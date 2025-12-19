В Ульяновске ищут автора сообщения Путину о жизни в городе, "как в XIX веке"

Президент поручил разобраться в причинах возникших проблем

УЛЬЯНОВСК, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Ульяновска пытаются найти автора сообщения президенту России Владимиру Путину о том, что в городе "люди живут, как в XIX веке". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Мы действительно разбираемся, ищем автора сообщения, чтобы понять, что он имел в виду. <…> Будем рады, если автор сообщения как-то себя проявит, чтобы более предметно, детально обсудить те контексты, которые имелись в виду в его сообщении", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что история Симбирска в XIX веке была разнопланова. "Симбиряне-ульяновцы достаточно серьезное внимание уделяли и военной кампании 1812 года, и в рамках русско-крымских противостояний - это 1853-1856 годы и, далее, 1877-1878 годы - проявили невиданное мужество, героизм и преданность государю", - отметил собеседник агентства.

Представитель пресс-службы уточнил, что в XIX веке значительное развитие получила городская инфраструктура. "В конце XIX века была проложена железнодорожная ветка от Москвы до Симбирска, и город получил достаточно большой импульс для развития торговли, ремесел и купеческой составляющей. В городе сложились предпосылки для электрификации и, соответственно, развития водохозяйственного комплекса. Создание первого водовода в Симбирске было инициировано именно в это время", - пояснил он.

Президент России Владимир Путин на "Итогах года" обратил внимание на сообщение из Ульяновской области, где местные жители написали, что живут как будто в XIX веке. Глава государства поручил разобраться в причинах возникших проблем. Президент отметил, что "надо пометить и понять, о чем речь".