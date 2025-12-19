Депутат Тараканов: Светличанский водозабор поможет решить проблему с водой в ЛНР

ЛУГАНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Светличанский водозабор с мощностью порядка 100 тыс. куб. м воды в час поможет полностью решить проблему водоснабжения городов Луганской Народной Республики. Об этом журналистам сообщил председатель Комитета Народного совета (парламента) ЛНР по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту Геннадий Тараканов.

Ранее президент России Владимир Путин на "Итогах года" сообщил, что водопроводной системе в исторических регионах раньше не уделяли должного внимания, а также что он знает о проблеме с водоснабжением в Донбассе.

"Светличанский водозабор снабдит все города [ЛНР], окончательно решит проблему дефицита воды. <...> Его работоспособность будет 100 тысяч кубометров в час - это очень большой объем, но и большое строительство. Он уже проектируется", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

По словам Тараканова, наиболее остро проблема с водоснабжением стоит в городах Красный Луч и Антрацит, которые до гидрологической засухи снабжались из поверхностных водоемов. В качестве временных мер в этих городах увеличили количество водовозов, доставляющих воду, также власти региона рассматривают вариант очистки шахтных вод и бурения новых скважин.

В свою очередь руководитель фракции политической партии "Единая Россия" в Народном совете ЛНР Дмитрий Хорошилов сообщил, что значительная часть водоводов в регионе была смонтирована еще в послевоенное время и на данный момент имеет износ в 60-70%. Он добавил, что на данный момент ведутся работы по реконструкции и полной замене изношенных участков водоводов.

"На 2026 год запланирован масштабный комплекс работ, направленный на коренное улучшение ситуации с водоснабжением во всей республике. Наш парламентский корпус держит этот вопрос на особом контроле, координируя усилия с регионами-шефами, профильными федеральными министерствами и фондами развития территорий, которые активно участвуют в восстановлении ЛНР", - заключил депутат.