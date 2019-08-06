Замглавы ФСИН: губернаторы должны помочь с созданием исправительных центров

Об угрозе переполненности создаваемых исправительных центров (ИЦ), о том, в чем ФСИН нужна поддержка от губернаторов и почему принудительные работы — не "химия", а один из самых перспективных видов наказаний, в интервью ТАСС рассказал заместитель директора ФСИН России генерал-майор внутренней службы Валерий Балан.
— Перед ФСИН России поставлена задача создать сеть исправительных центров для исполнения наказания в виде принудительных работ, распределив их по регионам. Насколько это удалось? В каких регионах такие центры пока отсутствуют?
— На сегодняшний день в 61 субъекте Российской Федерации создано 14 исправительных центров и 54 участка при исправительных учреждениях, функционирующих как исправительные центры (УФИЦ) с общим лимитом наполнения 4509 мест. Директор ФСИН России не так давно спросил, укладываемся ли мы в план-график создания исправительных центров.
Но этого крайне недостаточно. На сегодняшний день исправительные центры отсутствуют в 21 субъекте РФ: в Бурятии, Дагестане, Калмыкии, Крыму, Тыве, Хакасии, Карачаево-Черкесской Республике, Пермском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Астраханской, Амурской, Калининградской, Курганской, Липецкой, Московской, Новгородской, Псковской, Сахалинской областях, в Москве и в Севастополе.
Причем исправительные центры создаются за счет текущего финансирования и штатной численности ФСИН России, то есть фактически за счет резервов, например свободных средств, остающихся после проведения конкурсов на госзакупки. Мы ищем у себя помещения, которые можно использовать для создания исправительного центра, в том числе за счет ликвидируемых учреждений в ряде регионов, проводим ремонт и оборудуем их под общежития для осужденных к принудительным работам. Но на сегодняшний день собственные ресурсы ФСИН России практически исчерпаны и требуется помощь со стороны глав субъектов РФ.
— То есть так стремительно растет применение принудительных работ?
— Мы отмечаем существенный прирост осужденных к принудительным работам. Если с 2017 года они назначались лишь в качестве альтернативы лишению свободы, то в декабре прошлого года принят закон, где законодатель дал шанс осужденным, уже отбывающим наказание в виде лишения свободы, если они положительно характеризуются, заменить неотбытую часть наказания принудительными работами. Для этого надо отбыть не менее трети срока приговора к лишению свободы за нетяжкие и не менее половины срока — за тяжкие преступления. На сегодняшний день около 190 тыс. осужденных к лишению свободы имеют формальные основания подать такое ходатайство, более 6,7 тыс. уже такие ходатайства подали.
Если на 1 января этого года принудительные работы отбывали 1223 осужденных, то на 18 июля — 3748. Еженедельный прирост составляет до 200 человек. Исправительные центры заполнены уже на 89,6%, в большинстве из них мест уже нет.
С учетом судебной практики до конца этого года необходимо создать еще более 3 тыс. мест, в следующем году — еще около 6 тыс.
В связи с этим директор ФСИН России направил обращения главам 24 субъектов РФ, где исправительные центры отсутствуют, об оказании содействия в подборе зданий для создания исправительных центров. В большинстве полученных ответов говорилось, что, к сожалению, такой возможности нет. Подобные ответы получены из Амурской и Калужской областей, Москвы и Ямало-Ненецкого округа. Например, заместитель председателя правительства Амурской области написал, что в настоящее время свободные помещения, находящиеся в собственности Амурской области и в муниципальной собственности, отсутствуют. Замгубернатора ЯНАО ответил, что найти находящиеся в собственности региона свободные помещения, пригодные для размещения исправительных центров, не представляется возможным. Суть ответа из Москвы заключалась в том, что поскольку мы являемся федеральной службой, нас должно обеспечить Росимущество за счет федеральной собственности.
Ведь жителей тех субъектов РФ, где нет исправительных центров, направляют в другие субъекты РФ. Помимо расходов на оплату проезда к месту отбытия наказания речь идет и о возможной утрате социальных связей, в том числе с родственниками, поскольку принудительные работы могут назначаться на срок до пяти лет.
В этой связи уже идет рост числа обращений от граждан и уполномоченных по правам человека в субъектах РФ.
Кроме того, нельзя забывать, что, отбыв наказание, человек вернется в свой регион. Если из-за невозможности назначить принудительные работы человек попадет в колонию, то когда он выйдет, куда он пойдет? Кому он будет нужен? А в исправительных центрах он трудоустроен, ему предоставлено общежитие с возможностью заработка, спустя треть срока отбытия наказания он может проживать за пределами исправительного центра вместе с семьей. Кроме того, это и своего рода платформа для социальной адаптации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, ведь в исправительных центрах они работают и живут уже за свой счет. Поэтому, на мой взгляд, это должна быть комплексная программа при поддержке государства и региональных властей. Задача общая, и каждый глава региона должен понимать, что это прежде всего жители его региона, граждане России.
— Но есть еще и страхи создания общежитий для осужденных, которые могут спокойно ходить по городу?
— К сожалению, никто не проводит разъяснительную работу с муниципалитетами. Например, в Пермском крае и Новгородской области мы встретили сопротивление со стороны муниципалитета и со стороны населения. В представлении людей осужденные — это такие махровые убийцы и так далее, которые будут ходить по улицам, поскольку находящимся в исправительном центре якобы разрешено свободно перемещаться по муниципальному образованию в дневное время.
Надо просто объяснить людям, что это вид наказания для уже отбывших часть наказания в виде лишения свободы либо осужденных за преступления небольшой или средней тяжести. Это такое же наказание, как и другие, альтернативные лишению свободы. В тех же самых районах есть немало осужденных без изоляции от общества, которые живут с ними по соседству, за стенкой, и отбывают обязательные или исправительные работы, ограничение свободы, находятся под домашним арестом или имеют отсрочку до достижения ребенком 14 лет или для лечения от наркозависимости. Единственное, чем отличаются осужденные к принудительным работам, — они проживают под надзором в общежитиях исправительных центров.
Ведь если к нему возникнут какие-то серьезные замечания, я не говорю даже о правонарушениях, то мы его вернем обратно за колючую проволоку и ему будет сложнее рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Поэтому он заинтересован в том, чтобы вести себя прилично.
Задаешь вопрос губернаторам, главам районов: "У вас же есть такие низкооплачиваемые работы, что даже гастарбайтеры не хотят туда идти?" К ним можно привлечь осужденных к принудительным работам для того, чтобы они работали. Кстати, я уверен, если посмотреть статистику, что гастарбайтеры совершают больше преступлений, чем те, кто освободился досрочно. А наши подопечные в любом случае будут находиться под надзором.
— С созданием исправительных центров были утверждения в СМИ о возвращении "химии" или привлечения осужденных на "стройки века". Где они на самом деле работают и какую получают зарплату?
— Что такое "химия"? В 1960-х годах были созданы так называемые спецкомендатуры — учреждения, в которых отбывали наказание с обязательным привлечением к трудовой деятельности. Поначалу осужденных направляли на строительство различных предприятий, связанных с химической промышленностью, а также на работу на этих самых предприятиях. В связи с этим и появился в народе такой термин.
На сегодняшний день условия труда отличаются абсолютно. Те, кто сейчас отбывает наказание в исправительных центрах, привлекаются к работе на объектах любой формы собственности, где работают и обычные граждане. На них в полном объеме распространяются все положения социального, пенсионного и трудового законодательства, кроме выбора места работы.
Есть право на оплачиваемый отпуск 18 рабочих дней после первых шести месяцев работы с возможностью его проведения за пределами исправительного центра. Кроме того, из зарплат они возмещают коммунально-бытовые расходы и расходы на содержание имущества в общежитиях.
Недавно я был в Оренбурге, там в общежитии исправительного центра все чисто и аккуратно. Я даже спросил, недавно, что ли, делали ремонт? Оказалось, за два года с открытия центра ремонт не проводили, просто те, кто там содержится, его берегут, потому что сами там проживают. Даже стараются экономить электричество и воду, потому что они сами за нее платят. Наверное, некоторые из них до приговора, может быть, жили в гораздо худших условиях.
А их труд востребован в обществах с ограниченной ответственностью, открытых акционерных обществах, государственных и муниципальных предприятиях и т.д.
Среди наиболее распространенных профессий — уборщик территории, подсобный рабочий, грузчик, сторож, разнорабочий и т.д. Но по возможности им подбирают и работу по имеющейся специальности. Так, в Ставропольском крае осужденные трудоустроены на должности менеджера по развитию, слесаря по ремонту автомобилей, в Забайкальском крае — на должности рабочего по изготовлению пищевой продукции, изделий из металла, ремонту автотракторной техники. В Ставрополье зарплата может доходить и до 30 тыс. рублей в месяц.
— В каких регионах, на ваш взгляд, наиболее успешный опыт организации принудительных работ?
— Во всех территориальных органах ФСИН России, где созданы исправительные центры, успешно справляются с задачей по привлечению осужденных к труду. В Ставропольском крае есть положительный опыт взаимодействия с Центром занятости населения. В результате совместной работы в 2018 году заключены соглашения о трудоустройстве осужденных с 30 предприятиями Георгиевского городского округа, в 2019 году еще 22 предприятия изъявили желание привлечь осужденных к принудительным работам на своих объектах.
В их числе крупный арматурный завод, дорожное ремонтно-строительное управление, хлебокомбинат и др. Среднемесячная заработная плата осужденных в регионе составила более 14 тыс. рублей.
В Республике Татарстан 32 организации приняли наших осужденных на работу. Есть хороший опыт сотрудничества со строительной компанией, которая на своем транспорте возит осужденных на работу и обеспечивает питанием.
В 2018 году в целом по России из зарплаты осужденных к принудительным работам удержано более 6 млн рублей в доход государства, возмещено более 3,5 млн рублей по искам.
— Жители столичного региона могут получить альтернативу колонии в исправительных центрах, которых, как известно, ни в Москве, ни в области нет?
— В Москве у нас нет своих ресурсов для создания исправительного центра. При назначении такого наказания таких осужденных направляют в Тверскую область и другие соседние регионы. Кстати, там исправительные центры уже тоже сильно заполнены. Конечно, и ФСИН России, и наши управления будут продолжать работу с Москвой и Московской областью.
Кстати, недавно был пример, когда в Тверской области отбывавшему наказание жителю Подмосковья было разрешено проживание с семьей на арендованной жилой площади, и супруга с малолетним ребенком переехала к мужу из Московской области. В настоящее время подготовлены материалы к его условно-досрочному освобождению от наказания. Примечательно, что он изъявил желание продолжить свою трудовую деятельность в местной организации (ООО "Чистый город") и после отбытия принудительных работ в связи с переездом семьи в Тверскую область. Аналогичная история и в Татарстане, где осужденный после отбытия наказания переехал с семьей из Перми в Казань и продолжил трудиться на хлебозаводе, где отбывал принудительные работы. В Челябинской области трое осужденных также решили остаться работать в организациях, где отбывали наказание.
В исправительном центре предоставляются более широкие возможности общения с семьей и восстановления социально полезных связей, нежели в местах лишения свободы.
— Насколько перспективно может быть развитие этого наказания?
— Исправительные центры имеют хорошие перспективы. По большому счету, осужденные там сами себя содержат: несут расходы на питание, одежду, проживание в общежитии, пополняют свободные рабочие места, то есть это и вклад в экономику региона, и одновременно снижение нагрузки на бюджет. Даже изучается возможность для тех, кто первый раз осужден за преступление небольшой или средней тяжести к принудительным работам, предусмотреть возможность их проживания по месту жительства и осуществлять за ними надзор с применением электронных средств контроля.
Так же, как и осужденные к исправительным работам, они будут жить дома, но мы сможем контролировать их, чтобы соблюдался режим, как в исправительном центре, — после работы он должен находиться дома. Но пока это идея, которая прорабатывается, хотя в ряде западных стран такая практика есть.
— Президент России недавно подписал закон, согласно которому со следующего года можно будет создавать участки исправительных центров и колоний-поселений непосредственно на предприятиях.
— Это даст гораздо больше возможностей. Если в настоящее время мы можем трудоустраивать осужденных лишь в пределах муниципального образования, где есть исправительный центр, то закон даст возможность открыть участок в пределах всего субъекта Федерации. У нас уже были пилотные проекты, правда с колониями-поселениями.
Например, в Коми было создано общежитие в качестве участка колонии-поселения на лесозаготовительном комбинате, расположенном вдали от крупных городов. В поселке идет убыль населения и есть нехватка рабочих рук. Было построено общежитие, люди там работали наравне с гражданскими и получали такую же зарплату. Этот проект шел более двух лет, и некоторые осужденные после отбытия наказания остались жить и работать в этом же поселке с семьями — для них специально построили жилье.
В Калининградской области и в Оренбурге предлагают создать общежития при сельхозпредприятиях на 20, 30 или 60 мест. Причем в Калининграде уже был запущен пилотный проект, в рамках которого осужденных вывозили транспортом на предприятие. Крупные предприниматели готовы построить общежития исходя из установленных требований. Они просты — по закону на одного человека должно приходиться не менее 4 кв. метров жилой площади, должна быть кухня для приготовления и приема пищи, обязательно должны быть стиральные машины, душевые кабины, сушилки, как в любом общежитии. Сейчас разрабатывается типовой проект заключения договора с предприятиями для трудоустройства осужденных. Медицинское обеспечение осуществляется по полису ОМС.
Так, ГУФСИН России по Приморскому краю рассматривается вопрос о привлечении осужденных к труду на рыбоконсервном заводе и предоставлении общежития. Кроме того, имеется потребность в трудовых ресурсах на предприятии по сортировке, переработке твердых коммунальных отходов, где готовы обеспечить трудоустройство и проживание 50 осужденных к принудительным работам.
ГУФСИН России по Челябинской области прорабатывается вопрос создания общежития на территории предприятия по производству железобетонных конструкций. Мы считаем, что реализация закона позволит увеличить трудовую занятость осужденных, обеспечить реализацию требований УИК РФ в части удовлетворения исковых требований потерпевших, а также возместить осужденными стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг.
Беседовал Александр Шашков