамках которого осужденных вывозили транспортом на предприятие. Крупные предприниматели готовы построить общежития исходя из установленных требований. Они просты — по закону на одного человека должно приходиться не менее 4 кв. метров жилой площади, должна быть кухня для приготовления и приема пищи, обязательно должны быть стиральные машины, душевые кабины, сушилки, как в любом общежитии. Сейчас разрабатывается типовой проект заключения договора с предприятиями для трудоустройства осужденных. Медицинское обеспечение осуществляется по полису ОМС.

К нам уже поступают предложения крупных организаций о возможности привлечения к труду осужденных к принудительным работам на их объектах